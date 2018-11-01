Клеймо предателя: что ждет украинца за карту с русским Крымом

Мининфраструктуры Украины инициировало судебное расследование по делу о «карте с русским Крымом». По словам пресс-секретаря главы ведомства Марины Томко, приказ о расследовании отдал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Начальник Укртрансбезопасности Михаил Ноняк использовал во время презентации карту, на которой Крым был обозначен как российский.

Впоследствии сам Ноняк попытался объяснить свою «ошибку» тем, что обратил внимание на карту лишь во время презентации. Глава Укртрансбезопасности не стал уточнять, кто именно готовил проект. Ноняк добавил, что обратился в СБУ, чтобы установить,

была ли карта с русским Крымом «сознательной, умышленной провокацией» или же «бессознательной ошибкой чиновника», готовившего материалы для презентации.

При этом, как сообщает ФАН, никто из присутствующих на круглом столе никак не отреагировал на «конфуз».

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Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что Ноняка могут причислить к «агентам Кремля», передает НСН.

«Все будет зависеть от того, насколько у него большие покровители. Если они будут больше, чем Омелян, то, конечно, за него заступятся. Если же это будет очередная поучительная для других граждан порка со стороны этих ненормальных, то отыграются по полной программе: внесут в «Миротворец», спокойно могут навесить клеймо предателя», — убежден Олейник.

По словам экс-парламентария, все здравомыслящие политики на Украине понимают, что Крым останется в составе России — его выход возможен, лишь если РФ развалится, что «является невероятным».

Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации весной 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ. Киев итогов плебисцита не признал и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно заявляла, что референдум был проведен в полном соответствии международному праву, а вопрос территориальной принадлежности Крыма для России исторически закрыт.

В марте 2018 года Евросоюз и ОБСЕ отказались отправлять свои делегации в Крым для наблюдения за ходом президентских выборов в России. В этой связи глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что наблюдатели из Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отказались приехать на полуостров для наблюдения на выборы, так как знают, что им придется признать итоги голосования.

«Они не хотят подтвердить легитимность, так как понимают, что у нас все будет сделано по закону, и тогда, если они будут присутствовать, им придется все признать», — заявил Аксенов.

22 октября президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным рассказал, что Севастополь всегда входил в состав России — даже во время передачи Крыма Украине, которое утвердил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Путин напомнил, что в 1954 году решение о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР было принято незаконно, поскольку решение принимал президиум Верховный совет РСФСР, хотя по закону передачу должны были утверждать Верховные советы республик и Верховный Совет СССР.

Все это время, как отметил Путин, Севастополь был городом центрального подчинения. Под незаконную передачу он не попал, потому что про Севастополь просто забыли. «Так что формально и юридически он всегда был в составе России», — добавил российский президент.

При этом украинские власти не перестают обвинять Россию в агрессии и милитаризации региона. Председатель Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе заявил, что дела полуострова никакого отношения к Украине не имеют.

«На бытовом уровне можно сказать одну простую фразу: это не их собачье дело»,

— подчеркнул крымский политик. Он добавил, что все действия военного характера в Крыму связаны с государственными задачами Российской Федерации, а также с недружественной и провокационной политикой Киева. Кроме того, все украинские заявления о «скоплении военной техники» на полуострове безосновательны — Крым является курортным регионом.