«Пока не договорились»: Трамп не уверен во встрече с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп выразил сомнения в том, что встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Париже, сообщает ФАН.

«Мы пока ни о чем не договорились. Мы не знаем, будет ли это подходящим местом. Я буду в Париже по другой причине», — подчеркнул президент США. — «Но я не уверен в том, что у нас будет встреча в Париже. Возможно, что нет».

Тем не менее, президент США отметил, что дальнейшее взаимодействие между странами непременно продолжится в рамках других встреч – например во время саммита в Буэнос-Айресе, который пройдёт с 30 ноября по 1 декабря.

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«Но мы встретимся на G20 и, возможно, у нас будут встречи после этого, возможно, большое количество встреч», - отметил Трамп. «Поладить с Россией, Китаем и остальными было бы хорошей вещью, я говорю это уже давно, так что у нас полно встреч», — добавил американский лидер.

Тем временем, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что видит преграду для отношений России и Соединенных Штатов во время предвыборных «дрязг» в политических элитах США.

По мнению Лаврова, на данный момент в США проходит «непростой этап внутреннего развития». Кроме того, он отметил, что в «вашингтонских политических разборках» часто используется «российская карта», с помощью которой «искусственно подогреваются» антироссийские настроения.

«Хочется надеяться, что американские элиты в какой-то момент разберутся между собой и их дрязги перестанут отравлять российско-американские связи», — заявил Лавров.

Ожидалось, что лидеры США и России проведут встречу 11 ноября в Париже. Главы многих стран соберутся там по случаю мероприятий, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны.

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон ранее сообщал, что если переговоры президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Париже состоятся, то они будут короткими, передает ФАН.

Как сообщалось в СМИ, 23 октября Джон Болтон встретился в Кремле с Владимиром Путиным. По итогам этих переговоров и была назначена встреча в Париже. Сам же Трамп ранее заявлял, что не знает, о чем будет говорить со своим российским коллегой. «Я понятия не имею, что сказать», — признался Трамп.

Главной задачей президента России Владимира Путина на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом будет обмен мнениями. Об этом ранее заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Трамп и Путин нацелены, прежде всего, на благополучие своих стран, а не на какие-то глобальные проекты, развивающиеся за их счет. Это позволяет двум президентам понимать друг друга. Но интересы Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации сходны далеко не во всем. Поэтому далеко не всегда этот обмен мнениями можно перевести в какие-то соглашения», — комментировал возможную встречу журналист Анатолий Вассерман агентству НСН.

Первый саммит Путина и Трампа прошел в Хельсинки 16 июля. Тогда лидеры провели первый и единственный на данный момент полноценный раунд двусторонних переговоров, не привязанный к многосторонним международным саммитам.

Несмотря на усиленные попытки наладить отношения между США и Россией, Трамп ранее потребовал изучить вопрос введения новых санкций в отношении Москвы, которая «виновна в невыполнении ДРСМД».

Американский президент еще в конце лета подписал оборонный бюджет США на 2019 финансовый год. К началу ноября Трамп должен представить конгрессу доклад с перечислением нарушений Россией положений ДРСМД, указанием ответственных лиц и предлагаемыми ответными мерами.

В Совете Федерации РФ на действия Трампа отреагировали скептически. Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в разговоре с НСН выразил мнение, что президент США решил информационно поддержать свой престиж.

«Сейчас Трампу требуется некая дополнительная кампания в пользу оправдания этой деструктивной позиции. Эта кампания будет вестись максимально публично и громко через развертывание массивной информационной кампании. <...> Теперь Трамп пойдет по пути неких публичных акций. Я уверен в том, что доказательств представлено не будет, потому что Россия не нарушает договор. Это информационная кампания, а не действия по существу», — заявил сенатор.