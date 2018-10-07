Сотни тысяч на еду: жену Нетаньяху обвинили в растрате

Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Сара, стала фигуранткой уголовного дела о коррупции, сообщает газета Times of Israel. Вторая обвиняемая по делу о нецелевом использовании бюджетных средств – экс-заместительница завхоза канцелярии премьер-министра в Иерусалиме Эзра Сеидофф.

Следствие утверждает, что женщины вместе потратили порядка $100 тыс. на заказ еды и оплату кейтеринга — хотя в штат канцелярии входит собственный повар.

Сара Нетаньяху отрицает свою вину, заявляя, что «стала жертвой политической охоты на ведьм, которую ведет недружественная пресса». Кроме того, Сара Нетаньяху после этого сообщила о том, что вообще не находилась в резиденции главы правительства и не знала о происходящем.

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Ранее полиция Израиля на протяжении четырех часов кряду допрашивала премьера Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции. Это был уже десятый допрос главы израильского правительства. Еще в феврале сообщалось, что правоохранители нашли улики, указывающие на взяточничество Нетаньяху.

Речь идет о двух эпизодах мошенничества. При этом важно отметить, что полиция не может прямо предъявить обвинение премьер-министру – но это может сделать прокуратура, и полицейские рекомендовали коллегам выдвинуть обвинения.

Сара Нетаньяху была допрошена в ходе расследования так называемого «дела 4000». В его рамках следователи стараются доказать незаконную связь между Сарой и хозяином медиахолдинга Bezeq Шаулем Эловичем. По версии правоохранителей, Элович получал определенные бонусы за положительное освещение деятельности Нетаньяху на подконтрольном ему новостном портале Walla.

Расследование, по словам представителя генпрокуратуры, достигло «продвинутой стадии». Полиция располагает сведениями о том, что Эловичи и Нетаньяху полностью осознавали суть своей деятельности, и в ее распоряжении есть переписка жен медиамагната и премьер-министра.

В последнее время в России о Нетаньяху вспоминают на фоне крушения самолета Ил-20 над Средиземным морем. Премьер-министр Израиля ранее заявил, что крушение российского самолета Ил-20 и гибель 15 российских военных в Сирии могло привести к «более серьезным последствиям». Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом, при этом израильский премьер не стал конкретизировать свое заявление.

Кроме того, в ходе недавней телефонной беседы между Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным поднимался вопрос вероятной встречи. Тем не менее приблизительная дата и место пока не называются.

За неделю до этого в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что передача российских зенитно-ракетных комплексов С-300 «в безответственные руки» сирийских властей повышает уровень опасности на Ближнем Востоке.

Разговор состоялся по инициативе израильской стороны после того, как в СМИ появились сообщения о решении Москвы поставить Сирии ЗРК С-300. Нетаньяху подчеркнул, что Тель-Авив считает ответственными за крушение российского самолета Ил-20 Дамаск и Тегеран.

«Премьер-министр выразил уверенность в достоверности расследования, проведенного Армией обороны Израиля, и его результатов. Ответственность за гибель 15 россиян несут сирийские и иранские военные», — подчеркнул премьер. Кроме того, он выразил соболезнования в связи с гибелью российских солдат и офицеров.

За пару месяцев до этого Биньямин Нетаньяху обвинил Исламскую республику Иран в развертывании «крайне опасного оружия» на территории Сирийской Арабской республики.

«Иран открыто ежедневно призывает к уничтожению, стиранию Израиля с лица земли и практикует безоговорочную агрессию против нас. Сейчас Тегеран пытается разместить очень опасное оружие в Сирии с конкретной целью — нашего уничтожения», — говорил израильский премьер.

Об этом же глава правительства Израиля заявил в Москве в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Нетаньяху подчеркнул: если иранские войска уйдут из Сирии, то Израиль не будет предпринимать никаких мер относительно правительства Башара Асада.