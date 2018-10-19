От Трампа по секрету: Болтон везет Путину послание

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ведется подготовка к возможной встрече российского лидера Владимира Путина с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

«Мы готовим возможную встречу [Болтона] с президентом Путиным и рассчитывает, что эта встреча состоится»,

— заявил Песков в эфире Первого канала.

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Визит Болтона в Россию запланирован на следующую неделю, в Москве советник президента США Дональда Трампа должен встретиться со своим коллегой — главой Совбеза Николаем Патрушевым.

Сам Болтон рассказал, что цель визита — начать практическую работу с российской стороной по итогам июльского саммита. «Цель этого — продолжить двигаться вперед по итогам беседы президента Трампа и президента Путина в Хельсинки в ходе саммита, поговорить о российско-американских отношениях, [выяснить] где мы можем совершить прогресс и где у нас остаются проблемы и разногласия», — заявил советник президента США.

Посланник Трампа

Что же касается самой встречи Путина и Болтона, если она состоится, то советник Трампа на ней будет выступать в роли посланника президента США.

В таком случае он может передать президенту РФ сообщение от Трампа, а также обсудить возможную встречу лидеров двух государств. Правда, по словам Пескова, подготовка к новому саммиту в настоящий момент не ведется, поскольку США не проявляют инициативы в данном направлении.

«Никаких импульсов из Вашингтона мы не получаем, наше желание выстраивать отношения с американцами натыкается на достаточно глухую стену», — сказал Песков.

У президентов России и США теоретически будет возможность для беседы — пусть и в формате «на ногах» — во время саммита «большой двадцатки» (G20) 30 ноября в Аргентине. Он пройдет уже после промежуточных выборов в американский конгресс, которые очень важны для политического будущего президента. Его цель — удержать контроль Республиканской партии над обеими палатами американского парламента.

Последняя полноценная встреча Путина и Трампа прошла 16 июля текущего года в Хельсинки. Стороны говорили о возможности создания американских и российских деловых групп, а также представителей экспертного сообщества, которые могли бы наводить мосты между странами. Они также затронули вопросы стратегической стабильности, проблему Ирана и «вмешательства» России в выборы президента США.

Несмотря на то что Трамп оценил итоги встречи как позитивные, американские журналисты все еще не могут простить главе Белого дома его «поведение» во время саммита, который они назвали «провальным».

Американскую прессу возмутили слова Трампа о том, что он доверяет Путину в вопросе «вмешательства» России в выборы президента США. Тогда журналисты обвинили американского лидера в том, что он верит заявлениям российских политиков больше, чем данным собственной разведки. В США ведется расследование «российского следа» в избирательной кампании 2016 года, хотя конкретных доказательств пока что не представлено. Трампу после саммита даже пришлось сделать телеобращение, в ходе которого ему пришлось оправдаться за свои слова, добавив, что он «просто оговорился».

Газета The Washington Post назвала прошедший в финской столице саммит «триумфом Путина», а телеканал CNN написал в своей статье на сайте, что выступление американского президента было беспрецедентно слабым.

Во время недавнего интервью ведущая телеканала Fox Business Триш Реган также спросила главу Белого дома, почему он не был достаточно «жестким». Президент ответил, что если бы он вел себя жестче, то его раскритиковали бы и за это. «Я мог бы установить очень хорошие отношения с Россией...[Это] было бы хорошей вещью, не плохой», — подчеркнул Трамп.

Он также рассказал, что во время встречи потребовал от Путина прекратить «вмешательство» Москвы во внутриполитические дела США, если оно имело место. «Мы говорили о вмешательстве, я сказал: больше никакого вмешательства. И он ответил: «Я не вмешивался», — уточнил Трамп.

Стоит отметить, что сам Болтон заявил, что в настоящий момент Вашингтон не фиксирует каких-либо действий со стороны Москвы, которые говорили бы о вмешательстве в текущий избирательный процесс. «Мы [в настоящий момент] не видим, что Россия пытается вмешаться в выборы так же, как в 2016 году», — сказал Болтон.