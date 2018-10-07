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Изнасилование и пьянство: кто стал верховным судьей США

Как сенат США утвердил кандидата Трампа на пост Верховного судьи

Глава Белого дома приветствовал согласие сената утвердить на должность верховного судьи США Бретта Кавано. После таких новостей в Вашингтоне у здания конгресса полиция задержала 164 человека в ходе протестов против Кавано, которого ранее несколько женщин обвинили в домогательствах.

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в твиттере поприветствовал голосование сената, согласно которым кандидат на должность верховного судьи Соединенных Штатов Бретт Кавано был утвержден в должности.

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Глава Белого дома пообещал, что уже в субботу, 7 октября, он подпишет указ о назначении Кавано. За кандидатуру Кавано проголосовали 50 сенаторов, он уже был приведен к присяге.

«Я аплодирую и поздравляю сенат США с утверждением нашего великого кандидата, судьи Бретта Кавано, в Верховный суд Соединенных Штатов. Великолепно!», — заявил американский лидер.

Между тем, после таких новостей в Вашингтоне у здания конгресса полиция задержала 164 человека в ходе протестов против Кавано, которого ранее несколько женщин обвинили в домогательствах, передает ФАН.

Американский актер Джим Керри заявил, что Дональд Трамп является «предателем» — поскольку одобрил назначение Кавано. При этом артист отметил, что это «не конец света».

«Я не думаю, что отцы-основатели думали, что предатель возглавит высшее руководство [США]», — заключил голливудская звезда.

В прошлом месяце Кристин Блези Форд на слушаниях в сенате рассказала, что в начале 80-х Кавано и его друг — оба «пьяные в стельку» — втолкнули ее в комнату во время одной из вечеринок, на которой собрались учащиеся старшей школы. По ее словам,

Кавано бросил ее на кровать и пытался стянуть с нее одежду, пока его друг наблюдал. Когда она попыталась закричать, молодой человек закрыл ей рот рукой.

Позже к Кристин Блези Форд присоединилась другая обвинительница — бывшая сокурсница Кавано Дебора Рамирез. Посоветовавшись со своим адвокатом, она рассказала, как на одной из студенческих вечеринок во время учебы в Йельском университете Кавано в пьяном виде демонстрировал ей свой половой орган.

«Она вспоминает, как Кавано разоблачился во время пьяной студенческой вечеринки, сунул свой пенис ей в лицо и требовал, чтобы она прикасалась к нему», — написал New Yorker.

Вскоре и третья женщина обвинила судью Кавано в сексуальном насилии, согласно утверждению, которое опубликовал ее адвокат Майкл Авенатти. В своем твиттере юрист опубликовал заявление Джулии Светник из Вашингтона, в котором говорилось, что она познакомилась с Кавано и его школьным другом Марком Джаджем в начале 80-х и ходила с ними на одни и те же вечеринки.

Светник написала, что на ее глазах Бретт Кавано «много выпивал на этих вечеринках и вел себя оскорбительно и физически агрессивно по отношению к девушкам, в том числе, прижимал девушек к себе без их согласия, «терся» об них и предпринимал попытки снять или сдвинуть предметы их одежды, чтобы выставить напоказ их интимные части тела».

При этом СМИ связывались с другими однокурсниками будущего судьи, чтобы подтвердить рассказ Рамирез. Часть из них отказалась обсуждать этот случай, другие — рассказали, что не присутствовали на вечеринке.

Сам Кавано заявил, что не мог совершить сексуальное насилие во время учебы в Йельском университете, так как в этот момент был девственником.

«У меня не было полового акта или чего-то близкого к нему в старшей школе и много лет после нее», — заявил судья.

Также он подчеркнул, что не вступал ни с кем в половую связь в колледже. Трамп также поддержал Кавано и высмеял показания Блези Форд. Однако, более 500 преподавателей права из почти 100 юридических заведений в США подписали совместное письмо в сенат, направленное против Кавано.

В этом списке оказались восемь профессоров из Йельской правовой школы, в которой Бретт Кавано получил диплом юриста. В письме преподаватели «с сожалением» констатировали отсутствие «судебного темперамента» у Кавано после его выступления на слушаниях перед сенатом в связи с обвинениями в сексуальном насилии. По их словам, это «дисквалифицирует» Кавано от притязаний на пост в высший судебный орган страны.

Тем не менее, Белый дом сообщил, что не нашел подтверждений обвинениям. К такому выводу в администрации президента США пришла, проанализировав отчеты ФБР в рамках расследования. ФБР также заявило, что ни одно из обвинений не подтвердилось.

После этого в Вашингтоне около офисных зданий конгресса прошли протесты, в ходе которых полиция задержала 304 человека – за «несогласованные митинги». Трамп же снова высказался в поддержку Кавано.

«Женщины и многие другие люди собрались на Капитолийском холме, чтобы поддержать этого очень хорошего человека перед финальным голосованием... Большой день для Америки!» — написал президент США в твиттере.

Интересно, что один из однокурсников Кавано рассказал и о его проблемах с алкоголем. Учившийся с Кавано в Йельском университете Чарльз Ладингтон заявил, что кандидат на судейский пост «часто и сильно» пил. Кроме того, по словам Ладингтона, Кавано вел себя агрессивно и часто ввязывался в конфликты в состоянии алкогольного опьянения.