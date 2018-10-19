«Предпримем меры»: демократы США готовят санкции

Губернатор-демократ штата Нью-Джерси Филипп Мерфи заявил, что его фракция готовит новый пакет санкций против России. Как пояснил политик, в Демократической партии сложилось мнение, что уже введенные ограничительные меры против РФ не оказывают достаточного давления. В связи с этим Мерфи и его соратники считают, что «Россия легко отделалась».

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«Мы предпримем меры. Они будут включать в себя не только дипломатические решения, но и, конечно, санкции», — заключил губернатор в интервью Handelsblatt.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер объявил, что США намерены вводить санкций против России каждые один-два месяца. Этот новый «график» связан с желанием Вашингтона повлиять на позицию Москвы относительно конфликта в Донбассе. По словам Волкера, он верит в эффективность санкций и видит свидетельства этого в России. Он также отметил, что в настоящий момент США «тесно работают» со своими союзниками в Европе и убеждают их сохранять введенные ими антироссийские санкции.

В США мнения относительно последствий для России от введенных ограничительных мер разнятся. Так, 17 октября газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой сообщалось, что санкции США лишь «сыграли на руку» российской экономике.

В частности, отмечали авторы материала, цены на нефть как «основу российского экспорта» с середины августа выросли на 14%. При этом во многом этот рост связан с предстоящим возобновлением американских санкций против Ирана, которые, предположительно, негативно отразятся на поставках сырой нефти из этой страны.

Журналисты подчеркнули, что рубль подешевел на 15% с апреля. Это вызвало рост конкурентоспособности российских товаров в связи с низкой стоимостью валюты.

Однако президент США Дональд Трамп ранее сказал журналистам, что не намерен отменять санкции против России. При этом он заявил о готовности рассмотреть этот вопрос, если Москва «сделает что-то хорошее для нас».

«Есть много вопросов, которые мы могли бы разрешить друг для друга», — пояснил он.

Российские эксперты сходятся во мнении, что в ближайшее время Вашингтон не станет отменять ограничения в отношении Москвы. Сейчас истеблишмент США поддерживает теорию о России как о враге или как минимум угрозой для Соединенных Штатов. В связи с этим никто из политиков не рискнет пойти против большинства и настаивать на ослаблении или отмене санкций против России.

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок пояснил журналистам, что даже глава США не станет лично отменять ограничительные меры, поскольку это может навредить его репутации.

В свою очередь, российский президент Владимир Путин отметил двойные стандарты государств, вводящих санкции против России.

Так, он обратил внимание на то, что в отношении Москвы вводят санкции при недоказанных обвинениях, а в отношении страны, подозреваемой в убийстве журналиста, — нет.

Речь идет о возможном убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США. 2 октября он бесследно исчез после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

«В отношении России время от времени предпринимаются какие-то шаги, даже санкции по надуманным, как я уже много раз говорил, причинам. Без всяких доказательств применения якобы нами химического оружия. Хотя мы химическое оружие уничтожили, а те же Соединенные Штаты пока не хотят взять на себя такое обязательство. Никаких доказательств в отношении России нет, но шаги предпринимаются. Здесь говорят, что убийство произошло в Стамбуле, но никаких шагов не предпринимаются. Нужно разобраться с едиными подходами к проблемам подобного рода», — сказал Путин в рамках дискуссии в Валдайском клубе.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что Москве необходимо привыкнуть к тому факту, что Россия еще долгое время будет развиваться в условиях ограничительных мер со стороны Вашингтона.

«В соответствии с законом, который год назад был принят американским конгрессом и подписан Трампом, он больше не имеет права отменять санкции. Для этого нужно решение конгресса, а его получить практически невозможно. Поэтому это всего лишь игра слов, попытка показать свое якобы доброе отношение к России», — приводит слова Джабарова НСН.