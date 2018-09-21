Так и не дождался Путина: умер президент Вьетнама

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался в возрасте 61 года, сообщает Reuters со ссылкой на вьетнамские СМИ.

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Президент скончался в военном госпитале Ханоя утром 21 сентября. Отмечается, что он долгое время страдал от тяжелого заболевания, его лечением занимались местные и зарубежные специалисты.

Чан Дай Куанг вступил в должность в 2016 году. До этого он занимал пост министра общественной безопасности, а также возглавлял Совет национальной обороны и безопасности Вьетнама. Возглавляемое им ведомство занималось сбором разведывательных данных и предупреждением внутренних и внешних угроз Коммунистической партии Вьетнама.

Как отмечает агентство, во Вьетнаме нет первостепенного лидера — страна официально возглавляется президентом, премьер-министром и главой Коммунистической партии. По словам экспертов, президентская должность носит представительный характер.

Тем не менее, за недолгие годы президентства Чан Дай Куанга в отношениях России и Вьетнама наметилась тенденция к укреплению сотрудничества.

Фоторепортаж: Умер президент Вьетнама __is_photorep_included11978605: 1

Год назад вьетнамский президент посетил Москву, чтобы принять участие в обсуждении соглашений о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС), а также о сотрудничестве с Россией в сфере обороны и безопасности.

В интервью ТАСС накануне визита Чан Дай Куанг ударился в ностальгические воспоминания о связях Вьетнама и СССР, которые до сих помнят в его стране: «Россия всегда занимает особое место в сердцах вьетнамцев, испытывающих к ней чувства искренней и верной дружбы».

Искренняя дружба в данном контексте относится не только к экономическим связям времен СССР, но и массивной советской военной помощи Вьетнаму во времена военного конфликта этой страны с США.

Вьетнам и сейчас активно покупает российское оружие: среди крупных контрактов стоит отметить поставки самолетов Су-30МК2. По данным Стокгольмского института изучения проблем мира,

Россия является едва ли не монополистом на вьетнамском рынке. Российские поставки формируют 70–80% вооружения вьетнамской армии.

Особенно интересны объемы закупок для ВМФ — судя по открытой информации, большая часть закупочного бюджета вьетнамских военных идет именно на морские вооружения из России.

Это сторожевые корабли проекта 116611 и катера «Светляк», береговые ракетные комплексы «Бастион», подводные лодки класса «Палтус», а также множество торпед и противолодочных ракет разных моделей и модификаций.

Руководство России также ранее выражало интерес к возвращению на бывшую базу СССР «Камрань», однако от этих планов отказались из-за позиции вьетнамской стороны. Вьетнамское руководство заявило, что не допустит размещения на территории страны иностранных баз.

По итогам того визита Чан Дай Куанга в Россию, Москва и Ханой согласовали более 20 крупных совместных инвестпрограмм на сумму около $10 млрд.

В марте этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что товарооборот между Россией и Вьетнамом в 2017 году показал рост в 35%, достигнув максимального показателя с 1991 года.

«Если говорить более подробно о нашем торгово-экономическом взаимодействии, то в прошлом году наш товарооборот вырос более чем на 35% и достиг исторического максимума после 1991 года, когда Россия стала тем государством, которое существует сейчас. В прошлом году товарооборот был порядка $5 млрд 350 млн. Повторю, это рекорд с 1991 года», — отмечал министр накануне своего визита во Вьетнам.

На мартовской встрече Лаврова и Куанга, вьетнамский президент пригласил своего российского коллегу Владимира Путина вновь посетить его страну. При этом Вьетнам — единственное государство в Юго-Восточной Азии, которое пять раз посетил президент России: Владимир Путин находился с визитом в этой стране в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах, Дмитрий Медведев — в 2010 году.

«Я еще раз хотел бы просить вас передать приглашение в адрес президента Путина, и я очень надеюсь, что смогу встретить его здесь в ближайшее время во время его визита во Вьетнам», — говорил Куанг во время своей последней встречи с представителями России.