«Первый иск в своем роде»: CNN будет судиться с Трампом

Американская телекомпания CNN подает иск против президента США Дональда Трампа и других членов его администрации из-за отмены постоянного пропуска корреспондента телекомпании Джима Акосты в Белый дом. Телекомпания подчеркнула, что такой иск является первым в своем роде.

Реклама

Формальным поводом для отзыва пресс-пропуска Акосты послужил инцидент, произошедший в минувшую среду на посвященной итогам промежуточных выборов пресс-конференции Трампа. Журналист спросил президента, почему он постоянно говорит о потоке мигрантов из Гондураса в США, и при этом демонизирует их, что только усиливает страх среди американских граждан.

«Я хочу, чтобы они вошли в страну, но сделали это легально, вы ведь знаете, зачем нам нужны люди? Потому что сотни компаний приходят к нам, и нам нужны люди», — ответил Трамп журналисту. Корреспондент попытался начать спорить с ним, обвиняя в «демонизации» мигрантов. Это, разумеется, вызвало раздражение главы государства.

«Честно, вы должны мне позволить управлять страной, а вы — будете управлять CNN», — заявил американский лидер и попросил Акосту передать микрофон.

Но журналист отказался делать это и попытался задать еще один вопрос. Трамп же, известный своей критикой в отношении CNN, не давал ему это сделать. «Достаточно!» — несколько раз повторил американский лидер, ожидая, что журналист сядет на место.

Прекратить конфликт хотела сотрудница Белого дома, которая попыталась отобрать у журналиста микрофон, но Акоста не сдался и только отмахнулся от нее. С некоторой борьбой корреспонденту все же удалось задать президенту еще один вопрос, касавшийся возможного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

«Я не обеспокоен и меня не волнует расследование, потому что это домыслы», — ответил Трамп, заявив, что больше ни на какие вопросы корреспондента CNN отвечать не будет.

К тому же он назвал поведение представителя СМИ неприемлемым.

«CNN должно быть стыдно за то, что вы работаете на них. Вы грубый, ужасный человек, вы не должны работать на CNN», — возмутился глава государства.

Кстати, на этом Трамп не остановился и также припомнил журналисту его многочисленные конфликты с пресс-секретарем Белого дома Сарой Сандерс. По мнению президента, Акоста «ужасно» обращается с ней и другими людьми. «Вы не должны так относиться к ним», — обратился к корреспонденту американский лидер.

После этого инцидента журналиста лишили постоянной аккредитации в Белый дом. По поводу случившегося высказалась и сама Сандерс. В своем твиттере она опубликовала заявление, в котором сообщила, что репортер «распускал руки в отношении молодой женщины, которая лишь делала свою работу», имея в виду сотрудница Белого дома, которая пыталась забрать микрофон.

«Тот факт, что CNN гордится поведением своего сотрудника, не только отвратительно, это также пример возмутительного пренебрежения по отношению ко всем, в том числе и к молодым женщинам, работающим в этой администрации», — подчеркнула официальный представитель Трампа.

К посту она прикрепила видео с пресс-конференции, заметив, что Белый дом не потерпит «неприемлемого поведения, которое всем видно в этой видеозаписи». На видео запечатлена сотрудница Белого дома в тот момент, когда она пыталась отобрать у журналиста микрофон, а тот, удерживая его, дотронулся до ее руки тыльной стороной ладони.

За журналиста вступились представители СNN, которые заявили, что их коллегу наказали за неудобные для президента вопросы. К тому же компания обвинила Сандерс во лжи и фальсификации обвинений. Но пресс-секретарь Белого дома указала, что президент США «ожидает и даже приветствует острые вопросы про себя и свою администрацию».

Глава американской корпорации AT&T, которой принадлежит телеканал CNN, Рэндалл Стивенсон тоже поддержал журналиста, раскритиковав администрацию Белого дома из-за лишения аккредитации корреспондента. «Если Белый дом хочет отозвать у кого-то аккредитацию СМИ, то для этого есть процесс», — напомнил Стивенсон, подчеркнув, что в случае с Акостой этот процесс был нарушен.

На стороне журналиста выступают и его коллеги из ассоциации корреспондентов Белого дома, которые заявили о «необоснованном решении» администрации президента. К тому же они призвали «немедленно» отменить его.

С той же инициативой выступил и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, который к тому же выразил сожаление об этом решении.

«То, что Белый дом лишил корреспондента CNN Джима Акосту пропуска, вызывает сожаление. Журналистам должны позволять задавать «прощупывающие» вопросы и призывать лидеров к ответу. Я призываю отменить эту меру и не называть журналистов врагами народа», — подчеркнул Дезир в своем аккаунте в твиттере.