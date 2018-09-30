Парашютист: сколько получил воронежский замгубернатора

Пресс-служба правительства Воронежской области дала пояснение по скандальной выплате 23 окладов заместителю губернатора региона Юрию Агибалову, которого уволили, а через два дня восстановили в должности в статусе временно исполняющего обязанности.

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Агибалов был освобожден от должности в связи с истечением срока полномочий врио главы области Александра Гусева, аналогично завершились полномочия других чиновников, которые занимали государственные должности области, передает РИА «Новости».

В соответствии со статьей 18 закона Воронежской области №133-ОЗ «О государственных должностях» чиновникам положена доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) — единовременное денежное вознаграждение в размере 23 должностных окладов.

Оклад по занимаемой должности — 11 189 рублей, и соответственно, размер такой единовременной выплаты составил за вычетом подоходного налога 223 892 рубля, сообщили в пресс-службе. Агибалов получал страховую пенсию по старости с июля 2018 года, стаж его в государственной должности более девяти лет.

А после увольнения Агибалова назначили врио замгубернатора «для поддержания работоспособности правительства и исключительно до формирования его нового состава, которое будет завершено 12 октября», добавили в правительстве.

Ранее сам Гусев также заявил, что все было сделано по закону.

«Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?» — сказал глава региона.

В июле прошлого года Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к семи годам колонии бывшего начальника упраздненного в настоящий момент ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу генерал-майора Виталия Быкова за выданные своим подчиненным «золотые парашюты» на общую сумму 19,1 млн руб.

«По данным следствия, в период с 5 по 14 мая 2014 года обвиняемые похитили средства федерального бюджета на общую сумму 19,1 млн руб. путем растраты и присвоения под видом выплаты премий бывшим сотрудникам управления в размерах от 340 тыс. до 700 тыс. руб. каждому. Также обвиняемые пытались присвоить 21 построенную для полицейских квартиру стоимостью более 100 млн руб.», — указывалось в сообщении следствия.

«Парашюты» получили приближенные генерала, преимущественно штабисты. Сумма премий равнялась остатку денежных средств в кассе главка при расформировании. Его преемнику достался пустой счет.

В марте прошлого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с выплатой 128 миллионов рублей зарплаты и премий главе «Почты России» Дмитрию Страшнову.

Дело было возбуждено в отношении чиновницы Минкомсвязи Ирины Лаптевой, утвердившей в 2014 — 2015 годах данную выплату. Лаптеву обвинили в превышение должностных полномочий, передает ФАН.

В ноябре 2016 года Генпрокуратура потребовала возбудить в отношении Страшнова уголовное дело. По версии прокуроров, в 2014 году он назначил себе премию в размере более 95 млн рублей вместо положенных 3,2 млн рублей. Впоследствии суд в Москве арестовал счета Страшнова на указанную сумму превышения, передает НСН.

В конце декабря 2016 года правительство Омской области отстояло в Верховном суде право на доплаты к пенсиям. Принятый еще в 2004 году закон предусматривал щедрые пенсии для бывших омских чиновников. Фактически, отработав на госслужбе даже меньше года, они навсегда получают прибавки к пенсиям, составляющие как минимум половину их зарплаты.

При этом, как указывали СМИ, выплачиваются «пенсионные парашюты» даже тем чиновникам, которые едва ли принесли много пользы за время своей госслужбы.

В 2015 году президент России Владимир Путин подписал закон об отмене «золотых парашютов» региональным чиновникам, в частности губернаторам, полномочия которых были прекращены в связи с нарушением ими закона.

Закон допускает выдачу «золотых парашютов» только тем, кто профессионально исполнял полномочия на постоянной основе и либо достиг пенсионного возраста, либо потерял трудоспособность. Данное требование распространяется на чиновников регионального и муниципального уровней.