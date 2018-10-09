«Есть недостатки»: России предлагают изменить Конституцию. LIVE

Тут же глава КС напоминает о том, что восприятие несправедливости в сознании российских граждан четко закрепилось — при этом небезосновательно — из-за связи между социально-экономическими проблемами и несправедливостью приватизации крупной собственности 1990-ых годов.

«А это не только ставит под сомнение легитимность сложившейся системы собственности со всеми вытекающими отсюда последствиями и рисками, но и ведет к подрыву общественного доверия к справедливости социального устройства в целом», — пишет председатель Конституционного суда.