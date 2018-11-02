Все в дом: Порошенко вывез технику с завода Roshen в Липецке‍

Президент Украины Петр Порошенко вывез все оборудование со своей кондитерской фабрики Roshen, находящейся в Липецке, на сумму около 10 млн грн ($355 тыс), передает ФАН.

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В январе нынешнего года из Липецка в Киев были отправлены два груза с оборудованием для производства кондитерских изделий. По данным таможенных документов, технику отправили по адресу предприятия в Киеве, сообщает украинский телеканал «1+1».

Кроме того, часть оборудования была вывезена в 2015 и 2016 годах. Сам Порошенко заявлял, что до 2014 года у него был бизнес в России, но после имущество было арестовано. При этом глава государства не упомянул, что все оборудование с фабрики ему удалось вывезти.

Стоит пояснить, что «1+1» — один из крупнейших частных телеканалов Украины, он входит в медиа-холдинг, принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Миллиардер находится в сопернической позиции по отношению к Порошенко, в первую очередь — в политике.

Так, 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на антироссийские санкции Украины. 1 ноября на сайте правительства России был опубликован соответствующий список. В документе, представленном кабмином, оказались 68 юридических и 322 физических лиц.

Имени Порошенко там нет, однако в список попал его сын Алексей, являющийся депутатом Рады и бизнесменом. Коломойский в список также не попал. Этот факт он объяснил сговором администрации президента Украины с российскими властями. По мнению Коломойского, «этот список редактировался на Банковой [улице, где расположена администрация президента Украины]».

В «редакционную коллегию» входили сам украинский лидер, первый замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова, совладелец инвесткомпании ICU Макар Пасенюк, нардеп от «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко, «почтальоном работал лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук», отметил Коломойский.

В апреле нынешнего года адвокат и бывший заместитель украинского генпрокурора Ренат Кузьмин рассказал, что на Украине суд обязал правоохранительные органы возбудить уголовное дело против Петра Порошенко в связи с созданием преступной организации для уклонения от уплаты налогов. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Возбуждено новое дело против Порошенко. Уже десятое… Публикую еще одно определение суда. В этот раз о необходимости расследовать дело по факту создания преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов и сборов в интересах действующего президента Порошенко. Следователям предстоит выяснить, создал ли эту преступную организацию сам гарант конституции или это сделали для него его «любимые друзья», а он типа ничего не знал и не ведал», — написал Кузьмин.

По его словам, украинские суды уже поручали правоохранительным органам провести несколько расследований в отношении Порошенко. Кузьмин уточнил, что речь идет о делах

по «госизмене Порошенко при финансировании российской армии через принадлежащую ему Липецкую фабрику Roshen»,

незаконном обогащении Порошенко по делу «Укргаздобычи».

Также претензии касались лишения Порошенко украинского гражданства Саакашвили; выдворения по указанию Порошенко в Грузию охранников и водителей Саакашвили; о возможной даче взяток депутатам Рады за назначение генпрокурора; по докладу ООН о фактах существования в Украине тайных тюрем СБУ и других.

Двумя месяцами ранее гендиректор корпорации Roshen Вячеслав Москалевский в интервью изданию Liga.net заявил, что он намерен продать фабрику в Липецке не меньше чем за $200 млн.

«Сейчас, я думаю, они ничего не стоят. Двести миллионов долларов мне за них никто в России не заплатит, а за меньше я никому не продам», — сказал Москалевский.

Он также добавил, что предпочитает, чтобы Липецкая кондитерская фабрика сгнила, если ее не купят по рыночной цене, передает НСН.

При этом в администрации Липецкой области сказали, что такое заявление абсолютно неконструктивно.

«Заявление генерального директора украинской кондитерской корпорации Roshen о «сгнивании» активов компании Roshen в Липецке, о позиции ее владельцев по принципу «так не доставайся никому» абсолютно неконструктивны и в комментариях не нуждаются», — рассказали в региональном правительстве.

Стоит отметить, что аналогичную сумму Москалевский называл и в начале 2016 года, когда объявлял о решении продать фабрику. Год спустя, в январе 2017 года губернатор Липецкой области Олег Королев заявил, что кондитерская

фабрика Roshen, решение о закрытии которой приняла украинская группа, может быть перезапущена новыми инвесторами,

если актив будет продан.

В марте 2017 года в СМИ появлялась информация о том, что украинская сторона пыталась включить в сделку по продаже «дочки» Сбербанка Липецкую кондитерскую фабрику холдинга Roshen. Однако позже Сбербанк выступил с опровержением, сообщив, что никогда не рассматривал возможности приобретения активов компании Roshen.

Roshen владеет тремя производственными площадками в Липецкой области. При этом в июне прошлого года стало известно о консервации фабрики в Липецке.

«В апреле были законсервированы все производственные линии, в мае — системы холодо- и теплоснабжения, а в июне — блок очистных сооружений, котельной и водозаборы», — сообщали в пресс-службе компании.

В Roshen также подчеркивали, что полностью прекратил свою деятельность склад готовой продукции и торгового дома ООО «Рошен», занимающегося ее реализацией.

О решении остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики стало известно в январе 2017 года. Объяснялось, что это решение было мотивировано как экономическими, так и политическими причинами. Тогда же стало известно о сокращении около 700 сотрудников фабрики.