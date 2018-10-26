Не пустим, даже мертвого: в Берлине нет места для Хонекера

Берлинский сенат, в компетенцию которого входит решение вопроса о захоронении праха экс-лидера ГДР Эриха Хонеккера на Мемориале социалистов, не дает на это разрешения.

Управление по охране окружающей среды берлинского сената сочло это невозможным — таков официальный ответ на запрос фракции ХДС в земельном парламенте.

Кроме того, здесь же указывается, что захоронений на Мемориале социалистов на кладбище Фридрихсфельде не проводится с 1989 года, а сам объект является памятником старины.

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Урны с прахом супругов Хонеккеров до сих пор остаются у друга семьи, ожидающего разрешения вопроса о последнем пристанище «первой пары» ГДР, передает «Немецкая волна».

Эрих Хонеккер руководил ГДР с 1971 года и был лидером правящей Социалистической единой партии Германии. Несмотря на то, что при его правлении октивизировались политические контакты с ФРГ, он славился крайне догматичными взглядами на развитие государства.

Перестройку, которую начал проводить в СССР Михаил Горбачев Хонеккер не принял, посчитав, что она разрушает единство соцстран.

Как ранее писала немецкая Berliner Morgenpost, Горбачев еще в 1987 году дал указание с помощью КГБ и «Штази» (министерства внутренней безопасности ГДР) изучить возможность смены руководства Социалистической единой партии Германии.

К поиску кандидатуры на пост первого секретаря СЕПГ был привлечен известный шпион Маркус Вольф. Наиболее вероятным преемником Эриха Хонеккера был дрезденский партийный лидер — позже заместитель председателя Совета министров ГДР — Ханс Модров.

В результате перемен в ГДР Хонеккер был смещен с партийных и государственных постов, а впоследствии был вынужден вместе с супругой покинуть страну. Не желая портить отношения с объединенной Германией, которая требовала его выдачи,

СССР не предоставил политику убежище. Однако он смог получить его в посольстве Чили в Москве — в этой стране у Хоннекера были родственники.

После того как Советский Союз перестал существовать новое руководство России экстрадировало Хонеккера, воспользовавшись тем, что он покинул посольство Чили. И уже в 1992 году он вылетел в Германию, где предстал перед судом за нарушение прав человека в период его правления. Одно из обвинений касалось гибели людей при попытке бежать на Запад через берлинскую стену.

Всего в период существования ГДР через стену сбежали более 5 тыс. человек. Для 160 перебежчиков стена стала надгробным памятником. В том числе и для одного советского солдата — 2 февраля 1979 года он был застрелен при попытке перелезть через стену.

По иронии судьбы суда политик ждал в той же тюрьме, где сидел в период правления нацистов. Однако процесс был прекращен в связи с болезнью обвиняемого. Экс-лидеру ГДР позволили уехать в Чили, где он умер в 1994 году.

Вдова экс-лидера ГДР Эриха Хонеккера Маргот скончалась в 2016 году в столице Чили Сантьяго в возрасте 89 лет. Она время от времени принимала участие в публичных мероприятиях Коммунистической партии Чили.

Несмотря на то что многолетнее правление Хонеккера характеризовалось негативно, сегодня все больше немцев испытывают ностальгию по временам ГДР. Известно, что, несмотря на достаточно жесткие порядки, Восточная Германия была процветающим по меркам соцлагеря государством, где был хорошо развит социальный сектор.

Портреты Хоннекера можно иногда увидеть в различных ресторанах и барах на востоке Германии как дань ностальгии. Один из них висит и в баре в Дрездене, куда любил приходить в свое время работавший там в аппарате советской разведки будущий президент России Владимир Путин.

Часть Берлинской стены, та, на которой изображается легендарный поцелуй Брежнева и Хонеккера, стала музеем под открытым небом. Надпись под картиной кисти российского художника Дмитрия Врубеля гласит: «Гоосподи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви!»