Макрон против: Путин и Трамп не поговорят в Париже

Встреча президентов США и России в Париже на мероприятиях в связи со 100-летней годовщиной окончания Первой мировой войны может не состояться. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает AFP.

«Я не уверен, что мы [с Путиным] будем встречаться в Париже, вероятно, нет», — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что «еще ни о чем не договорился» по поводу парижской встречи. По мнению американского президента, вряд ли это будет подходящим местом для переговоров.

Реклама

«Я еду в Париж по другим причинам. Но мы встретимся на G20, и, вероятно, у нас будет встреча после этого. Может быть, даже множество встреч», — добавил глава США.

Он также подчеркнул, что «давно говорил — поладить с Россией, Китаем и всеми-всеми было бы хорошо».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа в Париже состоится — но «краткая, на ногах». Полноценных переговоров не запланировано.

Представитель Кремля отметил, что это связано с форматом мероприятий, а не «разногласиями или иными проблемами в отношениях двух стран». Песков подчеркнул, что Путин и Трамп «обязательно встретятся», побеседуют и сами решат, когда проведут «обстоятельную встречу».

Против встречи Путина и Трампа в Париже выступил президент Франции Эммануэль Макрон, заявили источники в европейских дипломатических кругах. По их информации, Макрон не захотел, чтобы российско-американский саммит вышел на первый план и затмил мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны.

«Чтобы они не «затмили» подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи. Буквально так это и было сформулировано»,

— заявил источник в разговоре с «Коммерсантом».

При этом президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский предположил, что будущее переговоров между Россией и США будет зависеть от участия лидера КНР Си Цзиньпина, передает НСН.

«На встрече 11 ноября Дональд Трамп будет интересоваться, где Китай, он будет требовать Си Цзиньпина. И единственный, кто сможет привести его за стол переговоров, это Путин. У российского лидера сложились уникальные теплые отношения с главой КНР. А встреча в Париже очень важна, она нужна. Но думаю, что прорывов нельзя ожидать, пока не состоится саммит трех лидеров», — заявил Лозанский.

Российская и американская пресса писала, что на встрече в Париже Трамп и Путин могут обсудить выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

В конце октября Трамп поручил американским министерствам подготовить доклад для конгресса по вопросу ДРСМД. Кроме того, он приказал подготовить пакет санкций против России из-за «нарушения ей ДРСМД», говорится в заявлении Белого дома.

Президент Франции Эммануэль Макрон спустя два дня после поручения Трампа ведомствам США провел с американским главой телефонный разговор по поводу его намерения выйти из ДРСМД, сообщила Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

«Президент Пятой республики подчеркнул важность этого договора, особенно в том, что касается европейской безопасности и нашей стратегической стабильности», — отмечается в статье.

Президент России Владимир Путин заявил, что если США отправят в Европу ракеты средней и меньшей дальности, то Москва, «естественно, должна будет ответить зеркально». По словам Путина, европейские страны, которые согласятся разместить у себя американские ракеты, ставят под угрозу собственные интересы в случае ракетного удара. Он добавил, что Россия сможет ответить на брошенный вызов «быстро и эффективно».