«Человек, сводящий Кремль с ума»: Леху Валенсе — 75

Рабочий-электрик, создатель первого независимого профсоюза «Солидарность», первый президент постсоциалистической Польши и осведомитель спецслужб. Все это Лех Валенса, чье имя стало символом не только гражданского сопротивления властям, но и мирного перехода власти.

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Веселый разбитной усач, Валенса стал неформальным лидером рабочих Гданьской судоверфи имени Ленина благодаря своей харизме и умению вести за собой людей.

Звезда будущего политика взошла в 1980-е годы благодаря экономическому кризису, который привел к росту цен. Это дало Валенсе шанс объединить под крылом своего профсоюза недовольных рабочих. В забастовках участвовали более 50 тыс. человек, членов «Солидарности» поддержали и на других предприятиях страны. Главным требованием стала легализация независимого профсоюзного движения в стране.

Стоит отметить, что еще до создания «Солидарности» Гданьская судоверфь доставляла немало головной боли властям Польской народной республики. В 1970-х годах на ней вспыхнуло восстание, и польским властям пришлось применить силу для его подавления. Действия рабочих можно было понять — они были доведены до отчаяния тяжелой экономической ситуации. Правда, их протесты не были мирным и вылились в поджоги.

Фоторепортаж: 75 лет легенде Польши Леху Валенсе __is_photorep_included12002497: 1

Валенса же действовал мирным путем, понимая, что именно ненасильственные действия привлекут к нему внимание общественности и прессы всего мира. Так и случилось — о ситуации в Польше беспрестанно говорили западные телеканалы, в поддержку рабочих выступали мировые лидеры — такие как президент США Рональд Рейган и лидер Римской католической церкви Иоанн Павел Второй.

При этом действия «Солидарности» наносили определенный удар по экономике страны. «Оппозиционная «Солидарность» отражала недовольство людей, но возглавляемое ею забастовочное движение поставило страну на грань полного экономического хаоса», — отмечает в своей недавней книге «В меняющемся мире» экс-президент СССР Михаил Горбачев.

Происходящее в Польше серьезно беспокоило руководство СССР — ПНР была одним из главных советских союзников в Восточной Европе. В 1981 году The Washington Post вышла с заголовком «Валенса — человек который сводит Кремль с ума».

«Позвонить Ярузельскому («Солидарность», Валенса)», — такую надпись оставил в своей записной книжке советский лидер Юрий Андропов.

Речь шла о польском президенте Войцехе Ярузельском. Патриот Польши и в прошлом узник сталинских лагерей, генерал стоял перед сложным выбором — он не хотел применять жестокие методы против членов «Солидарности», однако выдерживать советское давление было сложно. В 1981 году президент решается на введение в Польше военного положения, чтобы избежать советского вмешательства.

В результате этих событий властями были интернированы многие противники режима, в том числе и Лех Валенса. Сам он, правда, вспоминает об этих событиях с юмором. «…И, наконец, смог отдохнуть. Отоспался за все время. Следили за мной круглосуточно: дверь была открыта, и на пороге сидел парень из спецслужб. Вот и выспался — больше нечем было заниматься», — говорил он в интервью «Новой Газете».

Вскоре после освобождения Валенса за свои усилия был удостоен Нобелевской премии мира и вновь включился в борьбу за права рабочих. Улучшению ситуации в Польше помогли перемены в СССР и приход к власти Михаила Горбачева, которому симпатизировал польский президент Ярузельский.

Желая найти компромисс с «Солидарностью», которая набрала серьезную силу в Польше, власти начали переговоры с ее лидерами В 1989 году они привели к соглашению «Круглого стола», по итогам которого власти согласились на проведение первых свободных выборов.

«Переговоры за «Круглым столом» представляли собой настоящие политические баталии, а не их имитацию и симуляцию демократии», — пишет о событиях тех дней российский историк Петр Черемушкин, автор недавно опубликованной биографии генерала Ярузельского «Ярузельский. Испытание Россией».

Черемушкин, который в настоящее время работает над книгой о Валенсе, вспоминает в беседе с «Газетой.Ru», что, когда он встретился с политиком в 1989 году в Москве, тот произвел на него «странное впечатление»: «Он был удивительно косноязычен. Переводить его на русский было мучением. Тем не менее, язык его был афористичен. Я помню, как он сказал, что, мол, мы новое поколение, которое будет бороться не при помощи насилия, а при помощи компьютера».

В результате первых демократических выборов большинство мест в сейме получили представители «Солидарности» и других сил оппозиции, но президентом страны до 1990 года оставался коммунист генерал Ярузельский.

В 1990 году Валенса выиграл президентские выборы — его президентство длилось пять лет и оставило смешанные чувства. Несмотря на демократизацию Польши, экономическое положение страны ухудшилось, и на новых выборах в 1995 году Польша проголосовала за левого политика Александра Квасневского.

Сам Валенса никогда не скрывал своего критического отношения к левым, однако сохранил хорошие отношения с Ярузельским и возвысил голос в его защиту, когда экс-президента Польши стали преследовать за введение военного положения.

При этом Валенса, который, казалось, мало изменился с того времени, до сих пор остается одним из любимых в народе политиков.

Правда, в марте 2017 года он пережил достаточно тяжелый удар по своей репутации — Институт национальной памяти опубликовал результаты экспертного анализа папки тайного сотрудника «Болека», которые подтверждают сотрудничество Валенсы со спецслужбой.

К такому выводу пришли сотрудники Института судебной экспертизы им. Яна Зина в Кракове. Они считают, что почерк Болека полностью совпадает с почерком Валенсы.

«Вывод судебных экспертов свидетельствует, что обязательство о сотрудничестве со Cлужбой безопасности от 21 декабря 1970 года было полностью написано Лехом Валенсой», — было сказано в исследовании.

Сам Валенса отрицал сотрудничество со спецслужбами. «Меня не сломали в декабре 1970 года, я не сотрудничал со Службой безопасности, никогда не брал от них денег, не сделал ни одного письменного или устного доноса», — заявлял он.

При этом Валенса признался, что действительно «совершил ошибку», но пока не может рассказать всей правды. Человек, который знает, о чем идет речь, еще жив, рассказал экс-президент.

Сторонники Валенсы считают, что даже если первый президент демократической Польши и сотрудничал со спецслужбами, он делал это под давлением, а его доносы были лишь формальностью и необходимостью выиграть время.

«Фактически сведения приведены о том, что в 1970-м году после ареста молодой рабочий Валенса от страха и беспомощности подписал бумагу, но потом всеми силами вырывался из этих сетей и наконец вырвался. В 1974 с ним просто прекращают работать, как с неудобным и неценным агентом», — говорит «Газете.Ru» полонист Станислав Кувалдин.

Однако удару по образу народного героя обрадовались сторонники правящей в Польше консервативной партии «Право и справедливость», которые не скрывают своей неприязни к Валенсе. Как отметила в одной из своих статей американская газета The Wall Street Journal, правящая польская элита «хочет стереть Валенсу из истории».

Но, несмотря на свои годы, бывший электрик по-прежнему «зажигает» и в 2017 году вновь смог вывести на улицы тысячи людей в знак протеста против судебной реформы, затеянной властями Польши. И несмотря на то что с момента рождения «Солидарности» прошло уже 40 лет, Валенсу вновь приветствовали так же громко, как и тогда.