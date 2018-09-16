Америка не приняла: как Шварценеггер проиграл конституции

Белозубая улыбка, слегка курчавые длинные волосы, не самый модный галстук — таким Арнольд Шварценеггер запечатлен на памятной фотографии в момент произнесения клятвы перед получением американского гражданства.

К тому моменту когда Шварценеггер принял гражданство США, он был уже хорошо известен всей Америке. Его книга «Качай железо» стала библией для сотен тысяч любителей бодибилдинга. Популярности способствовал и вышедший в 1982 году фильм «Конан-варвар», который имел неимоверный успех у поклонников боевиков.

Актер и политик всегда вспоминает день, когда он получил гражданство США, с особой гордостью. В 2015 году он опубликовал памятную фотографию в своем твиттере и сопроводил ее надписью: «Это был величайший день моей жизни. Я рад, что это случилось, и был рад отдать долги», — написал актер.

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Актер и гражданин против Трампа

Американское гражданство открыло Шварценеггеру многие двери, однако, несмотря на амбиции актера, высшего политического поста в стране он никогда бы не смог достичь. Согласно конституции США, президентом страны мог стать лишь только человек, рожденный на территории страны.

Это положение возмущало сторонников актера, который многие годы был одним из символов Республиканской партии. «Может ли Шварценеггер стать президентом?» — один из самых популярных опросов, которые задают поклонники «Терминатора» в сети интернет.

В 2003 году сенатор-республиканец от штата Юта Оррин Хэтч, поклонник Шварценеггера, даже выступил с предложением внести поправку в конституцию США, позволяющую баллотироваться в президенты натурализованным американцам. Сенатор предлагал уравнять в правах выдвигаться в президенты американцев, проживших на территории страны более 20 лет, с теми, кто родился в США.

Предложение, которое назвали «поправкой Арнольда», широко обсуждалось американскими политиками, однако ход в сенате ему не дали.

Правда, сам Шварценеггер не оставил попыток изменить сложившееся положение вещей. В 2013 году издание The Washington Times писало, что Шварценеггер пытался использовать свои связи в конгрессе, чтобы лоббировать внесение поправки, снимающей ограничения для таких же американцев, как и он, по участию в выборах. Авторы статьи отмечали, что целью Шварценеггера было участие в выборах 2016 года «против Хиллари Клинтон».

Судьба распорядилась иначе, и соперником Хиллари Клинтон стал бизнесмен Дональд Трамп, с которым, к слову, часто сравнивали Шварценеггера. В свое время оба были в хороших отношениях, которые журнал People называл «приятельскими». Трамп даже называл актера «прекрасным другом» и пожертвовал $10 тыс. на кампанию Шварценеггера, который выдвигался на второй губернаторский срок в Калифорнии.

Однако в 2015 году политику, известному своими либеральными взглядами, не понравились высказывания Трампа в отношении мексиканцев, и он позволил себе выступить с критикой. Правда, это был еще не конец отношений — в сентябре того же года, когда Трамп собрался в президенты, именно Шварценеггер заменил его в качестве ведущего популярного шоу «Подмастерье».

Но в октябре 2016 года Шварценеггер заявил, что в первый раз не собирается поддерживать кандидата от партии, и призвал однопартийцев выбирать «не партию, а страну».

Трамп не забыл этих слов и, став президентом, не скрывая злорадства, писал, что рейтинги программы «Подмастерье» резко упали после того, как Шварценеггер, встал на его место.

Арнольд не остался в долгу и обратился к Трампу с призывом поменяться местами, намекая на то, что он может быть лучшим президентом, чем миллиардер-строитель. Представитель Шварценеггера заявил, в свою очередь, что самому Трампу стоит тоже позаботиться о собственных рейтингах, которые можно назвать «худшими в истории».

Губернатор как венец карьеры

Хотя мечты об американском президентстве не оставляют Шварценеггера, его единственный большой политический опыт — должность губернатора штата Калифорния.

Главой одного из самых экономически развитых штатов США «железный Арни» стал в 2003 году, и калифорнийцы восприняли кумира публики как спасение. Предыдущий губернатор штата Грей Дэвис довел Калифорнию до энергетического кризиса и лишился поста после того, как большинство жителей штата проголосовали за его отзыв.

Шварценеггер действительно смог принять ряд неотложных мер, которые значительно улучшили ситуацию после правления Дэвиса.

«Конечно, всегда найдутся те, кто недоволен его политикой и подходом к управлению штатом, но нужно отдать должное его борьбе за пенсионную или бюджетную реформу. Это вопросы, о которых многие политики даже думать боятся, не то что делать», — рассказывал ранее «Газете.Ru» тогдашний помощник губернатора Клей Рассел.

«С губернатором никогда не было скучно: у него хорошее чувство юмора, он очень умен, при этом Шварценеггер часто говорил, что вполне спокойно относится к тем, кто считает его недалеким, и нередко использовал это на политических переговорах, обезоруживая своих противников», — отмечал Рассел.

В 2006 году калифорнийцы вновь выразили доверие Шварценеггеру — «Терминатор» был переизбран на второй срок, получив в полтора раза больше голосов, чем его соперник.

Работавший со Шварценеггером, а затем и с губернатором Юты и будущим послом в России Джоном Хантсманом политический стратег Дэвид Конэйрз рассказывал «Газете.Ru», что губернаторство — «это должность, которая очень убеждает избирателя». «Когда я работал с Арнольдом, то видел, какому давлению ты подвергаешься. Ты там должен быть для всех и все время», — отмечал он.

Правление Шварценеггера оставило о себе смешанные воспоминания жителей штата. Однако многие считают, что в любом случае актер проявил себя лучше Дэвиса. «Он сослужил нам хорошую службу, потому что он все испробовал. Он сражался с оппонентами, но мог работать и с республиканцами, и с демократами», — рассказывал в интервью Тime эксперт New America Foundation Джо Мэтьюс.

Стоит отметить, что в России, где Шварценеггер всегда был необычайно популярен, его тоже пытались использовать в политической агитации.

В 1996 году писатель Эдуард Лимонов обратился к Шварценеггеру с письмом с просьбой поддержать экс-штангиста Юрия Власова, баллотировавшегося на пост президента России. «Терминатор» действительно уважительно относился к Власову и называл его своим кумиром, однако на предложение поддержать штангиста — «кандидата от националистов» — не ответил.

В 2013 году, когда Шварценеггер посетил Россию для представления своей картины «Возвращения героя», журналисты в шутку спросили, не предлагал ли российский президент Владимир Путин предоставить ему российское гражданство. Шварценеггер рассмеялся и сказал, что разговора об этом не было.

По иронии судьбы российская конституция в отношении кандидата в президенты более либеральна — кандидат должен лишь проживать в стране не менее 10 лет.

Знающие Шварценеггера не исключают что он продолжит бороться за изменение американского законодательства лишь из принципа. При этом его экс-помощник Рассел, который разочаровался в боссе после его развода с супругой, отмечает, что не хотел бы, чтобы Шварценеггер стал президентом. «У меня создается впечатление, что многие от него просто устали. У людей за эти семь лет было слишком много Арнольда. И один из этих людей — я».