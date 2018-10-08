Америка, Китай, Россия: Ким Чен Ын пошел по миру

Глава КНДР Ким Чен Ын 7 октября провел встречу с госсекретарем США Майклом Помпео. Американский дипломат положительно оценил результаты переговоров — в своем твиттере он написал, что им удалось добиться некоторых успехов в процессе заключения соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова. «Визит в Пхеньян для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном прошел успешно. Мы [США И КНДР] продолжаем работу над соглашениями, достигнутыми в ходе встречи [Трампа и Ким Чен Ына] в Сингапуре. Спасибо за оказанный мне и моей команде из Госдепа США прием», — отметил он.

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Переговоры длились около двух часов. Один из членов американской делегации заявил, что этот визит был «лучше, чем предыдущий». Также он добавил, что процесс денуклеаризации «будет долгим». Начало диалога по ядерному разоружению было положено на встрече президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына 12 июня. Тогда лидеры двух стран провели саммит в Сингапуре, в ходе которого было подписано соглашение, один из пунктов которого гласил о приверженности сторон полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Кроме того, стало известно, что лидер КНДР пригласил американских инспекторов осмотреть крупнейший полигон для испытания ядерного оружия в Пхунгери, чтобы убедиться, что он был «необратимо демонтирован». Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, опубликованном в воскресенье. «Председатель Ким пригласил инспекторов посетить ядерный полигон в Пхунгери, чтобы подтвердить его демонтаж», — сообщило американское внешнеполитическое ведомство.

Старший научный сотрудник Центра корееведения ИДВ РАН Константин Асмолов отмечает, что до полного решения ядерной проблемы на Корейском полуострове еще далеко.

«Стороны не близки к завершению процесса денуклеаризации, это будет очень долгий процесс. Но они сделали некую видимость шага вперед», — сказал эксперт.

Помимо денуклеаризации Майк Помпео и Ким Чен Ын обсудили и другие вопросы. В частности, стороны обговорили возможность проведения нового саммита между лидерами двух государств. Они пришли к соглашению, что встреча Трампа и Кима должна пройти «как можно скорее». Американский представитель договорился с северокорейским лидером о формировании рабочей группы, которая займется подготовкой второй такой встречи.

После этого визита в КНДР, который стал уже четвертым для Помпео, госсекретарь отправился в Южную Корею, чтобы встретиться с ее президентом Мун Чжэ Ином. В заявлении, опубликованном администрацией лидера Республики Корея, сообщается о формировании рабочей группы по вопросам денуклеаризации.

«Северная Корея и США сформируют рабочую группу, которая будет обсуждать вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и возможность проведения нового саммита лидеров США и Северной Кореи», — говорится в коммюнике.

В сообщении подтверждается информация о приглашении американских инспекторов на ядерные объекты КНДР. Также отмечается, что американский представитель рассказал президенту Южной Кореи, что ему удалось в ходе встречи с Ким Чен Ыном обсудить «взаимные шаги». Помпео отметил результативность переговоров и «крайне важную роль» Сеула в процессе денуклеаризации.

Директор Центра азиатской стратегии России Института экономики РАН Георгий Толорая считает, что в этих переговорах северокорейский лидер пошел на уступки.

«Ким Чем Ын сделал ряд дополнительных подарков для Трампа, чтобы облегчить ситуацию. Северокорейский лидер идет на уступки, в частности, согласившись на инспекцию ядерного полигона и ракетного полигона в Пхунгери. Эта проблема очень важна, поскольку именно она раньше не давала возможности продвинуться по этому пути», — сказал эксперт.

Неудивительно, что Дональд Трамп остался доволен итогами встречи Помпео и Кима. О своих впечатлениях от визита госсекретаря в Пхеньян он написал в твиттере, сопроводив пост фотографиями с переговоров.

.@SecPompeo had a good meeting with Chairman Kim today in Pyongyang. Progress made on Singapore Summit Agreements! I look forward to seeing Chairman Kim again, in the near future. pic.twitter.com/bUa2pkq80s — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2018 г.

«Помпео провел хорошую встречу с председателем Кимом сегодня в Пхеньяне. Достигли прогресса по соглашениям с саммита в Сингапуре! Жду новой встречи с председателем Кимом в ближайшем будущем», — написал Трамп.

Впрочем, насколько успешно прошла встреча и насколько далеко продвинулись стороны в вопросе ядерного разоружения, судить только по заявлениям американской стороны сложно.

«Визит прошел в гораздо более теплой обстановке, чем последующий визит Помпео в Китай. В остальном они намекнули, что саммит будет скоро. Массам была кинута кость в виде присутствия международных наблюдателей, которые смогут посмотреть, что Ким действительно разобрал полигон и это не коварные планы и фейки. В остальном — ничего», — подчеркивает Константин Асмолов.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, в свою очередь, отметил, что этот визит поможет добиться «необратимого прогресса» в вопросе денуклеаризации полуострова.

«Надеюсь, что поездка госсекретаря Помпео в Пхеньян и второй саммит лидеров США и Севера, который пройдет уже в ближайшем будущем, поможет достичь необратимого прогресса в этом процессе», — подчеркнул глава государства.

Георгий Толорая также положительно оценивает соглашение сторон о формировании рабочей группы, которая будет обсуждать вопросы денуклеаризации.

«Это означает, что проблема переходит из политической плоскости, в которой она подвержена разного рода громким заявлениям без учета интересов и позиции партнера, в рабочий режим, чтобы в рабочем порядке обсуждать, как этого можно добиться. Процесс, во всяком случае, не повернул назад. Как далеко он пойдет, я не знаю», — сказал эксперт.

По словам президента Южной Кореи, саммит США и Северной Кореи не единственная международная встреча, которую в ближайшее время проведет Ким.

«Кроме второго саммита КНДР — США ожидается, что председатель Ким отправится в Россию и Китай», — сказал Мун.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, однако отметил, что детали встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына пока обсуждаются. «Действительно, проработка возможных сроков, места и формата такого визита прорабатывается», — сказал представитель Кремля.

Также он пообещал предоставить информацию, когда она станет известна. «В случае и когда детали такой поездки будут согласованы по дипломатическим каналам, мы сделаем соответствующее сообщение. Пока я вам не могу дать конкретную информацию на этот счет», — заверил пресс-секретарь главы российского государства.

Кроме того, о визите Ким Чен Ына в Россию еще раньше сообщала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Он [Ким Чен Ын] намерен откликнуться на приглашение президента РФ и в ближайшее время, не откладывая, в зависимости от графика Владимира Владимировича [Путина], он готов приехать в Россию с визитом», — говорила Матвиенко.

Как отмечает Толорая, о встрече Путина и северокорейского лидера говорить действительно рано.

«Пока никаких свидетельств о том, что визит состоится в скором будущем, нет. Есть общая договоренность, приглашение, заявление президента Южной Кореи о том, что визит должен состояться. Все основано на общем понимании того, что встреча должна быть. Но пока особой подготовки не ведется», — отмечает Толорая.

Если же встреча состоится, то, по мнению эксперта, на ней лидеры обсудят развитие двусторонних отношений и ядерную проблему. Владимир Путин будет «продвигать экономические интересы», добиваться, чтобы санкции «соблюдались не в ущерб корейскому народу».