Стратегическая ошибка: что Медведев исправляет в Ливии

В итальянском городе Палермо завершилась двухдневная международная конференция по урегулированию в Ливии.

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В мероприятии, организованном итальянской стороной, приняли участие высокопоставленные представители 30 стран, в том числе и России, а также крупных международных организаций.

Причина столь пристального внимания к ливийской проблеме неудивительна.

В настоящее время Ливия — один из самых проблемных регионов мира, где, как и в Сирии, уже несколько лет не прекращается гражданская война.

«В Ливии сейчас наиболее сложная ситуация во всем регионе»,

— констатирует специалист по региону, бывший посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов.

В стране фактически существует двоевластие. На востоке, в столице Ливии Триполи, действует поддерживаемое ООН Правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа. Однако парламент и кабинет министров, поддерживаемые Ливийской национальной армией и ее главой маршалом Халифом Хафтаром, не признают эту власть и контролируют западную часть страны.

Переговоры двух сторон до сих пор так и не привели к политическому урегулированию конфликта. Однако ситуация еще сложнее, чем кажется. Территория Ливия поделена между местными племенами, безоговорочный контроль над которыми удалось получить лишь покойному ливийскому лидеру Муаммару Каддафи.

Успех или провал?

Кризис в Ливии стал головной болью для многих стран мира, особенно для Италии. Именно с ливийского побережья в страну прибывает наибольшее число нелегальных мигрантов.

Для обсуждения и поиска решения ливийской проблемы итальянский премьер Джузеппе Конте пригласил представителей ООН, Лиги арабских государств, Африканского союза, Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Среди участников переговоров также были председатель Европейского совета Дональд Туск и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. В конференции также приняли участие представители Египта, Туниса, Швейцарии, Греции, Турции, Мальты, Алжира, России и других стран.

Спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гассан Саламе назвал прошедшее мероприятие «успехом» и «важной отправной точкой в борьбе за мир, стабилизацию и процветание ливийского народа». Однако это мнение разделяют не все участники мероприятия.

Вице-президент Турции Фуат Октай покинул конференцию с чувством «глубокого разочарования».

Не вдаваясь в подробности, он пояснил, что внутриливийское урегулирование невозможно, «пока некоторые страны продолжают подрывать процесс ради собственных мелких интересов».

Джузеппе Конте выразил сожаление в связи с действиями делегации Турции, но также отметил, что их «решение не изменило положительного климата встречи».

Андрей Бакланов в разговоре с «Газетой.Ru» также отмечает, что турецкий демарш вряд ли помешает урегулированию. «Чем более широкий круг тех, кто участвует в переговорах, тем для переговорного процесса лучше. Но мы видим, и по сирийскому опыту, и по другим, что по этой формуле, близкой к идеальной, ничего не происходит», — говорит он.

Дипломат считает, что если процесс урегулирования «продолжит двигаться вперед», то другие участники вернутся за стол переговоров, «боясь остаться в стороне».

Тем не менее, еще один демарш на конференции не может не вызывать беспокойства.

Источник «Газеты.Ru», присутствовавший на мероприятии сообщил, что во время выступления представителя Халифы Хафтара, вся делегация его оппонентов во главе с Фаизом Сараджем встала и демонстративно покинула помещение. «Я бы назвал это провалом»,

— передает «КоммерсантЪ» слова главы российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Льва Деньгова.

Хотя, как сообщает собеседник «Газеты.Ru» «на результативность обсуждения это не повлияло». Переговоры двух сторон в итоге все-таки состоялись, но, как отмечает агентство Reuters, их результат остается неизвестным — Хафтар и Сарадж не подписали каких-либо соглашений и не сделали совместных заявлений.

Кроме того, Халиф Хафтар и президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси покинули конференцию до завершения официальных церемоний, проигнорировав ужин, совместную фотографию и другие политические формальности.

Согласие Сараджа и Хафтара — главный залог политического урегулирования в Ливии. При этом участие в конференции последнего долгое время оставалось под вопросом. Хотя сам маршал подтверждал свое участие, без которого вся конференция лишилась бы смысла, незадолго до мероприятия в СМИ просочились слухи, что он не приедет.

Существует мнение, что Хафтара к этому решению подтолкнула Россия. Незадолго до конференции, 9 ноября, маршал провел в Москве встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Россия исправляет ошибки

К слову участие России в конференции тоже не было лишено интриги. Хотя сам факт присутствия российской делегации не вызывал сомнений, оставался открытым вопрос, кто именно будет представлять Москву.

