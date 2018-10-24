Пошли на мировую: Путин и Трамп сойдутся в Париже

Президент России Владимир Путин заявил по итогам встречи с советником по нацбезопасности США Джоном Болтоном 23 октября, что Москва готова к контактам на высшем уровне, если в них заинтересован Вашингтон.

«Конечно, было бы полезным продолжить прямой диалог и с президентом Соединенных Штатов, прежде всего, на полях международных мероприятий, которые в ближайшее время состоятся. Ну, например, в Париже»,

— сказал Путин по итогам встречи в Кремле с американским политиком.

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Намерение провести личную встречу подтвердил и президент США.

«Она еще не организована, но, наверное, мы встретимся [с Путиным в Париже]»,

— цитирует РИА «Новости» слова Трампа.

При этом помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что речь может идти о «полноценной встрече», в которой, кроме президентов, примут участие ключевые чиновники с обеих сторон.

Переговоры в Париже, где оба лидера примут участие в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, станут уже четвертой встречей Трампа и Путина. Первые две проходили на полях международных саммитов в Германии и во Вьетнаме, а третья была проведена в виде двустороннего саммита в Хельсинки. Последнюю американские СМИ охарактеризовали как «провальную», обвинив Трампа в том, что он поддался российскому лидеру.

Особенность новой встречи президентов в том, что она пройдет уже после промежуточных выборов в конгресс США. Главная задача республиканцев на них — удержать контроль над обеими палатами парламента, а лично Трампа — провести большее количество своих сторонников, которые поддержат его во внешнеполитических задачах, одной из которых остается диалог с Россией.

Отношения обеих стран находятся в тяжелом состоянии, о чем Путин не преминул заявить в открытой части встречи с Болтоном. «…Иногда удивительно видеть, как Соединенные Штаты предпринимают в отношении России абсолютно ничем не спровоцированные шаги, которые мы не можем назвать дружественными».

Президент России напомнил своему американскому гостю о символе США — белоголовом орлане, который держит в одной руке стрелы, а в другой — оливковую ветвь. «Вопрос: ваш орлан уже все оливки склевал, остались одни стрелы?» — сказал Путин.

В свою очередь, Болтон отметил, что «оливковую ветвь и оливки я с собой не привез».

Пишем Россия, Китай в уме

Аллюзию с отсутствием «оливковой ветви» можно рассматривать как символ начала переговоров, связанных с заявлением Трампа о желании покинуть Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), заключенный между СССР и США в 1987 году. США мотивируют желание покинуть договор тем, что Россия, по их мнению, нарушает его. Подобные претензии высказываются в отношении Вашингтона и со стороны Москвы.

В своем стремлении выйти из договора РСМД Трамп стремится поднять ставки, чтобы надавить и на Россию, и на Китай.

Он заявил, что Вашингтон будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока другие страны «не придут в себя». После этого, по его словам, США будут готовы остановить увеличение арсенала и приступить к его сокращению.

«У нас есть столько денег, сколько нет больше ни у кого, и мы будем наращивать [ядерный потенциал], пока они не придут в чувства», — заявил президент США. Он добавил, что «когда другие страны придут в чувства», США «поступят умно» и прекратят гонку вооружений.

Глава Белого дома отметил, что его слова касаются в первую очередь Китая и России. По убеждению Трампа, Москва нарушает обязательства, взятые в рамках договора.

Китай стороной договора не является и активно наращивает потенциал ракет средней дальности. В этой связи выход из договора предоставит Вашингтону новые возможности для противостояния с Пекином, что может спровоцировать новую гонку вооружений,

пишет Reuters. Однако эксперты предупреждают, что последующая американо-китайская гонка вооружений может увеличить напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.

По иронии судьбы, в 1987 году, когда договор между США и СССР был подписан, он подразумевал также и ликвидацию ракет, направленных на территорию КНР. В то время Москва и Пекин находились в достаточно враждебных отношениях.

Желание Трампа покинуть договор поддерживают ключевые сотрудники его администрации, в том числе министр обороны США Джеймс Мэттис. Как в понедельник, 22 октября, заявили в военном ведомстве, глава Пентагона «полностью солидарен» с президентом по этому вопросу.

Трамп заявил о выходе из договора за пару недель до выборов в американский конгресс, на которых республиканцы хотят удержать контроль над обеими платами парламента. Тема противостояния с Китаем, который, как полагает президент США, отнимает рабочие места у американцев, находит поддержку у его электората.

Согласно проведенному в августе опросу социологического агентства Pew Research, американцы стали хуже относиться к Китаю.

В 2018 году положительно отзываются о Китае 38% опрошенных, в то время как в 2017 таковых было 44%. В этом ключе разговоры о военной угрозе со стороны Пекина также выглядят нелишними.

В свою очередь, в Китае на призывы Трампа присоединиться к договору заявили, что не «приемлют шантажа в любых его проявлениях».

Впрочем, как отмечает научный сотрудник Стокгольмского института проблем мира Петр Топычканов, главная причина выхода Вашингтона из договора — «это предполагаемое нарушение договора Россией, а не ракеты КНР». «Так что решение о выходе скорее принято в контексте отношений РФ и Запада, нежели КНР и США. Но Вашингтон использует это, чтобы лишний раз заставить нервничать и Пекин», — говорит Топычканов.

Однако эксперт уверен, что, если договор прекратит действовать,

ситуация «обернется открытым развертыванием ранее запрещенных ракет в европейском регионе».

Это, в свою очередь, поставит под угрозу договор о Стратегических наступательных вооружениях, подписанный в 2010 году: «Государства с крупнейшими арсеналами ядерного оружия в мире полностью откажутся от разоруженческой повестки и режима ядерного контроля», — говорит Топычканов в беседе с «Газетой.Ru».

На пресс-конференции во вторник, 23 октября, Болтон сообщил, что Вашингтон еще не определился со своими действиями после возможного выхода из договора РСМД.

«Мы еще далеки от каких-либо конкретных решений. Этот вопрос очень важен, об этом и говорил президент Трамп», — сказал Болтон. После встречи с Путиным американский политик также отметил, что США пока далеки от размещения ракет в Европе.

Топычканов также отмечает, что

пока неясно, как поступит Россия.

Он не исключает, что Москва может в ответ выйти из договора о Стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого заканчивается в 2021 году: «История с РСМД будет важна в контексте решения договора об СНВ. Хотя Договор об СНВ нам выгоден, Москва может заявить о выходе из него, если поймет, что американцы приняли аналогичное решение».