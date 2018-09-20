Отравление в Солсбери: инсценировка или «Новичок»

Британская полиция подозревает, что инцидент с очередным отравлением супружеской пары в Солсбери мог быть постановкой. 20 сентября детективы допросят 30-летнюю русскую модель Анну Шапиро и ее 42-летнего супруга-британца Алекса Кинга, передает британский таблоид Daily Mail со ссылкой на источники в полиции.

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Супружеская пара была госпитализирована 16 сентября с подозрением на отравление. Кинг и Шапиро почувствовали себя плохо во время ужина в итальянском ресторане Prezzo в Солсбери — менее чем в 300 метрах от ресторана Zizzi, где обедали Сергей и Юлия Скрипаль в день отравления.

После госпитализации супругов сотрудники британских спецслужб и полиции в защитных костюмах вывели посетителей из здания, заведение было закрыто и сейчас проверяется на наличие отравляющих веществ — правоохранители предположили новую атаку «Новичком».

Однако Кинга и Шапиро выписали из больницы уже через пару дней — медики заключили, что угрозы для их жизни нет, а результаты тестов на «Новичок» оказались отрицательными.

Специалисты не нашли следов «Новичка» и в Prezzo, поэтому полиция исключила версию об атаке нервно-паралитическим веществом. Зато появилась другая теория — следователи не исключают, что весь эпизод с Кингом и Шапиро мог быть попросту инсценировкой.

Между тем Анна Шапиро утверждает, что на нее и ее мужа было совершено покушение по приказу президента России Владимира Путина. Модель заявила, что причиной «атаки» стала ее критика в адрес российского лидера, а также тот факт, что она уехала из России и получила гражданство Израиля. В Кремле заявления модели назвали «абсурдными».

«Честно говоря, я не думаю, что в дальнейшем есть смысл комментировать подобные сообщения и подобные новости. Абсурдность подавляющего большинства информации, которая идет из Солсбери, абсолютно очевидна», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Шапиро также утверждает, что из-за угрозы ее жизни она находится под круглосуточным наблюдением полиции. Источник Daily Mail в правоохранительных органах назвал заявления русской модели «нонсенсом».

Стоит отметить, что установить личности отравившихся в Солсбери супругов удалось не сразу. Первым их имена опубликовал британский таблоид The Sun.

Вскоре выяснились некоторые подробности о муже Шапиро. В 2004 году он предстал перед Вестминстерским магистратским судом в Лондоне по обвинению в распространении непристойных фото с детьми. Кинг признал свою вину по всем трем пунктам обвинения.

Два года спустя Кинг был замечен еще в одной скандальной истории — на премьере фильма «Любители истории» в Лондоне он сумел прорваться через королевскую охрану и пожать руку присутствовавшему на мероприятии принцу Чарльзу. Как позже рассказывал сам Кинг, он сделал это «на спор».

«Мой друг поспорил, что я не смогу познакомиться с принцем Чарльзом, и я подумал, что было бы круто сделать это. Я видел очередь из людей, ожидавших, когда их представят ему [принцу], поэтому я просто подошел, как будто я знаю, что делаю, и встал в конце. Никто и не подумал мне помешать. Только когда принц удалился, на меня набросились полицейские», — рассказывал сам Кинг после того случая.

Он также выразил обеспокоенность по поводу качества королевской охраны. «Я поражен, что никто не грохнул меня раньше», — удивлялся Кинг.

Британские СМИ также выяснили, что отравившийся в Солсбери британец мог заниматься организацией вечеринок с участием русских проституток, причем в этом ему могла помогать его супруга. В браке они, кстати, состоят всего месяц. Таблоид The Mirror сообщил, что Кинга также обвиняли в продаже наркотиков.

По данным Daily Mail, Алекс Кинг и Анна Шапиро познакомились в 2008 году, когда модель переехала в Великобританию — в Лондоне она устроилась на работу в модельное агентство «007», которым руководил Кинг.

Сейчас у британской полиции есть много вопросов к Шапиро и Кингу по поводу инцидента в Солсбери. В частности, следователи сомневаются в достоверности версии супругов о том, почему они находились в ресторане Prezzo. Шапиро и Кинг заверили, что снимают фермерский домик в деревне Лэндфорд неподалеку от Солсбери по цене 55 фунтов за ночь, а ресторан Prezzo им якобы порекомендовал владелец жилья.

Хозяева мотелей в этом районе утверждают, что подобного жилья по такой низкой цене в округе попросту нет. Они также выразили сомнения, что кому-то из местных жителей могло прийти в голову посоветовать супругам посетить сетевой итальянский ресторан в Солсбери.

«Это просто смешно, что кто-то из жителей Лэндфорда мог рекомендовать сетевой итальянский ресторан как лучшее место, где можно пообедать. В этом просто нет смысла. Зачем кому-то советовать [Шапиро и Кингу] ехать 11 миль, когда совсем неподалеку есть заведения, где и еда, и атмосфера гораздо лучше», — недоумевал владелец одного из мотелей в Лэндфорде в беседе с Daily Mail.