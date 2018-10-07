Со слезами на глазах: почему молодые побеждают «старичков»

Один из телеграм-каналов «Незыгарь» свою главную сенсацию на этой неделе организовал вовсе не за свой счет. Прославился политическим предсказанием он благодаря куда менее популярному каналу «Протопроедр».

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Накануне поездки президента Владимира Путина в Санкт-Петербург наш любимый сложносочиненный канал написал о том, что президент РФ отправит многострадального губернатора Георгия Полтавченко, засветившегося сомнительным скандалом с Исаакиевским собором, в отставку. Хотя о таком сценарии поговаривали год назад, сейчас он казался малореальным.

Тем не менее, канал с перепечаткой неожиданно угадал. Полтавченко благополучно отчалил на пост главы ОСК.

«Было время, были обещания. Обнулили», — ностальгирует анонимный автор.

То, что сбылся не прогноз «Незыгаря», (а вообще-то, будем откровенны, совсем другого канала) не мешает ему с многозначительной миной делать новые. Например, он уже успел назвать могущественного спикера Совфеда Валентину Матвиенко «хромой уткой». Впрочем, понятно, что ее судьбу могут решать не тм-каналы и не новый врио Беглов, а совсем другой человек.

ТМ-канал считает, что назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вовсе необязательно будет баллотироваться на позицию главы Северной столицы.

Такой же версии придерживается и «Давыдов-индекс». «Злые языки говорят, что Александр Беглов, возможно, будет работать по «хакасской» схеме — обеспечивать проведение выборов в Петербурге», — утверждает автор канала.

Под «хакасской схемой» имеется в виду назначение в республику Хакасия временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Развозжаева. Владимир Путин на встрече с ним заявил, что через месяц управленец вернется из Хакасии в Москву на федеральную должность. Пока в его задачах лишь скромно руководить регионом до проведения выборов.

Впрочем, не все верят в то, что Развозжаев временщик. «Пир во время чумы» считает подозрительным то, что некоторые каналы так активно напоминают, что врио не должен остаться в регионе.

«То ли этой башне Кремля не нравится Развожаев сам по себе, то ли его назначение и вполне себе возможное губернаторство с ними не согласовано и в планы этой башни не входит», — пишет канал.

«Давыдов-индекс» в начале прошлой недели также подводил итоги прошедших выборных кампаний в регионах. В ТМ-канале в ироничной форме отмечалось, что вести кампании губернаторов, как президентские, оказалось невозможно.

«…желание вести дело в манере президентской кампании произошло от того, что организаторы некоторых кампаний перенесли на себя способности президента.

Выяснилось в итоге, что невозможно оказалось повторить ту кажущуюся легкость, с которой прошел свою кампанию президент», — пишет канал с присущей ему туманностью.

Впрочем, есть и те, кто пытаются чуть поглубже подумать о том, что вообще происходит на окраинах Родины нашей, и, разумеется, ставят наш излюбленный со времен великих писателей вопрос о проблеме поколений. Т-каналы отмечают, что все проблемы на выборах пошли у «старичков», губернаторов-старожилов, а вот «молодые технократы» показали себя на «отлично». И в этом вроде как и есть причина новых кадровых изменений.

Эта логика прослеживается у местами интересного канала «Околокремля». Новые отставки и назначения губернаторов- это борьба «засидевшихся» стариков и молодых и амбициозных. Вот как звучит его интерпретация «губернаторского листопада».

«Очевидно, что свою роль сыграли неожиданные проблемы, вскрывшиеся после единого дня голосования, когда сразу в 4-х регионах кандидаты от власти впервые не смогли выиграть губернаторские выборы в первом туре. Это стало поводом для Владимира Путина действовать на опережение и реализовать заявленную в Послании ориентацию на внутренние проблемы страны», — написано в посте.

«Околокремля» добавляет, что «оперативная замена» даст Кремлю достаточное время для того, чтобы «консолидировать местные элиты вокруг нового кандидата от федерального центра».

Впрочем, с этим можно и поспорить. Времени у новых врио — чуть меньше года. Ровно столько было у Андрея Тарасенко, который не смог стать главой Приморья на этих выборах. Ряд экспертов считают, что как раз к моменту выборов «эффект новизны губернатора» не сработал из-за его долгого пребывания в качестве врио.

Молодые и дерзкие не отпускают нас. Как будто бы молодежный (или моложавый) ТМ-канал «Стекломой» уж очень яростно встал на защиту концепции молодых управленцев-технократов и кадровой системы. «Стекломой» нещадно отчитывает коллег, которые причисляли бедного несостоявшегося губернатора Тарасенко к технократам:

«Очень несуразно выглядят некоторые телеграм-каналы, которые внезапно увидели в поражении Тарасенко в Приморском крае слабость политических администраторов».

Анонимный автор пишет, что несостоявшийся губернатор ничему толком не учился и, более того, не проходил курсы РАНХиГСа, которые внутриполитический блок Кремля позиционирует почти как обязательные для губернаторов новой волны. «Тарасенко такие курсы не проходил, а значит «молодым технократом», или хоть в каком-либо смысле протеже админки, он быть не мог», — намывает стекла т-канал.

Анализирует выборы и ТМ-канал «Мейстер». В заслугу АП он ставит снятие с выборов уже экс-главы Хакасии Виктора Зимина. Последний, по мнению данного автора, рассчитывал на фальсификации. При этом на этой неделе «Мейстер» прогнозирует, что регионы будут принимать закон, по которому в губернаторы можно выдвигаться в качестве самовыдвиженца. Поправка уже принята в Приморском крае, и Олег Кожемяко пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. Однако для этого ему надо будет собрать 0,5% подписей от общего количества избирателей региона.

В ТМ-канале пишут, что в перспективе такая мера увеличит конкуренцию на выборах. Тезис, конечно, спорный, так как кандидатам в губернаторы необходимо преодолевать «муниципальный фильтр», собирать подписи муниципальных депутатов. Периодически их на всех не хватает.

Кроме того, большая часть представителей муниципалитетов принадлежат «Единой России». Инструмент зачастую позволяет губернаторам самим выбирать своих оппонентов. Другой вопрос, насколько главы регионов будут теперь ограничены партийным выбором. Однако как будто бы молодые и образованные все же в фаворе, и с этим поспорить тяжело. Но всю правду нам расскажут выборы, а не анонимные каналы.