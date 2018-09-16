До Brexit: британские санкции откладываются

Британские санкции против России откладываются как минимум до момента Брекзита— выхода Соединенного королевства из Евросоюза. Заместитель главы МВД Великобритании по вопросам безопасности Бен Уоллес, выступая перед депутатами парламента страны, заявил, что санкции, предусмотренные в связи с обвинениями властей РФ в отравлении Скрипалей в Солсбери, привязаны к поправке Магнитского.

Британский парламент принял свою поправку Магнитского в мае 2018 года именно на фоне скандала с ядом «Новичок». Этот документ позволяет Лондону вводить принципиально новые, более обширные санкции — но его вступление в силу возможно лишь после Брекзита.

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По данным издания The Daily Telegraph, члены британского правительства не стали уточнять конкретных дат применения поправки Магнитского на практике. Тем не менее, известно, что выход Британии из ЕС назначен на 29 марта 2019 года. После этого момента наступит так называемый «переходный период», который продлится до начала 2021 года.

Поэтому можно утверждать, отмечается в статье, что применение новых санкций против российских властей откладывается минимум на два года.

Это обстоятельство вызвало шквал недовольства в правящей Консервативной партии. Депутаты-консерваторы особенно активно ратовали за принятие поправки Магнитского, соответствующей одноименному закону, принятому за несколько лет до этого Конгрессом США.

Британская версия закона Магнитского позволяет не только запретить выдачу виз иностранным чиновникам и политикам, замешанным в коррупции и нарушающим права человека, но и дает возможность заморозить их активы на территории Соединенного королевства.

Кроме того, по закону будут публиковаться имена тех, кто обвиняется в нарушении прав человека и попадает под действие санкций.

Американский закон Магнитского был принят Конгрессом США и подписан тогдашним президентом Штатов Бараком Обамой в декабре 2012 года. Принятие этого документа было вызвано смертью юриста британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского в следственном изоляторе «Матросская тишина» в Москве.

Российские власти расценили введение американский санкций против Кремля и силовиков как вмешательство во внутренние дела России, а МИД РФ охарактеризовал «закон Магнитского» как недружественный акт и провокацию.

9 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад пытается превратить Россию в страну-изгоя, используя скандал вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

По его словам, Запад сделал ставку «на изнурение правящего в России режима». Небензя добавил, что при любых обстоятельствах Россия должна продолжать действовать «в рамках приличий». «Мы действительно ведем себя взвешенно, сдержанно. И я надеюсь, что это оценивается теми людьми, которые сравнивают позиции нашей страны и позиции тех стран, которые предъявляют ей эти голословные, безосновательные обвинения», — подчеркнул российский постпред.

За пару дней до речи Небензи Германия, Франция, Канада и США опубликовали совместное заявление, согласившись с выводами правоохранителей Великобритании по делу Скрипалей. Союзники британцев солидарны с тем, что отравили экс-полковника и его дочь сотрудники ГРУ, а атака проходила под эгидой Кремля и с одобрения властей РФ.

Еще более жесткую позицию ранее выразил замглавы МВД Великобритании по безопасности Бен Уоллес, который возложил ответственность за атаку на Скрипалей непосредственно на президента России Владимира Путина.

«В конечном итоге, это он [Владимир Путин], поскольку он является президентом России и это его правительство контролирует финансирование и направляет деньги на военную разведку, ГРУ, через его Минобороны. Я не думаю, что кто-то может указать, что господин Путин не контролирует свою страну»,

— отметил Уоллес в разговоре с «Би-би-си».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила не столь бескомпромиссно и не выдвинула прямых обвинений в адрес российского лидера, хотя подчеркнула, что Кремль «почти наверняка» причастен к инциденту в Солсбери.

Россия, напомним, отрицает все обвинения Лондона по «делу Скрипалей» и требует проведения совместного расследования.