«Сверят часы»: чем займутся на саммите Путин и Трамп

Российская и американская стороны уже приступили к подготовке встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он отметил, что подготовка встречи лидеров двух стран «только началась», и подробностей о предстоящих переговорах пока нет. Тем не менее представитель Кремля заявил, что главной целью переговоров Путина и Трампа станет «сверка часов» по основным вопросам двусторонних отношений. У президентов России и США традиционно много тем, по которым нужно обмениваться мнениями, отметил Песков.

«По-прежнему очень много вопросов, касающихся стратегической стабильности, тем более в контексте озвученного намерения США выйти из ДРСМД», — пояснил он.

Путин и Трамп планируют встретиться 11 ноября в Париже, где пройдут мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны. Предыдущая встреча лидеров прошла нынешним летом в Хельсинки.

Возможный выход США из ДРСМД является сейчас одной из ключевых тем российско-американских отношений.

Договор был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. Согласно документу обе стороны обязались ликвидировать все комплексы баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности, дислоцированные на суше. Государства также отказались от дальнейшего производства и испытаний таких ракет.

К середине лета 1991 года Советский Союз ликвидировал около 2 тыс. ракет, США — 846 ракет.

В 2014 году Вашингтон впервые заявил, что Россия нарушила договор. С тех пор обе стороны периодически обвиняют друг друга в несоблюдении ДРСМД.

22 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что США склоны «покинуть тридцатилетний договор». По его словам, страна больше не намерена соблюдать ДРСМД «в одностороннем порядке». Вашингтон заявляет, что Россия якобы нарушила договор, поскольку испытывала крылатую ракету 9М729 и дальность испытаний была нелегальной. При этом Трамп подчеркнул, что США готовы оставаться в ДРСМД, если Россия и Китай сядут за стол переговоров.

В МИД РФ заявили, что испытываемые Россией ракеты полностью отвечают требованиям документа.

«Крытая ракета 9М729 не разрабатывалась и не испытывалась на запрещенную по ДРСМД дальность», — отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, добавив, что именно в несоответствии дальности ракеты требованиям договора США обвинили Россию.

28 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американская сторона должна предоставить доказательства того, что Россия якобы нарушила договор, например, показать спутниковые снимки. «Если они уверены, что мы нарушили дальность, значит, засекли со спутников. Пусть покажут, чтобы мы поняли, о чем они ведут речь», — подчеркнул дипломат.

Он также сообщил, что американская сторона направила Москве список вопросов касательно исполнения обязательств ДРСМД. В интервью телеканалу «Россия 1» глава внешнеполитического ведомства отметил, что вопросы были переданы лишь за несколько дней до того, как Трамп объявил о намерении выйти из Договора. Такое поведение не способствует «устойчивому диалогу и предсказуемости», считает Лавров.

Как отметил министр, список вопросов был направлен в Минобороны и другие ведомства, где эксперты изучат претензии Вашингтона и подготовят ответы, сообщает ФАН.

Кроме того, заявил Лавров, если США решили выйти из ДРСМД, то они должны предложить новые меры по обеспечению безопасности и контроля над вооружением, поскольку бесконтрольность в этом случае недопустима.

26 октября Первый комитет Генассамблеи ООН, который занимается рассмотрением вопросов разоружения и международной безопасности, проголосовал против внесения проекта резолюции по ДРСМД, предложенного Россией.

Против внесения проекта проголосовали 55 стран, среди них — США, Великобритания, Канада, Аргентина, Греция, Франция и Украина. 31 страна проголосовала «за», 54 воздержались.

«Большинство из тех стран, которые воздержались, — активные сторонники ядерного разоружения, значительная часть из тех стран, которые проголосовали против, являлись сторонниками сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности, мне непонятна их позиция, я имею в виду — ни позиция тех, кто воздержался, ни позиция тех, кто проголосовал против», — заявил заместитель руководителя Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Андрей Белоусов по итогам голосования.

Он также выразил опасения, что отказ комитета рассмотреть резолюцию может в ближайшем будущем негативно сказаться на международной безопасности. Если США действительно покинут договор, это поставит мир в крайне опасное положение, считает дипломат.

При этом он отметил, что Россия продолжит сотрудничать с государствами, поддерживающими ее позицию, чтобы убедить США занять конструктивную позицию и остаться в ДРМСД.