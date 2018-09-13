«Мне реально страшно, я напуган»

Подозреваемые в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии россияне Александр Петров и Руслан Боширова дали интервью главреду RT Маргарите Симоньнян.

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Британские следователи назвали имена подозреваемых россиян 5 сентября. Тогда же были опубликованы кадры видеозаписей уличных камер, запечатлевшие передвижения россиян по Лондону и Солсбери.

В ходе беседы Петров и Боширов подтвердили свои имена и сообщили, что именно они изображены на этих кадрах. Мужчины рассказали и о целях своей поездки в Солсбери. «Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город», — заявил Петров.

Кроме того, подозреваемые Лондоном россияне восстановили события своей поездки в Великобританию. Собеседники издания рассказали, что из-за сильного снегопада им удалось погулять по городу всего полчаса.

На вопрос, было ли у них с собой во время поездки в Великобританию отравляющее вещество, россияне ответили отрицательно. «Мне кажется, это вообще бред», — констатировал Петров.

Также Петров и Боширов отвергли предположения, что они везли в Великобританию духи Nina Ricci. Именно флакон из-под этого парфюма Лондон называет вещественным доказательством преступления. По мнению следователей, в нем якобы находился нервно-паралитический агент «Новичок».

«Нормальным мужикам с собой возить женские духи — это не глупо? Когда проходишь таможню, проверяют все вещи. Если бы у нас что-то было, у них бы возникли вопросы, зачем у мужчины в багаже лежат женские духи», — ответил Боширов.

Мужчины также рассказали о роде своей деятельности и опровергли сообщения об их причастности к ГРУ. По словам Петрова и Баширова, они — «предприниматели средней руки». «Просто если мы сейчас расскажем о нашем бизнесе, пострадают люди, с которыми мы работаем. Если вкратце, это фитнес-индустрия, все, что касается спортивного питания, — витамины, микроэлементы, протеин и так далее», — заявил Петров.

Однако Боширов и Петров ответили не на все вопросы. Так, например, они отказались комментировать, что их объединяет. «Знаете, давайте мы не будем лезть в частную жизнь, в личную жизнь. Мы пришли сюда к вам за защитой. А у нас, получается, какой-то допрос. Мы у вас защиты просим, мы у вас не на допросе», — сказал Боширов.

Россияне также затруднились объяснить, почему на снимках с видеокамер аэропорта «Гатвик» они запечатлены в одном и том же месте в одно и то же время. «Я думаю, это надо у них [британских правоохранителей] спросить. Мы прошли вместе — через одного таможенника. По коридору мы также шли вместе. Мы всегда вместе», — заявил Боширов.

Ранее в Великобритании выпустили европейские ордеры на арест этих двух граждан и подчеркнули, что намерены добиться распространения «красных уведомлений» Интерпола для задержания россиян. «Красные уведомления» дают право ареста человека, находящегося в розыске, с последующим запросом на экстрадицию в страну, инициировавшую розыск.

В свою очередь, в Москве отрицают причастность к инциденту и по-прежнему требуют предъявить доказательства причастности к инциденту. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что у Кремля нет данных о тех людях, которых британская сторона подозревает.

Песков добавил, что в случае появления соответствующих данных они будут переданы в следственные органы. Кроме того, пресс-секретарь президента заметил, что расследованию дела Скрипалей могло бы помочь российско-британское взаимодействие. «Но вы знаете, что британская сторона, к нашему сожалению, такое сотрудничество напрочь отвергает», — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума, также опроверг причастность обвиняемых Лондоном граждан РФ к инциденту в Солсбери. «Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас», — сказал президент и посоветовал Петрову и Боширову самим объявиться на публике.

Подозреваемые рассказали в своем интервью, что если бы Путин не призвал их к публичному выступлению, они бы записали видеообращение. «Мы раньше не сталкивались со СМИ и было бы проще излить душу именно в интернете», — объяснил Петров. Однако после слов президента, отметил он, они решили позвонить в СМИ.

При этом Боширов и Петров сказали, что после того, как реальные отравители Скрипалей будут найдены, хотели бы, чтобы англичане «хотя бы перед нами извинились, хотя бы за то, что произошло за эту неделю — пять дней».

«Вы представить себе не можете, что произошло с нашей жизнью. Включаешь радио — Боширов-Петров, включаешь телевизор — Боширов-Петров, как бы вы жили? Мне реально страшно, я напуган, опасаюсь. Я даже не знаю, что будет завтра», — добавил Боширов.