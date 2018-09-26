«Я возвращаюсь домой»: Кожемяко идет на выборы в Приморье

О желании участвовать в выборах губернатора Приморского края глава Сахалина Олег Кожемяко заявил на встрече с президентом в среду.

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«Конечно, у населения большие ожидания, ожидания перемен к лучшему. И, видя эту ситуацию, понимая экономическую составляющую, имея определённый опыт работы в субъектах, безусловно, хотелось бы согласовать с Вами, в силу того что я сейчас действующий губернатор Сахалина, возможность участия в выборах губернатора Приморского края – с тем чтобы оправдать и ожидания жителей, и действительно сделать так, чтобы динамика развития соответствовала тем задачам, которые сегодня стоят перед Дальним Востоком», — обратился Кожемяко к президенту.

«Я вас правильно понял — вы хотите принять участие в выборах губернатора Приморского края?», — уточнил Путин на встрече с Кожемяко.

Тот подтвердил свои намерения.

«Для меня эта ситуация (в Приморье), конечно, была несколько, так скажем, не то что тревожная, но, думаю, что весь свой опыт, знания, силы я мог бы применить», — пояснил Кожемяко.

«Олег Николаевич, у вас действительно большой опыт и весьма позитивный. Вы ведь были руководителем Корякского округа на Камчатке, потом успешно работали в качестве губернатора Амурской области и вот уже несколько лет — три года — вы работаете на Сахалине, и тоже с хорошими показателями», — отметил Путин.

«Что ж, если вы хотите попробовать свои силы с большим объемом работы, а, безусловно, Приморье — это больший объем работы, это очень перспективный и стратегически важный для России регион… Я не возражаю, пожалуйста», — продолжил глава государства.

Позднее на сайте Кремля появился текст указа президента.

«Постановляю… принять отставку временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Андрея Тарасенко по собственному желанию. Назначить Кожемяко Олега Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Приморского края, приняв его отставку с должности губернатора Сахалинской области по собственному желанию», — говорится в тексте документа.

Олег Кожемяко назывался среди претендентов на пост главы региона, рассказывает президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Его главные плюсы – это то, что он местный, имеет опыт публичной политики и опыт выигранных выборов», пояснил политолог.

«Учитывая то обстоятельство, что Приморье — уже четвертый регион, который он будет возглавлять, у Кожемяко очень хорошие контакты на федеральном уровне, — продолжил Минченко. — В последнее время Кожемяко плотно работал с сенатором от Сахалинской области Дмитрием Мезенцевым – я считаю, что это один из наиболее эффективных лоббистских тандемов в стране».

Назначение Олега Кожемяко врио главы Приморья — весьма показательное событие, считает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

«Получается, что итоги голосования и тот сигнал, который приморцы «отправили» Москве – были услышаны. Также не зря прошли и консультации с региональными элитами – в итоге назначили местного кандидата», — констатирует Смирнов.

«У Кожемяко огромный опыт – ни у кого из возможных кандидатов не было стольких регионов в «управлении». При том, что опыт – положительный: тут и борьба с наводнениями, и строительство жилья. Он умеет добиваться нужного результата. Это крайне важно, особенно, когда имеешь дело с Москвой. Ведь необходимо на равных разговаривать с министерствами и инвесторами, доносить, что они должны полностью выполнять свои обязательства. Ему легко будет договориться со столицей. К тому же он сделал себя сам. Теперь его главная задача – понять, чего хочет свободолюбивые приморцы», — отмечает политолог.

Сахалинский же опыт, наряду с другими, поможет и на новой должности, уверен Смирнов: «Кожемяко быстро станет еще более «своим», его легко примет большинство жителей Приморья».

Смена временно исполняющего обязанности главы Приморского края никак не повлияет на сроки проведения повторных выборов главы региона, сообщил в свою очередь замглавы ЦИК России Николай Булаев. А они должны состояться не позднее 16 декабря.