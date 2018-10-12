Ответ России: автокефалия Украины дошла до Совбеза

Президент России Владимир Путин вечером в пятницу, 12 октября, в Ново-Огарево провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности в рамках которого участники совещания обменялись мнениями о положении Русской православной церкви на Украине.

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Эта тема была вынесена на обсуждение после вынесенного синодом Константинопольского патриархата решения приступить к предоставлению автокефалии церкви Украины, отмене грамоты 1686 года о переходе Киевской метрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявления о восстановлении ставропигии Вселенского патриархата в Киеве.

В совещании приняли участие, в частности, председатель правительства Дмитрий Медведев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директора ФСБ и Службы внешней разведки Александр Бортников и Сергей Нарышкин, и другие.

Днем ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение о предоставлении УПЦ автокефалии уже принято и добавил, что «сбылось то, о чем мечтали поколения украинцев».

Украинская православная церковь Московского патриархата выступила против инициативы по обретению независимости. Там отметили, что действия украинских властей, направленные на получение УПЦ автокефалии, идут вразрез с позицией миллионов прихожан канонической церкви.

«Я, как человек, священник, могу сказать одно — тот путь, который они предлагают, принесет нам много ограничений. На этом пути мы будем людьми второго сорта, и на этом пути будет сложно сохранить чистоту веры. Поэтому надо беречь то, что мы имеем. А наша церковь имеет все, что нужно для спасения», — сказал об инициативе киевских властей глава УПЦ МП митрополит Онуфрий.

Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков заявил, что

решение Синода Константинопольского патриархата отменить собственное решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата является грубым искажением церковной истории.

По его словам, иерархи Константинопольского патриархата основываются «не на фактах, не на исторических источниках, а только лишь на очень странных и совершенно неадекватных измышлениях людей, которые, в принципе, и раньше-то никогда церковной историей в отношении Украины не занимались».

Он добавил, что решение синода Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии церкви на Украине есть ни что иное, как легализация раскола. По словам Волкова, Константинопольский патриархат отказался услышать многочисленные голоса мирового православия, возражавшие против автокефализации украинской церкви.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко заявил, что все желающие прихожане смогут остаться в лоне РПЦ после того, как УПЦ получит автокефалию. Он добавил, что «Украина будет уважать выбор каждого верующего», а права тех православных, кто решит перейти «из-под Москвы» в УПЦ будут защищены, передает НСН.

«Это большая победа боголюбивого украинского народа над московскими демонами, победа добра над злом, света над тьмой», — резюмировал Порошенко.

Песков же заявил, что Россия внимательно следит за ситуацией вокруг Украинской православной церкви и предпримет политико-дипломатические шаги в случае гонений против УПЦ МП со стороны радикалов.

Он отметил, что Россия защищает интересы русскоговорящих жителей Украины и точно так же будет отстаивать права православных, относящих себя к УПЦ МП. Таким образом Песков прокомментировал сообщения о том, что радикальные украинские группировки анонсировали проведение рейдерских захватов и нападения на церкви Московского патриархата.

При этом он подчеркнул, что речь не идет о вмешательстве в политику Украины, и

Россия будет реагировать на опасные действия радикалов «исключительно политико-дипломатическими способами».

В настоящий момент на Украине действуют три православных церкви. УПЦ является канонической самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата и объединяет наибольшее число верующих в стране. Другие две организации — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ — организована диаспорой в Северной Америке и Западной Европе) — не признаны православными церквями других стран, передает ФАН.

При этом нынешние киевские власти настаивают на признании независимости Украинской церкви от Московского патриархата. Ситуация усугубилась после того, как в октябре Собор Вселенского Константинопольского патриархата принял решение восстановить Киевскую митрополию, существовавшую до XVII века, и согласился предоставить Украине автокефалию.