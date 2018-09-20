«Я никуда не пойду»: Ле Пен не хочет к психиатрам

Суд французского города Нантер (пригород Парижа) постановил, что лидер партии «Национальный союз» Марин Ле Пен должна пройти психиатрическую экспертизу. Об этом политик рассказала на своей странице в твиттере.

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Суд принял такое решение в рамках расследования о размещении Ле Пен на своей странице фотографий казней, проводимых членами террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (запрещена в России).

В марте политику официально предъявили обвинение в распространении изображений насилия и жестокости. Максимальным наказанием по данному обвинению является тюремное заключение на три года, а также €75 тыс. штрафа.

«За осуждение ужасов ИГ в сообщениях в твиттере «правосудие» назначает мне психиатрическую экспертизу! Как далеко они зайдут?» — написала Ле Пен.

Между тем, не все читатели блога Ле Пен приняли ее сторону.

«Мы должны сделать то же самое со всеми, кто голосует за вас», «Вы презираете почти 11 миллионов французов. Спросите себя, кто должен пойти в психушку!» — гласят комментарии пользователей.

Позднее сама Ле Пен в коридорах штаб-квартиры своей партии заявила журналистам об отказе пройти обследование.

«Разумеется, я никуда не пойду.

Я жду, я хочу посмотреть, как судья заставит меня сделать это», — приводит слова политика газета Le Monde.

Французские юристы отмечают, что предписание судьи о психиатрической экспертизе в отношении фигуранта дела по такой статье необходимо. Однако Ле Пен имеет право не подчиниться этому решению.

Тогда в материалах дела будет указано, что обвиняемая отказалась от обследования, и судья при вынесении итогового решения по делу будет учитывать это обстоятельство.

Тремя днями ранее американское информационное агентство Bloomberg писало, что Ле Пен обрушилась с критикой в адрес Европейского союза и миграционной политики в своей речи перед дальнейшими выборами в Европарламент.

По словам политика, ЕС «серьезно вредит» Европе, но выборы могут «изменить все». Приветствуя членов итальянской партии «Лига Севера» и Австрийской партии свободы, французский политик заявила: «Мы — партии, которые будут бороться изо всех сил для защиты наших народов и нашей цивилизации».

Bloomberg напоминал, что президент Франции Эммануэль Макрон ранее стремился создать общеевропейскую группу прогрессивной политики и позиционировал себя в качестве главного противника националистических лидеров, таких как лидер партии «Лига Севера» Маттео Сальвини.

Таким образом,

Ле Пен атакует президента Франции Эммануэля Макрона с прицелом на будущие выборы в Европейский парламент,

отмечалось в материале агентства.

В прошлом месяце сообщалось, что внучка основателя французской правой партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пена — Марион Марешаль открыла в Лионе послевузовскую школу антиевропейских будущих политиков, которые составят оппозицию современному истеблишменту государства.

В настоящее время в учреждении обучаются 70 человек. Программа рассчитана на два года. Сама она отказалась предоставить информацию о финансировании школы, заявив, что получает поддержку от частных доноров и малого бизнеса, а также что она работает на «небольшой бюджет на данный момент».

«Мы должны вернуть себе влияние и элиту Франции, и наша молодежь — те, у кого есть видение, корни и патриотизм — должна работать, чтобы добиться успеха и участвовать в национальных дебатах», — сказала Марешаль.

В материале говорилось, что Марешаль приостановила свою политическую карьеру после того, как ее тетя – собственно Марин Ле Пен — проиграла Эммануэлю Макрону на президентских выборах в 2017 году.

Марин Ле Пен часто делает заявления, противоречащие основной политике Запада. Так, в апреле нынешнего года она назвала удар возглавляемой США военной коалиции по Сирии серьезной ошибкой, передает ФАН.

«Наш премьер-министр, выступая перед парламентом, заявил, что была осуществлена химическая атака, и вина лежит на Башаре Асаде. Если у них есть подтверждения, они должны их показать! Абсурдно, что международные эксперты были направлены для расследования, а выбор в пользу военных действий был сделан за день до их прибытия», — сказала Ле Пен.

Позднее она предложила позвать Россию в члены НАТО. Кроме того, по ее словам, альянс необходимо наделить новой миссией, которая будет заключаться в борьбе с исламизмом и терроризмом, передает НСН.