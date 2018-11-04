«Найти и покарать»: кислота убила чиновницу

Украинская чиновница и активистка Катерина Гандзюк скончалась в больнице Херсона, сообщили ее друзья на странице в фейсбуке. В середине лета на Гандзюк напали и облили серной кислотой.

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«Катя умерла. Детали будут позже Просьба не беспокоить родственников», – говорится в посте, также отмечается, что скоро будет больше информации о кончине чиновницы.

Президент Украины Петр Порошенко, находящийся с визитом в Турции, возмутился смертью Гандзюк. Он назвал убийц «нелюдями» и призвал найти нападавших на чиновницу, чтобы их наказать. Он также призвал все украинское общество «объединить усилия и помочь правоохранительным органам для того, чтобы зло было покарано».

Фоторепортаж: На Украине умерла облитая кислотой чиновница __is_photorep_included12046963: 1

Катерина Гандзюк была облита серной кислотой утром 31 июля почти на пороге своего дома в Херсоне. Нападавшие скрылись с места преступления, а девушка оказалась в больнице с химическими ожогами трети кожного покрова, также она лишилась левого глаза, сообщает ФАН.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», однако после следствие расценило действия нападавших как покушение на убийство – с особой жестокостью.

Спустя два месяца первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил о задержании пяти человек по подозрению в нападении на Гандзюк. Двое из них были арестованы и препровождены в СИЗО, еще три человека находятся под домашним арестом.

При этом в сентябре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подчеркнул, что вероятный организатор атаки готов дать показания.

По версии Нацполиции, нападение на чиновницу могло быть связано либо с ее деятельностью на государственной службе, либо с политическим активизмом. Катерина Гандзюк работала советницей мэра Херсона и исполняла обязанности управляющего делами исполкома Херсонского горсовета.

После покушения на Гандзюк представительство ООН на Украине осудило нападение на общественную активистку и потребовало от властей страны провести расследование.

«Организация Объединенных Наций в Украине также внимательно наблюдает за ситуацией вокруг других недавних нападений на общественных активистов в Украине. Все случаи были или будут задокументированы и проанализированы Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине», — говорится в тексте официального сообщения.

С 2003 по 2015 годы Катерина Гандзюк была активисткой политической партии экс-премьера Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина». Принимала деятельное участие в «оранжевой революции» в 2004 году и Евромайдане 2013-2014 годов, сообщает НСН.

Основной сферой деятельности Гандзюк были антикоррупционные расследования. Она активно критиковала деятельность Нацполиции и украинских чиновников, а также выступала против «пророссийских сил» Херсонщины.

На Украине обливания людей кислотой стали не редкостью. В Одессе местный житель облил игравшего под его окнами 12-летнего мальчика кислотой. Ребенок был доставлен в больницу с ожогами.

Инцидент произошел в Приморском районе. 50-летний местный житель возмутился шумом под его окнами, поэтому он плеснул в сторону мальчика неизвестное кислотное вещество. В результате у ребенка появились ожоги на шее, голове и туловище.

Для установления характера травм подросток был направлен в больницу. Отмечается, что жителя Одессы задержали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

В России, увы, такие инциденты тоже случаются. В Ставропольском крае в городе Буденновске задержали мужчину, подозреваемого в нападении с кислотой на трех несовершеннолетних девушек. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, 20 июня 2017 года неизвестный молодой человек выплеснул кислоту в лицо проходившей мимо 15-летней девушки, а через три дня он облил кислотой еще двух 15 и 16-летних девушек, которых встретил на улице города. В результате девушки получили ожоги различной степени тяжести. Подозреваемым оказался 19-летний студент медицинского колледжа.