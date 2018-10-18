Ядерная гонка: к чему придут Россия и США

Москва готова применить ядерное оружие, лишь когда удостоверится, что агрессор готов ударить по России.

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«Конечно, это катастрофа, но мы не можем быть инициаторами этой катастрофы. Агрессор должен знать, что мы как мученики попадем в рай, а агрессор просто сдохнет, не успев раскаяться», — такое заявление во время выступления на заседании международного клуба «Валдай» в Сочи сделал президент России Владимир Путин.

Жесткие слова главы РФ еще раз свидетельствуют, что

Москва видит ядерное оружие как главный инструмент военного противостояния с противником, хотя понимает, что последствия его применения могут быть «катастрофическими» для всех.

Эксперты отмечают, что сегодня применение ядерного оружия уже не выглядит для политических элит ядерных держав чем-то сверхъестественным, так как страх перед применением такого вида вооружения исчезает.

В военной доктрине России, кстати, заявлено, что ядерное оружие может быть применено в качестве ответа на нападение на Россию с применением как ядерного, так и неядерного вооружения.

Как отмечает эксперт в области ядерного оружия генерал-майор в отставке Владимир Дворкин, главную опасность представляет «очень короткое время», в течение которого лидеры государств могут применить ядерное оружие. Такую точку зрения он выразил в статье, опубликованной в российском издании ежегодника Стокгольмского института «Проблемы мира 2017» (СИПРИ).

В условиях повышения угрозы применения ядерного оружия России и США необходимо усилить контроль над вооружениями.

«Контроль над вооружениями — это главное, что нас уберегало от ядерной войны, и это то, что мы сейчас теряем»

— сказал Дворкин, выступая на презентации сборника СИПРИ, которая прошла 18 октября в Институте экономики и международных отношений имени Примакова.

Как отмечает в своей статье эксперт, учитывая сегодняшнюю обстановку, выходом из положения для России и США было бы принятие совместных действий об «отказе от принципов нанесения ответно-встречных ударов на основании информации от систем предупреждения». Дворкин пишет, что в нынешних условиях риск из-за принятия «ошибочных решений» хотя и является минимальным, все же сохраняется.

По мнению Владимира Дворкина, который во времена СССР занимал ведущие посты в структурах Минобороны, России и США необходимо «приступить к реальным консультациям и переговорам» в области стратегических наступательных вооружений, а также сохранить договор по Ракетам средней и меньшей дальности.

По мнению экспертов, существует большая опасность, что договор РСМД, заключенный в 1987 году советским и американским руководством, может прекратить свое существование. Такая же судьба может постигнуть и договор СНВ-3 от 2010 года.

Этот договор должен быть продлен в 2021 году. Стоит отметить, что договор СНВ 2010 года стал последним соглашением в ядерной области между Россией и США. В настоящее время полномасштабные переговоры между Россией и США в этой области не ведутся, хотя на саммите в Хельсинки президент России Путин и президент США Дональд Трамп затрагивали эту тему.

В Кремле считают, что у администрации Трампа нет интереса говорить на тему стратегической стабильности. Более того, Россия склонна думать, что именно Вашингтон подталкивает Москву к новой гонке вооружений. При этом обе стороны обвиняют друг друга в нарушениях договора РСМД.

Как сообщил «Газете.Ru» высокопоставленный источник, близкий к внешнеполитическим кругам РФ, в Москве хотят продолжать диалог с США, «упаковав» все вопросы в один переговорный пакет.

В случае если переговоры о ядерном вооружении между Россией и США все же состоятся, они вероятнее всего пройдут уже после 2020 года. Вести их с американской стороны будет либо Дональд Трамп, либо президент-демократ, который может высказать большую заинтересованность в подобных переговорах.

Пока же администрация Вашингтона занимается модернизацией своего ядерного арсенала. На эти цели Белый Дом собирается потратить от $1 до $2 трлн на протяжении последующих 30 лет. Однако, как отмечает ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Наталья Бубнова в статье, опубликованной в «Ежегоднике СИПРИ-2017», «масштаб американских ядерных программ не стоит преувеличивать».

По данным, которые приводит в своей работе эксперт, расходы на ядерные вооружения в 2019 году составят менее 1% от федерального бюджета. При этом, как пишет Бубнова, в 1983 году во времена президентства Рональда Рейгана на эти нужды выделялось 3,7% федерального бюджета США.

В России модернизация ядерного оружия должна завершиться к 2027 году, когда в стране появятся новые виды оружия. Часть образцов была презентована в марте президентом России во время послания Федеральному Собранию в марте.

Тогда Путин продемонстрировал собравшимся новые образцы ракет, уже ставшие знаменитыми. «Нас никто не слушал — послушайте сейчас», — такими словами Путин предварил свою презентацию.

Руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин в разговоре с «Газетой.Ru» отмечает, что о ядерном сдерживании российский президент говорит довольно часто. Но в этот раз показательно, что это было сказано в начале форума и что позиция была максимально расширена.

Костин считает, что ответ Путина на этот вопрос говорит о том, что сейчас идет разработка новых вооружений. Более того, по мнению эксперта, президент фактически показал, что у нас разрабатываются модели подобных конфликтов и действий России в ходе них, хотя «ядерное сдерживание» остается основой именно безопасности мира.

При этом, несмотря на жесткую риторику, знающие Путина источники отмечают, что он не является сторонником гонки, а демонстрация вооружений была завуалированным приглашением Белому Дому начать переговоры.