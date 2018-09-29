Взрыв в Донецке: что известно

В Донецке во время съезда компартии прогремел взрыв, передает РИА «Новости» со ссылкой на депутата народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислава Бердичевского.

«В Куйбышевском районе <…> произошел взрыв неустановленного устройства на съезде компартии. По предварительной информации, пострадали три человека», — сообщил агентству депутат.

В том числе среди пострадавших значится один из кандидатов на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов, множественные ранения получила секретарь горкома партии Ирина Якина.

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По словам главы компартии ДНР Бориса Литвинова, взрывное устройство было приведено в действие уже после того, как съезд завершил свою работу. По его мнению, бомбы была активирована либо дистанционно, либо в ней был установлен часовой механизм.

По свидетельствам очевидцев, в момент взрыва в здании находились около 50 человек. Член партии Геннадий Фоменко также отметил, что на месте происшествия обнаружен пакет, содержимое которого полностью сгорело. «Пострадали две женщины, у одной из них сильные ожоги», — добавил он.

По версии Литвинова, целью взрыва стала попытка сорвать участие коммунистов в предстоящих выборах. «Собирая документы, мы постоянно натыкались на проблемы. Сегодня был съезд, так как сегодня последний день подачи в ЦИК документов кандидатов в депутаты народного совета. Часть документов находилась внутри, они обгорели. Успеем ли мы восстановить документы и подать их, я теперь не знаю», — заявил он журналистам.

Новые выборы главы ДНР были назначены после гибели в результате теракта руководителя самопровозглашенной республики Александра Захарченко. 31 августа в кафе «Сепар» неподалеку от резиденции Захарченко прогремел взрыв. Взрывное устройство было заложено под вывеску. В результате теракта погиб Захарченко, еще три человека получили ранения.

В тот же день были задержаны подозреваемые в причастности к покушению на жизнь Захарченко. «Несколько человек задержаны, в результате допроса они подтвердили причастность украинской стороны к преступлению», — говорил Дмитрий Трапезников, на тот момент и.о. главы ДНР (неделю спустя и.о. главы республики был назначен Денис Пушилин).

Впрочем, в Киеве причастность своих спецслужб к убийству Захарченко отвергли и предположили, что гибель главы ДНР могла стать результатом криминальных конфликтов.

«Смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, в первую очередь, связанных с перераспределением бизнеса. Мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить одиозную фигуру», — говорил в эфире «112 Украина» руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.

В середине сентября в сети появилось видео допроса одного из подозреваемых — Александра Погорелова, который признался, что был завербован СБУ и что его главной задачей стала ликвидация Захарченко. Более того, Погорелов утверждал, что одна из диверсионных групп, заложивших взрывное устройство в кафе «Сепар», получила его от американских спецслужб.

Сам Погорелов — уроженец Донецка, но в 2014 году, по его словам, был завербован сотрудником контрразведки СБУ, который представился Сергеем. Позывным Погорелова стал «Легионер».

Подозреваемый также рассказал, что за время работы на СБУ он выполнял различные задачи, в том числе наблюдение за объектами ополченцев, частями армии ДНР, также корректировка огня украинских силовиков по территории Донбасса. Также он пояснил, что в 2016 году прошел минно-взрывную и медицинскую подготовку на одном из полигонов ВСУ в Киевской области.

Во время одной из встреч с куратором Погорелов познакомился в неким Романом, который представился как «начальник 5-го управления департамента контрразведки СБУ».

Захарченко — не единственная из значимых в ДНР фигур, на которых совершались покушения. В 2017 году в результате взрыва, устроенного с целью покушения на министра доходов и сборов Донецкой народной республики Александра Тимофеева, пострадали восемь человек.

В феврале 2017 года в результате покушения также погиб Михаил Толстых (позывной «Гиви») — командир батальона «Сомали». В октябре 2016 года, также в результате покушения, погиб руководитель подразделения «Спарта» Арсений Павлов (позывной «Моторола»).

Примечательно, что убийство Захарченко произошло в период действия так называемого «школьного перемирия», объявленного 29 августа в преддверии начала учебного года.