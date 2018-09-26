«Я — профессионал»: Кириенко встретился с талантливой молодежью

Впереди еще повторные выборы в Приморском крае и второй тур выборов в Хакасии. Первый замглавы администрации президента уже успел встретиться с представителями «Единой России» и поинтересоваться их мнением относительно прошедших кампаний. А уже в среду, 26 сентября, вышел на публику, пообщавшись с участниками второго сезона олимпиады «Я — профессионал».

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И хотя о выборах Кириенко в этот раз не говорил, некоторые его ремарки касались вопросов кадрового развития.

Запуск второго сезона олимпиады «Я — профессионал» проходит под эгидой платформы «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе президента РФ Владимира Путина. Программа призвана обеспечить молодежи прозрачные социальные лифты, а курирует работу площадки как раз Кириенко.

Олимпиада проходит для студентов разных специальностей. По ее итогам лучшие участники получают призы и льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру.

На сцене в одном из зданий Сеченовской академии участники один за другим рассказывали, как им помогла олимпиада. Молодой человек лет 30-ти рассказал, что получает образование в сфере рекламы. Другая девушка объясняла, что благодаря олимпиаде попала в аспирантуру Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Ведущим церемонии стал главред Esquire Сергей Минаев, который постоянно вовлекал в дискуссии самого Кириенко.

В своей речи первый замглавы АП повторил свой излюбленный тезис: «Ничего более важного с точки зрения конкурентоспособности нашей страны, чем человеческий капитал, не существует». А «человеческий капитал» хорош только в условиях постоянного самообразования, продолжил Кириенко. По его словам, роботы людей заменить не смогут.

«Я считаю, что человек не может стоять на месте. Готовность постоянно учиться — вопрос непрерывного развития», — рассказал он.

Тезис Кириенко о самообразовании имеет непосредственное влияние на внутреннюю политику. Ведь по сути именно с момента его появления в Кремле и родилась концепция «школы для губернаторов». Напомним, что подавляющее большинство глав регионов проходит специальное обучение.

Впрочем, студентов в главы регионов Кириенко звать не стал, а отметил важность более скромных стажировок, которые им может предоставить олимпиада. Государство, по мнению чиновника, должно дать талантливым людям возможность самореализоваться.

По словам Кириенко, нынешняя молодежь стремится вовсе не к карьере или материальной выгоде, а именно к самореализации. Желающих возразить в зале не нашлось.

«По образованию я инженер-кораблестроитель. Если бы мне тогда кто-нибудь сказал, что мне придется работать в атомной отрасли, я бы в жизни не поверил. А про госслужбу даже в голову не приходило. Надо быть готовым менять профессию, менять сферу деятельности», — делился впечатлениями из жизни Кириенко. Хотя этот тезис и не был обращен к губернаторскому корпусу, советы по новым векторам развития им жизненно необходимы.

В конце студентам был продемонстрирован рекламный ролик олимпиады, который дал свою интерпретацию отношения государства к умным людям. В нем некий седовласый человек обвинял юношу в колдовстве. А тот лишь рассуждал о тонкостях генетики. Рядом на коне возвышался аристократ. В конце он не только оправдал юношу, но и кинул ему монетку с аббревиатурой олимпиады, заявив, что умные люди нужны.