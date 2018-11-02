Юмор такой: в Кремле прокомментировали слова Коломойского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «с юмором» отнеслись к словам украинского предпринимателя Игоря Коломойского о том, что он не попал в санкционный список правительства РФ якобы потому, что его имя оттуда вычеркнул лично президент Украины Петр Порошенко.

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Указ, в соответствии с которым формировались санкции против Украины, был подписан президентом России Владимиром Путиным, однако сам список формировался кабинетом министров, отметил Песков. В связи с этим он посоветовал обратиться в правительство РФ с вопросом, почему Коломойский не был включен в перечень.

Напомним, что 22 октября Путин подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на антироссийские санкции Украины. 1 ноября на сайте правительства России был опубликован соответствующий список. В документе, представленном кабмином, оказались 68 юридических и 322 физических лиц.

Среди последних — судьи конституционного суда Украины, депутаты Верховной рады, крупные украинские бизнесмены, чиновники администрации президента.

Так, под ограничительные меры попали министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, руководитель СБУ Василий Грицак, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, бизнесмены Виктор Пинчук и Юрий Косюк, а также ряд предпринимателей: Алексей Вадатурский, Александр Ярославский, Андрей Веревский, Леонид Черновецкий, Константин Жеваго и Алексей Мартынов.

Имени украинского президента Петра Порошенко там нет, однако в список попал его сын Алексей, являющийся депутатом Рады и бизнесменом.

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о непопадании Порошенко в санкционный список, пояснил, что такая мера «была бы запредельным шагом».

«Традиционно президенты не включаются в санкционные списки», — пояснил он.

После обнародования документа украинский бизнесмен Игорь Коломойский объяснил отсутствие своего имени в нем сговором администрации президента Украины с российскими властями. По мнению Коломойского, «этот список редактировался на Банковой [улице, где расположена администрация президента Украины]».

В «редакционную коллегию» входили сам украинский лидер, первый замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова, совладелец инвесткомпании ICU Макар Пасенюк, нардеп от «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко, «почтальоном работал лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук», отметил Коломойский.

В качестве доказательства того, что президент редактировал санкционный список, Коломойский напомнил, что в документе оказалось имя миллиардера Виктора Пинчука. Вместе с этим под действие ограничительных мер попали и многие его активы — медийная компания StarLightMedia, не самый крупный банк Кредит-Днепр и другие.

Как считает предприниматель, это вызвано тем, что отношения между Порошенко и Пинчуком испортились, «о чем говорят регулярные наезды в адрес последнего со стороны Банковой и Институтской».

При этом Коломойский не единственный крупный украинский бизнесмен и политик, чье имя не вошло в санкционный список.

Например, в документе не значатся премьер-министр Украины Владимир Гройсман и бизнесмен Ринат Ахметов, который владеет несколькими шахтами в Ростовской области и, возможно, другими активами в России.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, комментируя новость, отметил, что не верит в сговор между Киевом и Москвой.

«Мне трудно себе представить, что санкционные списки составляются таким образом, поэтому думаю, что это не очень удачная шутка со стороны господина Коломойского. Мотивы, почему он не оказался в списке, мне неизвестны. Допускаю, что есть второй санкционный список, который может появиться в случае необходимости, и там его фамилия может оказаться, как вариант», — пояснил он НСН.

Морозов отметил, что подобные документы составляются по «причинам самого разного толка». Каждый санкционный список касается конкретных людей или компаний, и все еще может измениться, считает сенатор.

«…Поэтому думаю, что господин Коломойский преувеличивает значимость своей собственной фигуры и в той части, что его кто-то с кем-то согласовывал, и в той части, что он не появился в этих списках», — подчеркнул он.

Политолог Александр Асафов выразил уверенность, что за первой волной российский контрсанкций последует и вторая, ближе к президентским выборам на Украине.

Эксперт отметил, что санкционный список не является окончательным, и в будущем другие люди, не попавшие в документ, обязательно окажутся в других списках.

«И, безусловно, кто ищет — тот обрящет», — приводит его слова ФАН.