«Не успел стать популярным»: почему Тарасенко уступает на выборах в Приморье

16 сентября в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По результатам обработки 97,87% протоколов врио главы региона Андрей Тарасенко, баллотирующийся от «Единой России», набирает 47,11% и уступает своему оппоненту Андрею Ищенко (КПРФ), которому удалось заручиться поддержкой 50,37% голосов избирателей.

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При этом неделю назад кандидату от ЕР не хватило до победы в первом туре буквально 4,5%, в то время как коммунист отставал от единоросса более чем на 20%. Источник «Газеты.Ru» в Кремле тогда предполагал, что Тарасенко помешал выиграть на выборах тайфун, обрушившийся на регион, — из-за него не все желающие принять участие в выборах смогли прийти на избирательные участки. Позже источники «Газеты.Ru», близкие к Кремлю, добавили, что стихия увеличила недовольство жителей ситуацией в регионе.

По информации издания, во внутриполитическом блоке Кремля были уверены в относительно высоких шансах Тарасенко на победу во втором туре — особенно на фоне других регионов, где первый тур не выявил победителей (Владимирская область, Хакасия и Хабаровский край). Хотя представители администрации президента и отправились на Дальний Восток, куда большее внимание они уделяли Хабаровскому краю.

Именно в Приморье повторное голосование было назначено раньше остальных субъектов федерации — всего через неделю после Единого дня голосования, хотя необходимости торопиться по закону не было. Одним из объяснений быстрого назначения второго тура называлось желание руководителей избирательного штаба Тарасенко не дать развернуть полноценную кампанию его оппоненту.

Однако эта стратегия не сработала — в первом туре Тарасенко набрал 206 тыс. голосов избирателей, а ко второму его результат практически не вырос. В воскресенье он получил ненамного больше — 225 тыс. голосов. А Ищенко прибавил в результате со 109 тыс. до 241 тыс. голосов.

Источник «Газеты.Ru», близкий к Кремлю, назвал неверным выбор в пользу такой стратегии, при которой сохранение текущего рейтинга прошло в ущерб мобилизации городов. Собеседник склонен объяснять результаты кампании «эксцессом исполнителя». По его словам, не было учтено множество факторов, основной из которых — рост количества оппозиционных избирателей ко второму туру.

Источник отмечает, что явка в нем была выше, чем в первом (по данным на 18.00 по местному времени, этот показатель составил 29,15%, во время первого тура на те же 18.00 — 26,57%), и, как показали результаты, она оказалась именно в пользу Ищенко. При этом технологи кампании Тарасенко практически не смогли нарастить электорат.

Еще один источник «Газеты.Ru», близкий к Кремлю, называет похожие причины. По его словам, технологи Тарасенко просто не учли потенциала «негативной консолидации» и желание населения выразить протест федеральному центру.

Собеседник «Газеты.Ru» утверждает, что еще до начала кампании можно было согласовать и другого кандидата от КПРФ. А выбор на Ищенко пал якобы из-за его небольшой известности, однако при этом не учли его собственный финансовый ресурс и мотивацию.

«Дело не столько в пенсионной реформе, а в неумении конкретных людей в конкретных регионах управляться с негативной повесткой», — считает собеседник «Газеты.Ru».

Политолог Ростислав Туровский отмечает, что в таком приросте поддержки Ищенко нет ничего необычного. По его словам, такое явление — обычное дело для вторых туров. «Когда люди начинают чувствовать, что могут сменить непопулярную власть, они это делают», — говорит эксперт, добавляя, что Тарасенко в данном случае просто не успел стать популярным.

Врио губернатора Тарасенко получил свое назначение в октябре 2017 года указом президента РФ Владимира Путина. Неделю после первого тура в Приморском крае проходил Владивостокский экономический форум, который посетил глава государства. «Андрей Владимирович, мы про выборы говорить сейчас не будем или, может быть, в конце. Знаю, что у вас второй тур предстоит. Все, думаю, будет в порядке», — заявил он на встрече с Тарасенко.

Туровский считает, что такие фоновые события типа форума не влияют не поддержку властей населением. По его словам, похожие события уже происходили после саммита АТЭС в 2012 году. Тогда на очередных городских выборах неплохих успехов добилась как раз парламентская оппозиция.

При этом, по словам эксперта, приморские элиты всегда славились стремлением к независимости. Впрочем, подчеркивает он, эти выборы сделали именно обычные избиратели.%

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает основной причиной таких результатов второго тура «консолидацию протестного электората на пенсионной повестке». По словам эксперта, небольшой прирост явки по сравнению с первым туром и стал той самой надбавкой протестного электората, которая определила разрыв.

В то же время источник «Газеты.Ru» считает, что победа коммуниста говорит об итоговой честности выборов и о том, что люди верят в этот институт. «Даже во втором туре, люди пришли и выбрали себе кандидата», — отмечает он.

Кандидату от «Единой России» Андрею Тарасенко 55 лет. Родился во Владивостоке. Был назначен врио губернатора Приморского края в октябре 2017 года. Доктор психологических наук. В 1985 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского комсомола. В 2002-м — Российскую академию госслужбы с присвоением квалификации «экономист». В 2010 году получил степень доктора психологических наук.

С 2008 по 2010 год работал в Росатоме замдиректора департамента управделами и имущественным комплексом. В дальнейшем перешел на работу в «Россельхозбанк», а после — в Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов. С сентября 2013 года и до вступления в должность врио губернатора являлся гендиректором «Росморпорта».

Кандидату от КПРФ Андрею Ищенко 37 лет. Родился в городе Лесозаводске Приморского края. В 2004 году получил высшее образование по специально инженер-судоводитель. В 2005 году начал карьеру в должности 3-го помощника капитана в Дальневосточном морском пароходстве.

В дальнейшем занялся строительной отраслью. В 2014 году возглавил компанию «Аврора-строй», занимающуюся жилищным строительством в Приморье. В 2016 году избрался депутатом в заксобрание Приморского края. Вице-президент Общественной организации Федерация кикбоксинга региона.