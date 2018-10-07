Выборы в Латвии: у русского языка появился шанс

Мэр Риги Нил Ушаков уже прокомментировал победу своей партии «Согласие» на парламентских выборах в Латвии. На своей странице в фейсбуке он предложил президенту Латвии назначить премьер-министром Вячеслава Домбровского. Также Ушаков обратил внимание на раздробленность парламента.

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«Впереди у нас всех очень долгий и непростой процесс формирования нового правительства. И очень многое будет зависеть от нашей общей мудрости и выдержки», — написал лидер «Согласия».

Ушаков поблагодарил избирателей, отметив, что «Согласие» — единственная партия в Латвии, за которую активно голосуют избиратели вне зависимости от родного языка.

Выборы в парламент Латвии прошли 6 октября, явка составила почти 55%.

По предварительным данным партия «Согласие» набрала 19,91% голосов. Следом идет KPV LV (14,06%) и «Новая консервативная партия» (13,60%).

Эти результаты означают, что в стране будет сформировано коалиционное правительство. Парламент играет в Латвии важную роль, так как именно он формирует правительство и выбирает президента.

Глава лидирующей партии «Согласие» Нил Ушаков, в прошлом журналист, который возглавляет мэрию Риги с 2009 года и пользуется популярностью как среди русскоязычных жителей, так и среди латышей. Он сторонник улучшения связей с Россией с упором на экономику.

Политик, хорошо владеющий латышским, также является активным защитником русскоязычных школ. Летом в своем фейсбуке, он заявил, что запрет на обучение в частных учебных заведениях Латвии на русском языке является глупым и бессмысленным. По его словам, «большей глупости», чем запрет на обучение на русском языке в частных вузах Латвии «трудно представить».

Он также подчеркнул, что данное решение «уничтожает одну из экспортных отраслей экономики страны». Тогда Ушаков обещал, что договорится с руководством вузов об ответных действиях.

В случае, если Ушаков войдет в коалиционное правительство, с большой вероятностью можно ожидать начала дискуссии о пересмотре латвийских законов, ущемляющих права русскоязычного населения.

В Латвии ранее приняли закон о постепенном переводе всех школ на латышский язык. Согласно новым правилам, в начальной школе не менее 50% предметов будут преподаваться на латышском языке, в седьмом-девятом классах на государственном языке будет происходить 80% учебного процесса, а в старших классах (с 10 по 12-й) преподавание будет осуществляться только на латышском. Исключение сделают лишь для дисциплин, связанных с родным языком.

При этом русскоязычные составляют порядка 34% населения Латвии, а в школах, где подавляющее большинство учеников — представители нацменьшинств, преподавание осуществляется в основном на русском языке.

Принятие закона вызвало протесты представителей русскоязычного меньшинства.

Накануне принятия поправок к закону об образовании на улицы Риги вышли тысячи человек, скандируя: «Руки прочь от русских школ!». Ушаков, в свою очередь, назвал решение правительства о полном переводе школ на латышский язык «огромной ошибкой».

О том, что Латвии необходимо улучшать отношения с Россией говорят и другие латвийские политики. Так, экс-министр сообщения Анрийс Матисс говорил, что напряженность в российско-латвийских отношениях негативно сказалась на некоторых сферах экономики Латвии. В стране также чувствуется влияние антироссийских санкций, которые ввели западные страны.

«Если смотреть на транзитную отрасль, то за последние годы мы видим существенное падение на 30%, что связано с этими «экономическими войнами». Также пострадала и отрасль пищевой промышленности», — рассказывал Матисс в интервью Delfi.

По его словам, Россия остается важным торговым партнером Латвии. Речь идет в первую очередь об области транзита.

«Экономически мы очень зависимы. Возможно, рыбные консервы мы можем продавать где-то на Западе, но транзит перенаправить мы не можем, так как мы не можем изменить географию», — сказал Матисс.

Он подчеркивал, что Латвии необходимо сотрудничать с российской стороной в экономической и политической сферах.

Стоит отметить что предвыборная кампания проходила не без скандалов. В Латвии в день парламентских выборов хакеры взломали социальную сеть Draugiem.lv. При заходе на сайте звучит гимн России, а также появлялись фотографии президента России Владимира Путина и российского флага. Представитель Draugiem Group Янис Палкавниекс подтвердил, что на сайт Draugiem.lv была совершена кибератака.

Позже он сообщил РИА «Новости», что специалистам удалось восстановить работу латвийской социальной сети. Кроме того, правоохранительные органы Латвии задержали пять человек за агрессивное поведение и хулиганство на избирательных участках.