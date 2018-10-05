Дели санкций не боится: Россия поставит Индии С-400

В ходе визита российского президента в Нью-Дели был заключен контракт на поставку Индии ЗРК С-400, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Сумма контракта превышает $5 млрд.

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Согласно условиям договора, Индия приобретет пять полков зенитно-ракетного комплекса, разработанного для отражения воздушных целей противника. Дели является одним из основных покупателей российского оружия, но этот контракт для Москвы имеет не только военное, но и политическое значение.

В России опасались, что Дели откажется подписывать соглашение о поставках из-за опасения давления со стороны США. Вашингтон уже ввел санкции против Китая, который также приобрел у нашей страны этот тип вооружения.

Однако среди экспертов существует мнение, что Вашингтон не будет вводить санкции против Индии, так как видит Дели крупным региональным партнером в деле сдерживания Китая. В то же время такой подход чреват трудностями, отмечает телеканал CNN. «Покупка Индией российской системы вооружений фактически заставляет администрацию американского президента Дональда Трампа выбирать между наказанием Дели, что может уничтожить только создающиеся оборонительные отношения, и предоставлением стране уступок от последствий санкций, что станет поводом для обвинения США в фаворитизме.

В свою очередь, в Индии видят отношения с Россией как некий противовес отношениям с США и считают, что Дели может быть партнером Москвы в Индо-Тихоокеанском регионе.

Это регион сегодня — один из приоритетных для РФ, так как более 90% торговли Индии приходится на морские перевозки, и важный аспект здесь — соседство с мощным соседом Китаем. КНР постоянно всплывает во всех разговорах индийских чиновников, которые не скрывают, что следят за развитием отношений Москвы и Пекина с определенной тревогой.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» директор британского Королевского института международных отношений Chatham House Робин Ниблетт, Китай представляет для Индии региональную угрозу: «Для Дели сейчас самое важное — избежать потенциального конфликта с Пекином».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди — сторонник многовекторной политики, поэтому активно укрепляет отношения как с Москвой, так и с Вашингтоном. Однако собеседники «Газеты.Ru» в Индии отметили, что Дели ставит приоритетом «национальные интересы». Первый заместитель главы МИД Индии Виджай Гокхале отдельно подчеркивает, что единственные санкции, которые поддерживает Индия — это санкции, введенные по решению Совбеза ООН.

Кроме поставок оружия, Россия также активно занимается развитием атомной энергетики Индии. Стороны договорились о строительстве шести новых блоков АЭС «Куданкулам». РФ уже достраивает первый блок.

Однако в индийских деловых кругах подчеркивают, что общий торговый оборот между двумя странами оставляет желать лучшего — его объем составляет сумму около $10 млрд в год.

Во время российско-индийского саммита в Нью-Дели национальная корпорация малых предприятий (NSIC) Индии и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства подписали меморандум о сотрудничестве в области микро-, малых и средних предприятий, сообщает Корпорация МСП. Подписи под документом поставили руководители организаций Судхир Гарг и Александр Браверман.

В следующем году индийский премьер Моди планирует посетить Россию — Путин пригласил коллегу принять участие в Восточном экономическом форуме в 2019 году, сообщает РИА «Новости». По словам Путина, Индия является «добрым другом» российской стороны. Обе страны сотрудничают в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и G20.