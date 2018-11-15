Подстрекательство к санкциям: кого и когда накажут

Законопроект о наказании за исполнение антироссийских санкций и «подстрекательство» к их соблюдению был внесен в Госдуму еще в мае текущего года. Помимо руководителей всех фракций, в качестве его авторов выступили спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

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Буквально на следующий день после внесения инициатива уже прошла первое чтение. Все указывало на то, что закон будет принят, однако сейчас о нем уже никто не вспоминает, а собеседники «Газеты.Ru» затрудняются давать прогнозы относительно его судьбы.

Ясно только одно — в этом году, скорее всего, второе чтение законопроект не пройдет.

Сама инициатива предполагала введение уголовной ответственности за соблюдение ограничительных мер, принятых в отношении России со стороны Запада. В качестве примера такой ситуации парламентарии приводили ситуацию, когда какой-либо компании отказывали в кредите из-за того, что она находится в санкционных списках.

За подобные действия проект закона предусматривал наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штраф до 600 тыс. руб.

Кроме того, документ предполагал наказание за «публичные призывы» к исполнению или принятию новых запретов. Например, такая ситуация могла бы возникнуть в случае, если представители оппозиции публично одобряют санкционную политику. Здесь максимальные меры — лишение свободы на срок до трех лет или штраф в 500 тыс. руб.

Против законопроекта сразу выступили представители бизнеса. В частности, глава ВТБ Андрей Костин в интервью CNBC заявил о прекращении займов бизнесу Олега Дерипаски, который попал под ограничения стран Запада.

По итогам обсуждения инициативы с бизнесом парламентарии обещали доработать законопроект. В частности, говорилось о замене уголовной ответственности за соблюдение санкций на административную.

При этом публично законопроект обещали доработать уже в текущую осеннюю сессию, хотя летом «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник в аппарате Госдумы заявлял, что принятие законопроекта может быть отложено и на более поздний срок.

Однако теперь собеседники «Газеты.Ru» утверждают, что в ближайшее время инициатива не будет рассматриваться во втором чтении. Об этом рассказали источник в аппарате Госдумы, два высокопоставленных источника в нижней палате парламента и еще один собеседник, осведомленный с ходом продвижения законопроекта.

Информацию о том, что принятие инициативы отложили, подтвердил «Газете.Ru» первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. По его словам, рассмотрение законопроекта отложено из-за текущих вопросов — таких как принятие бюджета.

Глава профильного комитета по законодательству Павел Крашенников в ответ на вопрос «Газеты.Ru» также сказал, что пока в планах комитета нет подготовки законопроекта ко второму чтению.

Собеседники «Газеты.Ru» называют две основных версии, почему принятие законопроекта оказалось отложено.

Так, источник, близкий руководству Госдумы, заявил, что отложить законопроект попросили представители бизнеса. «Они опасаются ухудшения отношений со своими зарубежными контрагентами», — заявил собеседник издания.

О том, что именно бизнес остановил инициативу, говорит и еще один источник в аппарате Госдумы.

Впрочем, осведомленный источник «Газеты.Ru», знакомый с ситуацией, утверждает, что причиной подобного решения может быть и смена общей политической повестки.

По его словам, сейчас документ в нее не вписывается. Источник не исключает, что инициатива и вовсе не будет реализована. По крайней мере, никто не говорит об острой необходимости принятия данного законопроекта.

Впрочем, другие собеседники «Газеты.Ru» предполагают, что к рассмотрению законопроекта, скорее всего, вернутся, но уже в следующем году.

При этом один из источников утверждает, что речь по-прежнему идет именно о том, как скорректировать наказание для компаний за исполнение санкций.

Помимо полного перевода состава преступления в административный кодекс, возможны варианты с полным исключением подобной ответственности из законопроекта, а также введение принципа преюдиции, то есть уголовная ответственность будет применяться только в случае повторного правонарушения — после уже зафиксированного административного правонарушения.

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин полагает, что говорить о серьезных изменениях наших отношений с США и западными странами не стоит. Скорее, причина такой паузы в том, что российские власти следят за тем, на какие шаги пойдет Вашингтон.

Так, помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд в среду, 14 ноября, заявил, что в структурах внешнеполитического ведомства США ведется активная работа над подготовкой нового «раунда» санкций, связанных с так называемым «делом Скрипалей». Вместе с тем дипломат подчеркнул, что рассматриваемые меры будут «драконовскими», а потому призвал осторожно взвешивать все риски.

Кроме того, недавно агентство Bloomberg сообщило, что свои санкции, касающиеся возможной блокировки счетов российских банков и ограничения против госдолга России, в этом году не станет рассматривать и сенат США.

По словам Макаркина,

российские власти, прежде чем принимать свой законопроект, хотят знать о судьбе новых ограничений.

Также эксперт напоминает, что сейчас президент России Владимир Путин намерен встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

«В целом, это тактическая ситуация. Пока законопроект не очень актуален, но может стать актуальным в самое ближайшее время», — считает политолог.

Но ключевым фактором для торможения принятия законопроекта, по его мнению, стала все-таки позиция бизнеса. «Сам законопроект при его внесении напоминал эмоцию в ответ на введение санкций против Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга», — считает Макаркин. Когда санкции вводились против политиков и чиновников, — это одно, но тут были затронуты бизнесмены, руководящие российскими компаниями с международными связями, а это уже более весомо, полагает собеседник «Газеты.Ru». Однако впоследствии эмоция спала, и законопроект стали пересматривать.

Политолог считает, что говорить о том, что законопроект вовсе не примут, не стоит. Хотя и такой вариант Макаркин не отбрасывает.