Поспешили: у Порошенко отобрали звание почетного гражданина Вероны

Муниципалитет итальянского города Верона лишил президента Украины Петра Порошенко звания почетного гражданина. Об этом заявил член городского совета Вито Коменчини.

«Решение об отзыве звания вступает в силу незамедлительно», — подчеркнул он.

По данным РИА «Новости», решения о лишении Порошенко звания почетного гражданина Вероны добивались многие общественные организации Италии, в том числе и Ассоциация дружбы России и Венето.

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Звание почетного гражданина Вероны было присвоено Петру Порошенко в конце весны 2016 года. Решение принял мэр города Флавио Този, выразив украинскому главе таким образом благодарность за возвращение 17 шедевров живописи. Картины были обнаружены на Украине, ранее их похитили из веронского музея Кастельвеккьо.

При этом решение мэра Вероны вызвало у многих итальянцев и веронцев недоумение — они посчитали, что власти слишком поспешили с подобной честью.

Как сообщает ФАН, пользователи соцсетей со смехом отреагировали на решение властей Вероны. «Нет повести печальнее на свете. Чем повесть о Порошенко Пете…», — пошутил один из пользователей.

Верона — город на северо-востоке Италии, в области Венеция, административный центр одноимённой провинции. Расположен на реке Адидже.

Верону ежегодно посещает более трех миллионов туристов со всего мира. Их привлекают памятники архитектуры и различные культурные события, такие как ежегодный летний оперный фестиваль, проходящий в римском амфитеатре Арена ди Верона.

Между Венецией и Россией с давних времен существуют прочные дипломатические и торговые связи. В середине октября 2016 года итальянские депутаты, приехавшие с визитом в Крым, призвали Италию и Евросоюз признать полуостров российским. «Мы абсолютно поддерживаем референдум в Крыму. Евросоюз должен принять как данность результаты данного референдума», — заявила официальный представитель мэра города Падуя Марина Буффони.

С ней согласился депутат регионального парламента провинции Венето Стефано Вальдегамбери, заявивший, что «народ Крыма имеет право на самоопределение».

В ходе визита представитель мэрии города Падуя заключила соглашение о побратимстве с Симферополем. По словам депутата Вальдегамбери, ущерб для Италии от взаимных санкций составил около 4 млрд евро. При этом речь идет не только о прямых последствиях, таких как падение товарооборота между Россией и Италией.

«Из-за эмбарго [ЕС] цены на продукты итальянского производства резко упали», — подчеркнул венецианский депутат, заявив, что санкции как способ воздействия подходят скорее для XVIII века, нежели для современности.

Между тем президент Украины Петр Порошенко не останавливается в своей агрессивной риторике в отношении России и призывает вернуть Крым. 11 августа Петр Порошенко пообещал, что украинский флаг будет реять над Ялтой — так он поздравил ялтинцев с Днем города. Кроме того, он назвал Ялту «жемчужиной украинского государства» и пожелал, чтобы Крым вновь оказался под властью Украины.

Вице-спикер Крымского парламента Ефим Фикс в ответ на заявление Порошенко потребовал от украинского лидера прекратить спекуляции на теме полуострова. По его словам, украинский флаг не будет развеваться ни над Ялтой, ни над Крымом «априори».

Напомним, что полуостров Крым вошел в состав России на правах субъекта федерации после общенародного референдума, состоявшегося в марте 2014 года. В нем приняли участие более 80% избирателей Республики Крым и более 90% избирателей Севастополя. В поддержку воссоединения Крыма с Россией высказались более 96% крымчан и более 95% жителей Севастополя.

Президент России Владимир Путин на протяжении четырех лет с момента воссоединения неоднократно подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт раз и навсегда».