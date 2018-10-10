Расплата за оккупацию: бедные Европы вспомнили Сталина

В четверг 11 октября с двухдневным визитом в Грецию прибудет президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер. Он встретится со своим греческим коллегой Павлопулосом Прокописом и посетит памятные места, связанные с освобождением от нацистской оккупации.

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Время для визита немецкого президента выбрано не случайно. Он завершится 12 октября — именно в этот день в ходе тяжелых боев в 1944 году Греция была освобождена от нацистских оккупантов.

Как отмечает немецкий журнал Der Spiegel, в ходе этого визита

Греция намерена поднять вопрос о выплате Германией €376 млрд евро в качестве платы за ущерб, нанесенный ей во время оккупации.

Соответствующий документ в ближайшее время будет обсуждаться в греческом парламенте. Как пишет издание, Афины рассчитывают добиться признания долга на международном уровне. Однако в политических кругах Греции есть понимание, что осуществить эту затею практически невозможно. Подобные попытки страной уже предпринимались, но были отвергнуты Германией.

Греция, после войны оказавшаяся в западной зоне влияния, не единственное государство, которое заинтересовалось компенсационными выплатами со стороны ФРГ. Несколькими днями ранее глава парламентского комитета Польши по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик заявил, что нужно еще раз подсчитать потери польской стороны во Второй мировой войне по новой методике и предъявить претензии Берлину.

По словам Мулярчика, в сделанном после окончания Второй мировой войны отчете потери Польши оценивались в примерно $50 млрд, что в соответствии с нынешним курсом составляет около $850 млрд. «Но это сумма старая, которая выходит из старого отчета о военных потерях», — добавил он.

В Германии в ответ на эти претензии вспомнили о соглашении 1953 года, согласно которому Польская народная республика отказывалась от репараций. Так Варшаву убедили поступить советские союзники, так как репарации ей должна была выплачивать Германская демократическая республика, союзник СССР.

Разговоры о получении репараций помимо Греции и Польши ведут также и представители стран Балтии. Однако требования они предъявляют не Германии, а России, являющейся правопреемницей Советского Союза.

Министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс заявляли, что планируют добиться от Москвы компенсации за «оккупацию» — насильственное включение стран Балтии в состав СССР.

Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте минюста Эстонии. Министры подчеркнули, что важно помнить о потерях от «оккупации» и в настоящее время страны совместно изучают возможность возложить финансовую ответственность за ущерб от нее на Россию. Глава Минюста Латвии считает, что вопрос о выплате компенсаций необходимо поднять на уровне ООН.

В Кремле, отвечая на эти претензии, заявили, что Россия не согласна с использованным в балтийских странах термином. «Конечно же, не согласны вообще с термином «советская оккупация», это первое. Второе, мы не согласны, что может заходить речь о каких-то компенсациях», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Желание не самых богатых среди членов ЕС Греции, а также Польши и стран Балтии получить компенсации от Германии и России связано прежде всего с экономической ситуацией в этих странах, а также опасениями, что субсидии от Европейского Союза в ближайшее время начнут уменьшаться.

В марте в ЕС выступили с предложением сократить финансирование различных программ в странах Восточной Европы — речь идет о миллиардах евро. Такие предложения содержатся в бюджете ЕС на 2021-2027 год. Как писало издание Financial Times, Польша будет получать из бюджета ЕС на 23% меньше, лишившись почти €20 млрд. Меньше средств получат также Эстония и Латвия. В случае прибалтийских государств бюджет будет урезан на 24%. Европейский Союз, как ожидается, также пересмотрит и критерии получения средств.

О возможных последствиях сокращения дотаций восточноевропейским странам в январе говорил председатель Европейского совета Дональд Туск. Европейский чиновник выразил мнение, что националистическое руководство Польши в лице правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) попытается вывести страну из состава ЕС, если Варшава лишится финансовой поддержки. Правда, критики Туска видят в его заявлениях и личные обиды на правящую польскую элиту. Экс-премьер Польши не скрывает негативного отношения к происходящему в стране.

Как отмечает завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ Андрей Сидоров, в ожидании приближения 2021 года страны Восточной Европы ищут новые источники дохода. Особенно это касается государств Балтии, которые надеются на ухудшение ситуации в России из-за санкционного давления Запада «Они ожидают, что тогда Россия прогнется и можно будет предъявлять претензии. Стратегия здесь простая: встроиться в общие процессы и что-то от этого получить», — говорит эксперт.