Выборы на Украине: рейтинг Порошенко стремится к нулю

Подавляющее большинство украинцев не хочет переизбрания Петра Порошенко на посту президента Украины – об этом свидетельствуют данные телефонного опроса, проведенного телеканалом NewsOne.

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В исследовании, которое проводилось методом телефонного опроса, приняли участие 35 844 респондентов. На соответствующий вопрос о переизбрании главы Украины отрицательно ответили 95% человек, и только пять процентов опрошенных высказались за кандидатуру Порошенко, передает ФАН.

Неделей ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что не баллотируется в президенты Украины, поскольку не хочет «скакать на другие должности». По его словам, переходить на другой пост в его случае будет нечестно.

«Я должен довести [Киев] до того уровня, что мы будем гордиться Киевом, а потом, когда я смогу все это реализовать, я не исключаю того, что я выйду и скажу — как в Киеве, я готов сделать в каждом городе и селе, такие же стандарты жизни», — объяснил Кличко.

На вопрос о том, готов ли он баллотироваться на выборах 2019 года, Кличко ответил, что «взял обязательства перед киевлянами» и не намерен бросать все на полпути.

В начале нынешнего месяца сообщалось, что рейтинг кандидата на президентский пост, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко значительно вырос в сравнении с маем этого года — с 13,3% до 17,8% в августе.

Об этом свидетельствуют результаты опросов Фонда демократических инициатив имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова. Петра Порошенко на выборах готовы поддержать 7,9% опрошенных.

Опросы также показали, что принять участие в выборах готовы 70% респондентов, в то время как 23% голосовать не намерены. Также отмечается, что только 37% украинцев окончательно определились с кандидатом, а 47% допустили, что могут передумать.

«В честность президентских выборов верит лишь 17% украинцев,

еще 40% уверены, что выборы будут не очень честными, а 29% уверены, что выборы будут не честными совсем», — говорится в результатах исследования.

Тимошенко действительно способна побороться за президентское кресло с действующим украинским лидером, считает львовский политолог Олег Ростовцев. Однако глобальных перемен ее избрание стране не принесет, передает НСН.

«Юлия Владимировна вполне может составить конкуренцию Петру Порошенко. Но, по сути, это Порошенко в юбке. Она точно так же ездит на поклон в Вашингтон, спекулируя на недовольстве граждан повышением тарифов на газ, продолжает предъявлять себя, как некую новую силу. К тому же, она очень недоговороспособна с конкурентами и олигархами, хотя сама по себе она политик и бизнесмен хитрый. Если она будет президентом, это будет второй Порошенко на ближайшие пять лет», — пояснил аналитик.

Сам Порошенко на этом фоне старается наверстать упущенное и постоянно делает громкие заявления о «вхождении Украины в европейскую семью», НАТО или о «победе Киева над Москвой».

Впрочем, как поясняет директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, любое выступление украинского президента следует воспринимать исключительно в контексте его амбиций на переизбрание в 2019 году.

«Выборы состоятся весной следующего года, то есть уже цикл начался. И избирательная кампания уже набирает обороты. Вне контекста выборов на Украине не делается ровным счетом ничего», — утверждает эксперт.

Ранее глава Национальной разведки США Ден Коутс заявил, что Россия пытается перед выборами 2019 года дестабилизировать украинское правительство. В ответ на это член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов указал, что

США пытаются постоянно оболгать и скомпрометировать Россию, при этом Москва заинтересована в стабилизации ситуации на Украине.

Российский парламентарий подчеркнул, что такие обвинения направлены на то, чтобы ввести очередные ограничения, сдерживающие экономику России.

«Было бы очень интересно посмотреть на доказательства, которые представит Национальная разведка США или хотя бы какие-то ориентиры, потому что, честно говоря, уже не очень серьезно воспринимаются эти голословные заявления и довольно нелепые обвинения в адрес России», — отметил депутат.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников также подтвердил, что российская сторона не предпринимает каких-либо действий, которые были бы направлены на дестабилизацию ситуации на Украине перед выборами.

«Россия не предпринимает никаких мер по вмешательству в выборы на Украине, по дестабилизации ситуации там, все это абсолютно необоснованно», — сказал российский сенатор.

Он также отметил, что подобные обвинения со стороны разведки США ни на чем не основаны и усложняют ситуацию на юго-востоке Украины на фоне предложений об уходе от необходимости соблюдения минских договоренностей.

«Хотелось бы еще раз подчеркнуть в связи с такой ситуацией, что альтернативы минским соглашениям нет и не может быть, необходимо строго идти по пути их выполнения», — сказал парламентарий.

По словам Серебренникова, подобного рода высказывания главы Национальной разведки США могут иметь целью оказание психологического давления на Россию.