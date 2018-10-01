Раскаяние Ми-6: Лондон сожалеет о помощи Путину

Бывший глава британской разведывательной службы Ми-6 Ричард Дирлав рассказал, что в ведомстве сожалеют, что помогли президенту России Владимиру Путину прийти к власти. В частности, Дирлав рассказал, что в 2000 году к нему обратился офицер КГБ (речь очевидно идет об СВР — «Газета.Ru»), находившийся в Лондоне, и попросил организовать визит тогдашнего премьер-министра Великобритании Тони Блэра в Санкт-Петербург на премьеру оперы «Война и Мир» по приглашению Путина.

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Экс-глава Ми-6 заявил, что в стране была «долгая дискуссия» о том стоит ли принимать приглашение, однако в конце концов было принято положительное решение, пишет The Times. В итоге, глава британского правительства посетил Россию и встретился с Владимиром Путиным.

Он добавил, что сейчас в ведомстве сожалеют, что «закрепили репутацию» Путина, однако на тот момент отношения с Россией были достаточно хорошими.

Известно, что между лидерами возникла взаимная симпатия: Блэр был очарован новым российским лидером, а Путин называл своего британского коллегу по-дружески «Тони».

Однако, после активного участия Великобритании в операции против Ирака в 2003 году вместе с США, отношения между Путиным и Блэром испортились. Стоит отметить, что действия Блэра во время конфликта в Ираке рассматривала комиссия парламента страны, которая отмечала что он вводил в заблуждение общественность и принял неправомерное решение относительно военной кампании в Ираке

Еще одно резкое ухудшение при власти Блэра произошло в 2006 еще году после отравления в Лондоне экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Лондон обвинил в покушении Москву. Правда в 2015 году Блэр уже как частное лицо приезжал в Санкт-Петербург и общался с президентом России.

Достаточно прохладные после этого отношения Москвы и Лондона значительно ухудшилась после развития конфликта на востоке Украины. Согласно опросу Pew Research, почти 60% британцев негативно относятся к России.

Попытки улучшения отношений между Великобританией и Россией были предприняты в конце 2017 года, когда в Москву с визитом приезжал тогдашний глава МИД Борис Джонсон. В беседе с журналистами перед отъездом он сделал упор на внешнеполитическую составляющую визита и отметил, что обе страны могут сотрудничать по Ирану, КНДР, Сирии и Ближнему Востоку.

«У нас много общих интересов. Во-первых, Иран. Позиция Великобритании очень близка к российской. Мы видим преимущества защиты соглашения по иранской программе, стремимся удержать ядерные амбиции и использование в военных целях иранской ядерной программы. Никто из нас не хочет получить Иран с ядерным оружием, это плохо для мира», — говорил Джонсон. Поддержка сохранения иранской сделки одна из немногих сфер, где Лондон и Москва занимают сходную позицию. А Джонсон, который к настоящему моменту ушел в отставку, стал последним главой МИД страны, приехавшим в Москву.

В марте 2018 года прогремело дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое обернулось очередным разрывом между Лондоном и Москвой.

Спустя неделю после отравления британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что ответственность за преступление, вероятнее всего, лежит на Москве. Мэй также отметила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. В связи с этим премьер-министр решила выслать из Соединенного королевства 23 российских дипломатов, а также заморозить все двусторонние контакты на высоком уровне.

Руководители Великобритании, а также члены королевской семьи не посетили Чемпионат мира по футболу в России, хотя ранее такой визит планировался.

Правда, недавно Москву посетил член королевской семьи Великобритании принц Майкл Кентский. Потомок семьи Романовых, свободно говорящий по-русски, приехал в Россию вопреки запрету на визиты после отравления в Солсбери. 76-летний принц «тихо получил разрешение Форин-офиса» на визит в Россию, чтобы побывать на открытии московского отделения международной частной школы Brookes.