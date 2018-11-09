Скандал после свадьбы: в Австрии поймали «русского шпиона»

Бывший полковник вооруженных сил Австрии задержан по подозрению в том, что он на протяжении 20 лет занимался разведдеятельностью в пользу России. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Реклама

Как отмечается, экс-офицер предположительно собирал данные об австрийских ВВС, артиллерийских системах и миграционном кризисе. Кроме того, он подозревается в передаче детальной информации о многих высокопоставленных военных Австрии.

Подчеркивается, что бывший полковник якобы выходил на связь с Россией каждые две недели и контактировал с неким человеком по имени «Юрий». По информации издания австрийский экс-офицер вел разведывательную деятельность с 1990 года, и заработал на ней около €300 тыс.

Скандал стал быстро набирать обороты. Сообщения СМИ были подтверждены австрийским министерством обороны.

«Ведомство военной контрразведки при помощи международного сотрудничества раскрыло случай шпионажа. Отставной офицер австрийской армии с 1990-х годов занимался шпионажем и передавал данные России. В отношении него заведено дело», — сообщил представитель ведомства Михаэль Бауэр.

Канцлер Австрии Себастьян Курц созвал срочный брифинг, на котором также сообщил о наличии подозрений в отношении России.

«Мы должны вас проинформировать, что в Австрии есть подозрение, что отставной полковник австрийских ВС работал с российской разведывательной службой на протяжении многих лет. По нашей информации, это началось в 1990-е и продолжалось до 2018 года», — сообщил Курц журналистам.

В то же время канцлер признал, что информация о шпионаже пока не точная и требует подтверждения. Однако, вспомнив о недавних обвинениях в адрес России со стороны других стран ЕС, Курц отметил, что подозрения могут подтвердиться.

«Сейчас это подозрение, его нужно расследовать и установить, подтвердится оно или нет. Но по причине информации, которая есть у нас, а также с учетом недавних событий, например, в Нидерландах, мы можем в настоящий момент исходить из того, что подозрение подтвердится», — сказал он.

Первые последствия скандала уже последовали. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в Россию.

Также она вызвала в министерство российского представителя.

По словам Курца, сотруднику посольства будут переданы требования российскому руководству предоставить информацию по шпионскому скандалу с бывшим полковником австрийской армии.

«Сейчас мы требуем от российской стороны транспарентной информации. Посол — или точнее, уполномоченный, потому что посол в данный момент не в Австрии — был вызван в МИД. Все остальное мы обсудим с нашими европейскими партнерами», — сказал Курц.

Он отметил, что остальные детали по данной ситуации планирует обсудить с «европейскими партнерами».

Курц подчеркнул, что этот случай «не улучшит отношения» ЕС и Австрии с Россией.

При этом до настоящего момента Австрия казалась одним из ключевых партнеров России в ЕС, выступающей за восстановление диалога с Москвой.

Курц занимает пост канцлера страны с декабря 2017 года, и за это время он провел четыре встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Первый визит канцлера в Россию состоялся уже в феврале этого года, став первой поездкой Курца за пределы ЕС. В июне Владимир Путин нанес ответный визит, причем это был его первый рабочий визит после переизбрания на президентских выборах в марте.

После этого Путин и Курц общались в августе, когда российский президент посетил свадебную церемонию главы МИД Австрии Карин Кнайсль и австрийского бизнесмена Вольфганга Майлингера. После церемонии лидеры провели краткую встречу в аэропорту города Грац, в ходе которой, по словам австрийского канцлера, обсуждалась тема отношений между Европейским союзом и Россией.

Последняя встреча двух лидеров состоялась чуть больше месяца назад — в начале октября. Курц посетил Санкт-Петербург, чтобы вместе с Владимиром Путиным открыть совместную художественную выставку Государственного Эрмитажа и Венского Музея.

По итогам того визита Курц в очередной раз заявил, что несмотря на сложности и проблемы в отношениях, не только в Австрии, но и во всем Евросоюзе есть желание наладить отношения с Россией. «Мы будем держать контакты для диалога открытыми, нам нужны хорошие отношения с Россией», — отмечал австрийский канцлер.