Джузеппе Конте во время своего недавнего визита в Москву лично приглашал президента России Владимира Путина принять участие в конференции. Тогда глава российского государства пообещал, что «Россия будет представлена на очень высоком уровне».

В итоге представлять Россию в Палермо выпало премьер-министру страны Дмитрию Медведеву.

При этом в 2011 году Медведев и Путин диаметрально разошлись во мнениях о резолюции ООН, разрешившей военную операцию против режима Муаммара Каддафи.

Владимир Путин, занимавший на тот момент кресло премьер-министра, резко высказался против этой резолюции, назвав ее «неполноценной» и «ущербной».

«Она разрешает все и напоминает средневековый призыв к крестовому походу. Фактически она позволяет вторжение в суверенную страну», — говорил он тогда. О действиях США за рубежом Путин высказался еще жестче, заявив, что в них нет «ни логики, ни совести». Он также припомнил Вашингтону бомбежки Югославии и военные операции в Афганистане и Ираке.

«Теперь на очереди Ливия, под предлогом защиты мирного населения. Но при нанесении бомбовых ударов по территории гибнет как раз это мирное население. Где же логика и совесть? Нет ни того, ни другого», — говорил Путин.

Спустя всего три часа со специальным заявлением «в связи с ситуацией в Ливии» выступил президент Медведев. Он вышел к журналистам в черной кожаной куртке с золотой вышивкой «Верховный главнокомандующий» на груди.

Президент одернул главу правительства, назвав «недопустимым использование выражений, которые, по сути, ведут к столкновению цивилизаций». Это выражения «типа «крестовых походов», уточнил Медведев. «Это неприемлемо. В противном случае все может закончиться гораздо хуже, чем даже это происходит сегодня, — предупредил он. — Я считаю, нужно всем быть максимально аккуратными в оценках».

Резолюцию Совбеза ООН Медведев тоже оценил совершенно иначе, чем Путин. Отвечая на вопрос, почему Россия не наложила на резолюцию вето, а только воздержалась от голосования по ней, он отметил, что «не считает эту резолюцию неправильной», поэтому решение не накладывать вето было принято «сознательно» в соответствии с его инструкциями для МИД.

Сказав, что Россия не будет принимать участие в военной операции в Ливии, Медведев возложил ответственность за авиаудары на власти страны: «Всё, что происходит в Ливии, связано с абсолютно безобразным поведением, которое осуществлялось руководством Ливии, и теми преступлениями, которые были совершены против собственного народа. Об этом не нужно забывать. Всё остальное является последствиями», — заявил он тогда.

«Как практика показывает, первоначальная наша реакция на ливийские события была ошибочная, это надо признать»,

— отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» дипломат Бакланов.

«Голосование в ООН и наша бледная позиция привели к тому, что инициативу в Ливии захватили западные страны. Но мы же ведь не первый год с ними работаем, и представляем, с кем мы имеем дело. Поэтому я думаю, что мы учли этот опыт и эту нашу стратегическую очень крупную ошибку по Ливии, которая была сделана», — говорит эксперт.

При этом дипломат подчеркивает, что акцентировать внимание на личностях в данном случае было бы неправильно, поскольку внешнеполитические решения не принимаются единолично.

«Многие, кстати говоря, в тот момент считали, что отказ от вето — это оптимальный вариант. Ошиблись. Но это жизнь, и ошибаться — совершенно нормально. Поэтому здесь какие-то ярлыки клеить совершенно не нужно. Сделали ошибку, преодолели — и надо идти дальше. Те, кто, кстати говоря, иногда ошибаются, потом гораздо более осторожную, взвешенную и разумную политику проводят», — рассуждает Бакланов.

Стоит отметить, что для России участие во внутриливийском урегулировании — не только вопрос «исправления ошибок». Экономические интересы России в Ливии обширны и оцениваются в несколько миллиардов долларов. Как отмечает Андрей Бакланов, раньше Ливия была для России крупнейшим на Ближнем Востоке экономическим и военным партнером. «И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы масштабы нашего взаимодействия снова достигли того уровня, который был утрачен в результате печальных событий 2011-го и последующих годов», — говорит эксперт.

Хотя участие в ливийской конференции премьер-министра, который обычно дистанцируется от внешнеполитических вопросов, может вызывать вопросы, причина для этого, вероятно, вполне тривиальна.

Дело в том, что президент России на данный момент находится с визитом в Сингапуре, где принимает участие в Восточноазиатском саммите и саммите АСЕАН. В рамках этой поездки у Владимира Путина также запланированы несколько двусторонних переговоров на высшем уровне, в том числе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который, как сообщают СМИ, намерен ускорить переговоры по курильскому вопросу.