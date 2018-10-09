«Есть недостатки»: России предлагают изменить Конституцию. LIVE

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Говоря о преимуществах двухпартийной или двублоковой политической системы, Зорькин ожидаемо приводит в пример США и пишет, что заимствовать чужой опыт «не зазорно».
Глава КС пишет, что Конституция, гарантируя политическую свободу и политический плюрализм, должна давать оппозиции «реальную возможность прихода к власти».
При этом он выражает мнение, что существование нескольких и даже многих партий не гарантирует устойчивой правовой демократии в стране.
И, наконец, одна из проблем, формирующих чувство несправедливости в российском обществе, — это проблема коррупции, без решения которой, с позиции председателя КС, невозможно достичь компромисса и массового признания справедливости российского социального устройства.
«Реальная демократия наиболее эффективно обеспечивается двухпартийной системой, формирующей волю социально-политических сил и в элитах, и в массах», — к такому выводу приходит Зорькин.
Тут же глава КС напоминает о том, что восприятие несправедливости в сознании российских граждан четко закрепилось — при этом небезосновательно — из-за связи между социально-экономическими проблемами и несправедливостью приватизации крупной собственности 1990-ых годов.
«А это не только ставит под сомнение легитимность сложившейся системы собственности со всеми вытекающими отсюда последствиями и рисками, но и ведет к подрыву общественного доверия к справедливости социального устройства в целом», — пишет председатель Конституционного суда.
Вместе с тем Зорькин указывает, что проблема, например, социальной поляризации, из-за которой и растет ощущение несправедливого неравенства возможностей граждан страны, — проблема не сугубо российская. «Это беда общепланетарного масштаба», — подчеркивает глава КС.
«Соответствующие правовые позиции Конституционного суда имеют важное значение для формирования отечественной доктрины социальных прав. В связи с этим хочу в очередной раз подчеркнуть, что под защитой таких прав Конституционный суд понимает не государственную благотворительность, продиктованную соображениеями политической целесообразности или морального характера, а реализацию положений статей 1 и 7 нашей Конституции о России как правовом, демократическом и социальном государстве, закрепляющих конституционные ориентиры социальной политики государства», — отмечает автор материала.
В частности, Зорькин указывает, что реализация положений социального государства, хотя и осуществляется в РФ, все еще несовершенно.
Среди главных недостатков глава КС называет поляризацию доходов населения, а также нарушения условий труда со стороны работодателей.
«Исследования Института социологии РАН фиксируют системное изменение взаимоотношений работников и работодателей со смещением акцента в этих отношениях в сторону углубления бесправного положения работающих, наращивания объемов их трудовых нагрузок с одновременным снижением их социальной защищенности», — пишет Зорькин в статье.
Затрагивает глава КС и проблему «работающих бедных».
В качестве одного из главных недостатков современного основного закона глава КС называет тот факт, что Россия все еще далека от реализации положений статьи 7 Конституции РФ.
В тексте 7-й статьи указывается:
«1. Российская Федерация — социальное госдуарство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека; 2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты».
При этом Зорькин подчеркивает, что желающие пройти путь радикальной конституционной реформы — мыслят поверхностно и недальновидно.
«Заложенный в Конституции глубокий смысл позволяет адаптировать этот текст к меняющимся социально-правовым реалиям», — пишет глава КС.
К слову, Федеральное собрание может вносить изменения не во все статьи Конституции. В частности, изменениям не подлежат глава 1 «Основы конституционного строя» (статьи 1 — 16), глава 2 «Права и свободы человека и гражданина» (статьи 17 — 64), а также глава 9 «Конституционные поправки и пересмотр Конституции» ( статьи 134 — 137).
Если предложение о пересмотре этих глав все же возникает, оно должно быть поддержано тремя пятыми голосами от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы. В этом случае созывается Конституционное Собрание, которое определяет либо неизменность положений основного закона, либо разрабатывает новый проект Конституции, который сначала должен быть поддержан двумя третями голосов Конституционного Собрания. После документ выносится на всенародное голосование.
Вместе с тем глава КС полагает, что глобального пересмотра основного закона не нужно — эти «недостатки», по версии Зорькина, «вполне исправимы путем точечных изменений».
Зорькин также высказал нарекания к конкретным статьям. В частности, с его слов, статья 12 позволяет противопоставлять органы местного самоуправления и органы государственной власти, в то время как «органы местного самоуправления по своей природе являются лишь нижним, локальным звеном публичной власти в Российской Федерации».
Сама же статья 12 гласит: «В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти».
Кроме того, глава КС указывает на недостаточную четкость и в определении статуса администрации президента.
Действительно, в главном законе страны есть только одна строчка, определяющая положение администрации президента — она гласит, что глава государства формирует свою администрацию. Больше об этой структуре не сказано ни слова.
Первое, на что обращает внимание председатель КС, — это «отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов». Под этим Зорькин понимает некоторый перекос в пользу исполнительной власти, а также «недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством».
Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru».
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин опубликовал в «Российской газете» статью «Буква и дух Конституции», в которой сообщил о том, что российский основной закон не до конца отражает содержание текущих социально-политических процессов в стране.
Он напрямую говорит, что «у нашей Конституции есть недостатки».
Какие именно, и что предлагает Зорькин, — расскажем по порядку. Оставайтесь с нами.