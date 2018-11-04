«Меркель виновата»: Киев нашел причину потери Крыма

Канцлер ФРГ Ангела Меркель виновата в том, что Украина потеряла Крым и Донбасс, заявил в эфире программы «Народ против» на телеканале ZIK депутат Верховной рады Украины Юрий Чижмарь, представляющий в парламенте «Радикальную партию» Олега Ляшко.

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«Меркель должна сегодня гарантировать безопасность Украине, и именно она в 2008 году в Бухаресте в угоду России поставила вопрос о не предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО. Если бы мы тогда его имели, сегодня, возможно, не было бы Донбасса и Крыма, поэтому у нас к ней много вопросов», — цитирует нардепа ФАН.

Интересно, что в июле нынешнего года Меркель заявила в своем еженедельном выступлении на радио, что оборонные бюджеты стран-участниц НАТО должны быть увеличены из-за вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

Немецкий лидер подчеркнула, что к увеличению военных бюджетов стран НАТО якобы подталкивает своими действиями Россия, по мнению немецкого канцлера, несущая ответственность за войну на юго-востоке Украины и «аннексию» Крыма.

Канцлер ФРГ также отметила, что встающие перед Североатлантическим альянсом проблемы существенно изменились за последние несколько лет, и сейчас «появилась необходимость сосредоточиться на защите военного союза». Обеспечить же подобную защиту от «российской агрессии» может лишь усиление военного присутствия НАТО в странах Восточной Европы, заявила Меркель.

В ноябре прошлого года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в связи с провалом переговоров о формировании правительства

Германия столкнулась с угрозой серьезного политического кризиса. Причиной этого были, в том числе, и разногласия лидеров партий относительно позиции ФРГ по Крыму.

Так, глава «свободных демократов» Кристиан Линднер построил свою предвыборную линию на призыве признать Крым российским — если не формально, то фактически. С августа в интервью СМИ и официальных комментариях политик утверждал, что нынешнее международное положение Крыма стоит рассматривать как «долгосрочное временное решение».

Он предлагал отделить эту тему от остальных направлений российско-германских отношений, отменить антироссийские санкции и на этой основе попытаться перезапустить контакты между Берлином и Москвой. Политические комментаторы восприняли это, прежде всего, как предвыборную уловку партии, ориентирующейся на бизнес-сообщество Германии.

«Этот шаг должен был дать сигнал немецким предпринимателям, что в вопросе санкций могут произойти некоторые подвижки, — писало издание Die Zeit 10 сентября, когда заявления Линднера жестко раскритиковала Меркель. — Глава Свободных демократов также надеялся перетянуть себе новые голоса избирателей. «Левые» и движение «Альтернатива для Германии» также призывают к пересмотру нынешнего курса в отношении России».

Что касается Донбасса, то эта тема стала одной из главных на недавней встрече Меркель с президентом Украины Петром Порошенко. После беседы украинский лидер на совместном брифинге с Меркель

заявил о готовности Украины выполнять свои обязательства по минским соглашениям, а также возложил на самопровозглашенные республики ответственность за «провокацию обострения» в Донбассе.

Меркель в свою очередь заявила, что проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках не соответствует минским договоренностям. Также она заявила, что Германия поддержит продление антироссийских санкций ЕС. Это решение канцлер ФРГ аргументировала тем, что Россия якобы не соблюдает минские соглашения, передает НСН.

В сентябре нынешнего года президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Меркель. Главами государств был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее содействие урегулированию внутриукраинского конфликта, в том числе в рамках «нормандского формата».

Путин выразил озабоченность ситуацией, сложившейся в результате убийства главы ДНР Александра Захарченко. Также, сторонами была вновь акцентирована необходимость полного выполнения минского комплекса мер 2015 года, включая законодательное закрепление Киевом особого статуса региона.