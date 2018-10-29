«Тошно от поведения канцлера»: за что критикуют Меркель

Канцлера Федеративной республики Германия (ФРГ) Ангелу Меркель раскритиковали на страницах газеты Bild за «потерю внутреннего и внешнеполитического компаса». Недовольство журналиста Джулиана Репке вызвала фотография Меркель с президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Эрдоганом, на которых канцлер держит своих коллег за руки. При этом рядом с Эрдоганом, взявшись с ним за руку, стоит президент Франции Эммануэль Макрон, отмечает НСН.

«Должна ли Меркель сближаться с авторитарными лидерами?» — задался вопросом журналист.

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В статье также представлены мнения ряда немецких политиков, возмущенных действиями Меркель. Вице-председатель парламента Гамбурга от «Левой» партии Кансу Оздемир заявила на турецком и немецком языках в своем твиттере, что ей «стало тошно от поведения канцлера, жмущей кровавую руку президента Турции». Она добавила, что Меркель «выстилает перед Эрдоганом красную дорожку».

Представитель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Михаэль Тюрер заявил, что демонстративной близости «с авторитарными лидерами» со стороны канцлера ФРГ «быть не должно».

На четырехстороннем саммите по Сирии в Стамбуле канцлер ФРГ Ангела Меркель также рассмешила президента РФ Владимира Путина, спросив его на русском языке про его верхнюю одежду, отмечает ФАН.

«Сибирское пальто?» — спросила Меркель, на что Путин в ответ рассмеялся.

При этом в мае издание Bild решило, что Владимир Путин «оскорбил» Ангелу Меркель, подарив ей букет роз. Тогда немецкие журналисты писали, что политики высшего уровня должны жать друг другу руки, а не дарить цветы.

Как сообщает Deutsche Welle, положение Меркель и правящей коалиции в Германии остается шатким. На выборах в федеральной земле Гессен Христианско-демократический союз (ХДС) и СДПГ набрали значительно меньшее количество голосов, чем пять лет назад. ХДС получил 27% против 38,3%; СДПГ набрала 19,8% против 30,7% голосов в 2013 году.

Кроме того, свои позиции христианские демократы теряют в Баварии — там абсолютного большинства лишился партнер ХДС — Христианско-социальный союз. По мнению социологов, сообщает DW, избиратели недовольны работой правящей коалиции, которая была сформирована лишь в марте 2018-го.

«Устоит ли правительство Ангелы Меркель?» — задается вопросом издание. На выборах председателя ХДС у действующего канцлера впервые будут соперники — и кто-то «из тяжеловесов» может сместить ее с поста главы христианских демократов.

Если же Меркель потеряет пост главы партии, то она утратит и канцлерство — для этого ее соперника должны поддержать консерваторы, либералы и «зеленые» из действующего созыва бундестага.

Отметим, что рейтинг блока политических партий ХДС/ХСС в Германии, который возглавляет канцлер страны Ангела Меркель, опустился до нового антирекорда.

Так, согласно исследованию, политический блок Меркель поддерживают 24% опрошенных (падение 1 пункт за неделю). В то же время рейтинг «Зеленых» вырос на 1 пункт — до 20%. Следом за ними идет партия «Альтернатива для Германии» (16%, рост на 1 пункт). При этом в середине октября ХДС/ХСС поддерживали 26% респондентов, что также стало антирекордом.

Стоит отметить что сама Меркель, хотя и не заявляла о возможности того, что покинет пост канцлера, дала сигнал, что, возможно, не сможет оставить своего преемника после ухода, пишет Bloomberg со ссылкой на интервью Меркель в эфире Hessische Rundfunk.

«Все попытки тех, кто находится у власти, выбрать своих преемников постоянно терпели неудачу — и это к лучшему»,

— заявила канцлер в эфире немецкой радиостанции.

Во время интервью Меркель спросили о планах переизбрания в декабре от ХДС/ХСС. Как отмечает агентство, спекуляции на тему ближайшего завершения 13-летнего срока правления Меркель активизировались после «бунта» ее соратников в ХДС четыре недели назад, а также неудачи на выборах ее союзников на парламентских выборах в Баварии и «трудных выборов» в Гессене в октябре.