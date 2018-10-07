Изнасилование и пьянство: кто стал верховным судьей США

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в твиттере поприветствовал голосование сената, согласно которым кандидат на должность верховного судьи Соединенных Штатов Бретт Кавано был утвержден в должности.

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Глава Белого дома пообещал, что уже в субботу, 7 октября, он подпишет указ о назначении Кавано. За кандидатуру Кавано проголосовали 50 сенаторов, он уже был приведен к присяге.

«Я аплодирую и поздравляю сенат США с утверждением нашего великого кандидата, судьи Бретта Кавано, в Верховный суд Соединенных Штатов. Великолепно!», — заявил американский лидер.

Между тем, после таких новостей в Вашингтоне у здания конгресса полиция задержала 164 человека в ходе протестов против Кавано, которого ранее несколько женщин обвинили в домогательствах, передает ФАН.

Американский актер Джим Керри заявил, что Дональд Трамп является «предателем» — поскольку одобрил назначение Кавано. При этом артист отметил, что это «не конец света».

«Я не думаю, что отцы-основатели думали, что предатель возглавит высшее руководство [США]», — заключил голливудская звезда.

В прошлом месяце Кристин Блези Форд на слушаниях в сенате рассказала, что в начале 80-х Кавано и его друг — оба «пьяные в стельку» — втолкнули ее в комнату во время одной из вечеринок, на которой собрались учащиеся старшей школы. По ее словам,

Кавано бросил ее на кровать и пытался стянуть с нее одежду, пока его друг наблюдал. Когда она попыталась закричать, молодой человек закрыл ей рот рукой.

Позже к Кристин Блези Форд присоединилась другая обвинительница — бывшая сокурсница Кавано Дебора Рамирез. Посоветовавшись со своим адвокатом, она рассказала, как на одной из студенческих вечеринок во время учебы в Йельском университете Кавано в пьяном виде демонстрировал ей свой половой орган.

«Она вспоминает, как Кавано разоблачился во время пьяной студенческой вечеринки, сунул свой пенис ей в лицо и требовал, чтобы она прикасалась к нему», — написал New Yorker.

Вскоре и третья женщина обвинила судью Кавано в сексуальном насилии, согласно утверждению, которое опубликовал ее адвокат Майкл Авенатти. В своем твиттере юрист опубликовал заявление Джулии Светник из Вашингтона, в котором говорилось, что она познакомилась с Кавано и его школьным другом Марком Джаджем в начале 80-х и ходила с ними на одни и те же вечеринки.

Светник написала, что на ее глазах Бретт Кавано «много выпивал на этих вечеринках и вел себя оскорбительно и физически агрессивно по отношению к девушкам, в том числе, прижимал девушек к себе без их согласия, «терся» об них и предпринимал попытки снять или сдвинуть предметы их одежды, чтобы выставить напоказ их интимные части тела».

При этом СМИ связывались с другими однокурсниками будущего судьи, чтобы подтвердить рассказ Рамирез. Часть из них отказалась обсуждать этот случай, другие — рассказали, что не присутствовали на вечеринке.

Сам Кавано заявил, что не мог совершить сексуальное насилие во время учебы в Йельском университете, так как в этот момент был девственником.

«У меня не было полового акта или чего-то близкого к нему в старшей школе и много лет после нее», — заявил судья.

Также он подчеркнул, что не вступал ни с кем в половую связь в колледже. Трамп также поддержал Кавано и высмеял показания Блези Форд. Однако, более 500 преподавателей права из почти 100 юридических заведений в США подписали совместное письмо в сенат, направленное против Кавано.

В этом списке оказались восемь профессоров из Йельской правовой школы, в которой Бретт Кавано получил диплом юриста. В письме преподаватели «с сожалением» констатировали отсутствие «судебного темперамента» у Кавано после его выступления на слушаниях перед сенатом в связи с обвинениями в сексуальном насилии. По их словам, это «дисквалифицирует» Кавано от притязаний на пост в высший судебный орган страны.

Тем не менее, Белый дом сообщил, что не нашел подтверждений обвинениям. К такому выводу в администрации президента США пришла, проанализировав отчеты ФБР в рамках расследования. ФБР также заявило, что ни одно из обвинений не подтвердилось.

После этого в Вашингтоне около офисных зданий конгресса прошли протесты, в ходе которых полиция задержала 304 человека – за «несогласованные митинги». Трамп же снова высказался в поддержку Кавано.

«Женщины и многие другие люди собрались на Капитолийском холме, чтобы поддержать этого очень хорошего человека перед финальным голосованием... Большой день для Америки!» — написал президент США в твиттере.

Интересно, что один из однокурсников Кавано рассказал и о его проблемах с алкоголем. Учившийся с Кавано в Йельском университете Чарльз Ладингтон заявил, что кандидат на судейский пост «часто и сильно» пил. Кроме того, по словам Ладингтона, Кавано вел себя агрессивно и часто ввязывался в конфликты в состоянии алкогольного опьянения.