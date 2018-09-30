Правый марш: как националисты захватывают Европу

Из европейского реестра будут исключены итальянская политическая сила «Альянс мира и свободы» и венгерская партия «Альянс европейских национальных движений». Первая партия была основана итальянским политиком фашистских взглядов Роберто Фиоре, а его замом в ней является британский политик-националист Ник Грифин. Руководитель второй — Бела Ковач — депутат Европарламента, которого обвиняли в шпионаже в пользу России.

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Причина отказа обеим партиям в финансировании состоит в том, что они не смогли продемонстрировать, что имеют отделения как минимум в семи странах ЕС. Решение об этом было вынесено структурами Европарламента 27 сентября, и это означает, что партии, депутаты которых присутствуют в парламенте, не смогут получить финансирование на следующий год.

Правый марш

При этом обе силы являются достаточно маргинальными и «не делают погоды» в Европе. Между тем представители правящих элит в большинстве европейских стран опасаются, что более влиятельные партии националистического спектра могут составить им серьезную конкуренцию на выборах в Европарламент в мае 2019 года.

«Европейские демократы должны объединиться, чтобы предотвратить захват власти ультраправыми»,

— пишет в своей недавней статье обозреватель газеты The Guardian Натали Нойгайреде.

У этих опасений есть все основания: партии правых националистов сегодня серьезно увеличили свое представительство в парламентах европейских стран, а в Австрии и Италии «Партия Свободы» и «Лига Севера», имеющие соответствующую идеологию, вошли в коалиционные правительства.

По итогам недавних выборов в Швеции свое представительство в парламенте укрепила и партия «Шведские демократы», которая уже добилась ухода со своего поста премьер-министра страны, представлявшего Социал-демократическую партию Швеции.

К парламентским выборам в ЕС активно готовятся такие силы правых националистов, как «Альтернатива для Германии», французская партия «Национальное движение», итальянская «Лига Севера», а также венгерская националистическая партия «Йобик».

В европейской печати все эти политические силы часто называют «ультраправыми», хотя не все исследователи считают эту характеристику корректной.

В 1980-е и 1990-е годы подобный термин применялся к профашистским партиям, которые не скрывали своего восхищения нацистами, брали на вооружение антисемитские лозунги и даже занимались политическим террором против левых активистов.

Подобное прошлое есть и у нынешних партий правых националистов. Основатель одной из них, французского «Национального Фронта», Жан Мари Ле Пен часто выступал с антисемитскими лозунгами и лестно отзывался о французских коллаборационистах, сотрудничавших с Гитлером.

Однако сегодня большинство правых националистов стремятся откреститься от подобного прошлого. Глава партии «Национальное движение» Марин Ле Пен даже исключала из партии своего отца, немецкая «Альтернатива для Германии» зовет в партию русскоязычных евреев, а голландские националисты из «Партии свободы» Герта Вилдерса защищают права секс-меньшинств.

Нетрадиционная ориентация и правда уже не является проблемой для правых националистов — достаточно вспомнить, что один из популярных голландских политиков-националистов — Пим Фортайн — был открытым геем.

Несмотря на противоречия и даже откровенную неприязнь части европейских правых националистов друг к другу, их объединяют две вещи: неприятие массовой миграции в их страны и нелюбовь к Европейскому Союзу.

Как отмечают большинство исследователей, именно миграционная повестка, которую старались обходить большинство традиционных сил, стала главным драйвером успеха националистов в таких странах, как Франция, Германия, Австрия и Швеция. Политики-националисты смогли оседлать волну народного недовольства после того, как в результате конфликтов в Сирии и на Ближнем Востоке в Европу массово хлынули потоки беженцев.

Тот факт, что почти все они были выходцами из мусульманских стран, подлил еще больше масла в огонь европейского национализма. Большинство правых были традиционно враждебно настроены к эмигрантам из мусульманских стран, которых они считали чуждыми европейской культуре.

Однако главным олицетворением зла для представителей националистов стал Европейский Союз, в котором большинство из них видело структуру, отнимающую суверенитет их стран: «Европейские чиновники командуют нашей эмиграцией. И это означает, что мы — страны члены ЕС — уже не обладаем никаким влиянием», — возмущается в беседе с «Газетой.Ru» лидер бельгийской националистической партии «Фламандский Интерес» Герольф Аннеманс.

Похожий на благообразного профессора Аннеманс — хороший оратор, что отмечают даже его противники. Как и многие европейские националисты, он член парламента ЕС, однако также, как и они, не оставляет от ЕС камня на камне: «Нас пугают — если не в ЕС, значит, будет война. И как только вы начинаете разговор о том, что Евросоюз дает вам лично, вас тут же называют «опасным для демократии».

Россия и США смотрят ультраправо

В то время как у правящей европейской элиты политические силы националистов вызывают тревогу, в России с ними пытаются налаживать отношения. Перед президентскими выборами Марин Ле Пен принимал в Кремле президент России Владимир Путин. А с голландским политиком Гертом Вилдерсом встречался заместитель главы МИД Александр Грушко:

«Нам надо взаимодействовать со всеми, кто хочет вести диалог», — объясняет позицию российских властей близкий в внешнеполитическим кругам источник «Газеты.Ru».

При этом подобную позицию разделяют не все. Недавно близкая к Кремлю политолог, член Общественной палаты России Вероника Крашенникова опубликовала в журнале «Эксперт» статью, где отметила, что сотрудничество с этими силами несет «риски для России».

Ее аргументы сводятся к тому, что националисты-евроскептики могут стать опасными для Москвы в случае их прихода к власти. Она также отмечает, что различные националисты и евроскептики могут стать инструментом США для радикализации Европы, которая может стать угрозой для России.

Стоит отметить, что сегодня к европейским националистам проявляет активный интерес бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон. Недавно он побывал в Европе, где провел встречу с ключевыми лидерами европейских националистов. Политик не скрывает своих целей: он хочет помочь европейским националистам объединится перед выбором в Европейский парламент.

Вне зависимости от того, смогут ли европейские националисты создать влиятельную силу в Европарламенте, «переформатирование» Старого Света уже идет. «Я надеюсь, что Европейский союз устоит, но угрозы очень большие и серьезные», — говорит «Газете.Ru» политик и экономист Григорий Явлинский, который отмечает, что европейские националисты могут стать опасностью для будущего единой Европы.