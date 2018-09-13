Дело на один день: что «отравители» Скрипалей делали в Англии

Британские власти в очередной раз обвинили Москву во лжи после публикации 25-минутного интервью RT с Русланом Бошировым и Александром Петровым — россиянами, которых Лондон подозревает в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

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«Мы многократно просили Россию отчитаться, что произошло в Солсбери в марте. Сегодня — как мы и предвидели — они ответили путем умышленного искажения [информации] и лжи», — приводит ТАСС комментарий британского дипведомства.

В Форин-офисе добавили, что по-прежнему считают двух россиян главными подозреваемыми в деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. «Правительство не сомневается, что эти люди являются офицерами российской военной разведывательной службы — ГРУ, — которые использовали невероятно токсичное запрещенное химическое оружие на улицах нашей страны», — отметили в МИД Великобритании.

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Вскоре новые обвинения в адрес России прокомментировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. На брифинге 13 сентября она заявила, что это Лондон «врал» об именах подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Дипломат подчеркнула, что, вопреки заявлениям британских властей, фамилии россиян оказались не вымышленными.

«[Британцы] заявляли, что паспорта Петрова и Боширова выданы на поддельные имена? Мдааа. Борис Джонсон вовремя покинул этот даже не тонущий корабль, а дырявую шлюпку под управлением Терезы Мэй», — добавила Захарова в фейсбуке.

12 сентября подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль россияне Руслан Боширов и Александр Петров дали первое интервью, которое вышло на следующий день. В ходе 25-минутной беседы с главным редактором RT Маргаритой Симоньян они рассказали, чем занимались в Великобритании, а также заверили, что не являются агентами ГРУ и не пытались отравить Скрипалей.

По словам Боширова и Петрова, в Соединенное Королевство они отправились как туристы, чтобы «оторваться». Посещение британского городка Солсбери они объяснили желанием посетить местный собор.

«Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город. Там есть знаменитый собор, Солберецкий (Солсберийский. — «Газета.Ru») собор, он знаменит не только во всей Европе, он знаменит, я так думаю, даже во всем мире. Он знаменит своим 123-метровым шпилем, он знаменит своими часами — самыми первыми часами, которые были изобретены в мире, которые до сих пор идут», — объяснил Боширов.

Россияне, которых британские власти подозревают в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом, рассказали, что планировали съездить в Солсбери «одним днем». «Там больше одного дня делать нечего», — отметил Петров. Однако в день их прибытия в Лондон, 2 марта, был сильный снегопад — транспортное сообщение было затруднено.

В итоге Боширов и Петров поехали в Солсбери только на следующий день, 3 марта. Погода еще не наладилась, и им пришлось уехать примерно через полтора часа. «Весь город был полностью завален снегом, мы пробыли там полчаса», — поделился Петров. По его словам, они промокли, вернулись на вокзал, где около сорока минут сидели в кафе, после чего сели на ближайшую электричку до Лондона. Боширов, в свою очередь, посетовал, что ни одно СМИ не рассказывает о «снежном коллапсе» в Солсбери.

4 марта россияне снова отправились в Солсбери, поскольку в Лондоне была теплая солнечная погода и весь снег растаял. Там они посетили собор и другие местные достопримечательности, причем, по словам россиян, у них даже остались фотографии. Показывать снимки в эфире они, правда, не стали.

Руслан Боширов заверил, что до скандала с отравлением в Солсбери он вообще не слышал фамилию «Скрипаль». Оба россиянина не смогли ответить на вопрос, проходили ли они мимо дома экс-полковника ГРУ, пока гуляли по Солсбери. Они добавили, что не знают, где расположен дом Сергея Скрипаля.

Во время интервью также было уделено внимание флакону из-под женских духов Nina Ricci, в котором, как полагают британские следователи, в Великобританию было привезено нервно-паралитическое вещество «Новичок». Боширов и Петров заявили, что никакого флакона у них не было.

О себе подозреваемые в отравлении Скрипалей рассказывали немного и неохотно — после интервью о Боширове и Петрове стало известно лишь то, что они являются «предпринимателями средней руки», а их бизнес связан со спортивным питанием.

Во время интервью они заявили, что после публикации их фотографий британскими спецслужбами они живут в страхе, а в СМИ обратились «за помощью».

Программный директор РСМД Иван Тимофеев в беседе с «Газетой.Ru» положительно оценил факт появления Боширова и Петрова. «Хорошо, что эти два человека появились на публике, теперь ситуация несколько прояснилась, есть понимание, кто это.

В некоторой степени англичан это ставит в неудобное положение, но для них это неважно, потому что все западные СМИ уже раскрутили британскую версию и все они будут следовать версии Лондона, что это интервью «лживое»», — констатировал эксперт.

Тимофеев также полагает, что официального расследования в отношении Петрова и Боширова в России не будет. «Такое расследование может вестись по официальному запросу из Великобритании. Такого запроса в Россию не поступало и, судя по всему, не поступит. Поэтому формальных юридических оснований для российских властей по каким-то причинам преследовать двух граждан России нет», — отметил он, уточнив, что профильные ведомства, скорее всего, уже провели свое исследование, чтобы понимать, что происходит.

Напомним, в начале сентября Скотланд-ярд опубликовал снимки подозреваемых в отравлении Скрипалей россиян, а также кадры съемки камер видеонаблюдения, по которым следователи отследили перемещения Боширова и Петрова за время их пребывания в Соединенном Королевстве.

По данным Скотланд-ярда, подозреваемые находились неподалеку от дома Сергея Скрипаля в день отравления, после чего отправились в Лондон и покинули страну на самолете.

В опубликованных материалах была масса нестыковок, на которые, в частности, указал постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН 6 сентября. Он обратил внимание на время, указанное на снимках с камер видеонаблюдения аэропорта «Гэтвик», из которого россияне вылетели обратно в Россию. Если верить надписям на фото, Боширов и Петров прошли мимо камеры наблюдения в одном и том же коридоре одновременно — время совпадает с точностью до доли секунды.

На заседании Совбеза представитель Великобритании Карен Пирс заявила, что в аэропорту, где засняли россиян, «много одинаковых коридоров». Однако в ходе интервью RT Боширов и Петров заверили, что проходили таможенный контроль вместе. Объяснить нестыковки с опубликованными следователями снимками они не смогли.

После публикации фотографий подозреваемых британские власти сразу уточнили, что «Боширов» и «Петров», возможно, не настоящие фамилии россиян. На заседании СБ ООН 6 сентября Небензя выразил недоумение по этому поводу, а также отметил, что у Лондона в распоряжении должна быть исчерпывающая информация о подозреваемых, включая их биометрические данные, поскольку те оформляли британские визы. Он также констатировал, что передать эти данные российским властям в Великобритании отказались.

Соединенное Королевство уже получило европейский ордер на арест Боширова и Петрова — в Лондоне заявили, что даже не будут пытаться обсуждать возможность экстрадиции Боширова и Петрова с Россией, поскольку российские законы не предусматривают выдачу граждан РФ иностранным государствам. Кроме того, британские власти обратились в Интерпол за международным ордером.

Для Боширова и Петрова это означает, что выезжать за границу им в ближайшее время не следует, поскольку за пределами РФ им может грозить арест.

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12 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке сообщил, что российским властям известны подозреваемые по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, о которых сообщили спецслужбы Британии.

«Мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие, мы их нашли. Надеюсь, они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех», — подчеркнул Путин.