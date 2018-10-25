Это вам не Россию ругать: Меган Келли обвинили в расизме

«Я хочу начать двумя словами: я извиняюсь», — сказала Келли во время эфира своего шоу на телеканале NBC.

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Она объяснила, что извиняется за свои слова, сказанные в предыдущем эфире, когда она в беседе с одним из участников заявила, что «черное лицо» в качестве наряда на Хеллоуин — это «не плохая идея, если ты одеваешься как персонаж».

Речь шла о возможности для белого покрасить лицо черной краской, в случае если он хочет воплотить образ человека африканских кровей. Этими словами Келли пыталась прийти на помощь гостье, звезде одного из американских сериалов Луэнн де Лессепс, которая в прошлом году на Хеллоуин нарядилась афроамериканской певицей Дайаной Росс.

«Люди думают, что это расизм. Я не знаю, я подумала: «Да кто не любит Дайану Росс? Ну хочет она нарядится Дайаной Росс на Хеллоуин, и я не знаю причем здесь расизм», — сказала Келли.

Стоит отметить что Дайана Росс пользовалась большой популярностью, а ее пластинки издавались в стране в 1980-е годы. В аннотации к одной из них она названа «негритянской певицей» — в то время это словосочетание еще не имело негативного оттенка.

Поступок актрисы, а затем и слова Келли в ее защиту вызвали волну негодования со стороны представителей афроамериканского населения, которые упрекнули ее в «расизме».

Глава телеканала NBC Эндрю Лак заявил, что руководство телеканала резко негативно относится к подобным высказываниям, «которым нет места ни в эфире, ни на рабочем месте».

«Я была не права», — прокомментировала в итоге свои слова Меган Келли.

Келли — звезда американского телевидения, автор интервью со многими знаменитостями и мировыми политическими деятелями. Она также известна своими резкими выпадами в адрес действующего президента США Дональда Трампа. При этом до того, как стать ведущей телекомпании NBC, она 12 лет работала на телеканале Fox News – одном из немногих крупных американских СМИ, которое оказывает поддержку действующему президету.

Летом 2017 года Келли также взяла интервью у президента России Владимира Путина летом 2017 года. Она же вела панель с его участием на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

Журналистка призналась, что ей было интересно познакомится с президентом России и побеседовать с ним перед интервью. «При включенной камере это был другой человек, чем при выключенной. Когда камера не работала, он обращался со мной очень тепло, очень вежливо, интересовался моей семьей, рассказал подробности о своей. Общение с ним с глазу на глаз было весьма личностным», — говорила она.

Келли рассказала, что Путину «на самом деле нравится, когда ему бросают вызов».

По ее словам, между ней и российским президентом произошел «достаточно горячий обмен словами», поскольку она позволила себе противоречить своему собеседнику.

«Он был настроен по-боевому, не уступал, он скорее нападал по большинству вопросов, это был тот президент, который нравится россиянам», — добавила Келли, отметив, что в рамках работы на ПМЭФ Путин уже был «тем российским президентом, которого мы все знаем».

В связи с президентством Дональда Трамп расовые вопросы вновь стали острой темой в обществе.

Скандалов на эту тему было бесчисленное множество. В расизме Трампа обвиняла бывшая сотрудница госдепа Узра Зейя, которая жаловалась на то, что при организации визита Трампа во Францию ей, несмотря на 30-летний стаж работы в Госдепартаменте США, закрыли вход на многие мероприятия, посвященные подготовке визита.

Как ей удалось выяснить, один из высокопоставленных коллег сказал, что она и ее коллега-афроамериканка не прошла бы «тест Брейтбарта». Breitbart — ультраправый новостной портал, который издавал впоследствии работавший в администрации Белого дома Стивен Бэннон. Вскоре после этого Зейя уволилась со службы.

Бывшая помощница президента США в Белом доме Омароса Манигол-Ньюман пошла еще дальше и обвинила Трампа в желании начать расовую войну. Она заявила, что обещание способствовать расовому многообразию во время предвыборной кампании Трампа было уловкой, чтобы набрать голоса. По ее словам, Трамп «неискренне относился к своему обещанию» поддерживать этнический плюрализм.