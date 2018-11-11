Эксперимент не сработал: Хакасию возглавит коммунист

Согласно данным сайта ЦИК, представитель КПРФ Валентин Коновалов победил во втором туре губернаторских выборов в Хакасии. Коммунист набрал 101 405 голосов (57,57%), против — 72 498 голосов (41,16%).

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Конкурентов у Коновалова не было. Также прошедший во второй тур экс-губернатор Виктор Зимин в конце сентября снял свою кандидатуру по состоянию здоровья.

Однако, по информации источников «Газеты.Ru», именно федеральный центр повлиял на решение Зимина отказаться от дальнейшей борьбы за пост главы региона.

В первом туре Коновалов набрал больше всех голосов — 44,8%. Зимин занял второе место — 32,42%. Источник в Кремле объяснял, что победа Зимина во втором туре была возможна только с нарушениями, но это не устраивало федеральные власти. В дальнейшем от гонки отказались и все другие кандидаты.

Это привело к тому, что повторное голосование, первоначально назначенное на 23 сентября, состоялось только 11 ноября. Но даже оставшись единственным кандидатом, Коновалов мог проиграть. Для победы ему было необходимо набрать 50% +1 голос от пришедших на выборы. Граждане могли голосовать как за него, так и против.

Впрочем, однозначно говорить о том, что Коновалов стал губернатором, пока рано. Региональный избирком еще должен признать выборы состоявшимися. Напомним, что в Приморье в ходе второго тура губернаторских выборов в сентябре было принято противоположное решение.

Однако политконсультант Алена Август считает, что, скорее всего, выборы в Хакасии признают состоявшимися. В прошлом Коновалова не стали снимать из-за орфографической ошибки в документах, хотя подобные прецеденты на выборах случались сплошь и рядом. «Уже тогда пошли навстречу, а значит, и сейчас к ситуации отнесутся мягко», — прогнозирует эксперт.

В октябре президент РФ Владимир Путин назначил на пост врио губернатора Хакасии Михаила Развозжаева. Российский лидер обещал после выборов забрать его на работу в федеральные структуры.

Тем не менее, это назначение породило предположения, что именно Развозжаев станет основным кандидатом от власти, если Коновалов не изберется.

Еще в пятницу врио губернатора заявил, что готов принять участие в новых выборах губернатора. С похожим заявлением выступил и мэр Абакана Николай Булакин. Однако Коновалову удалось преодолеть необходимый порог.

Валентина Коновалова трудно назвать опытным политиком. 30 ноября ему исполнится 31 год. По специальности он юрист, вступил в коммунистическую партию еще во время учебы. В дальнейшем делал карьеру именно в рамках этой структуры. К марту 2018 года стал секретарем комитета Хакасского отделения партии. С 2013 по 2018 год был депутатом гордумы Абакана.

Регион ему достался, мягко говоря, непростой. Хакасия с января этого года находится под внешним финансовым контролем со стороны Федерального казначейства РФ. Это означает, что ведомство будет следить за расходами региона. Причина такого контроля — большие долги, превысившие годовой бюджет.

Алена Август считает ситуацию коммуниста довольно сложной. По ее мнению, он все-таки не управленец. «Нам же не приходит в голову назначить в качестве директора завода просто хорошего парня. А губернаторство — это сейчас не синекура, а непростая работа, особенно когда и с деньгами не все хорошо», — считает политконсультант. Коновалову она советует учиться взаимодействию с разными людьми и умению отвечать на запросы избирателей. По ее словам, именно от этого зависит будущее его губернаторства.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, в свою очередь, считает, что главный вопрос заключается в том, будет ли Коновалов лишь фронтменом, политическим представителем региона, или же погрузится именно в работу губернатора. По мнению политолога, наиболее вероятны два сценария.

Первый вариант аналогичен тому, который реализуется сейчас во Владимирской области и Хабаровском крае.

«Там федеральный центр просто не мешает ограничивать губернатора местным элитам», — объясняет эксперт.

Второй вариант — это назначение некоего второго человека, которого уполномочат решать все сложные хозяйственные ситуации и быть на связи с Москвой. «Вопрос в том, почему по этому сценарию нельзя было пойти еще в сентябре», — задается вопросом эксперт.

Алена Август также не исключает, что за Коноваловым сейчас будут отдельно присматривать из федерального центра. В случае если он не будет справляться, возможно и некое внешнее управление. Кроме того, у президента, по российским законам, остается и право негативного контроля. Другими словами, губернатор может быть отправлен в отставку.

Михаил Виноградов отдельно отмечает, что делать какие-то выводы по результатам Коновалова и большому количеству проголосовавших «против» не стоит. «Тут как в спорте, самое важное, что это победа, и три очка взяты», — объясняет он. Кроме того, эксперт подчеркнул, что

эксперимент с голосованием от противного показал себя неуспешным для власти.

По его мнению, причина в том, что именно условные «лоялисты» год за годом говорили, что голосование «против» — это поведение «лузеров». Поэтому сами реализовать эту стратегию власти не смогли.

Хакасия — один из четырех регионов, где за этот региональный цикл кандидат от власти не смог занять губернаторское кресло. Во Владимирской области и Хабаровском крае во втором туре победили представители ЛДПР. Приморский край новые выборы ожидают в декабре.