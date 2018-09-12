Это вам за выборы: Трамп подписал указ о санкциях

Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить различные санкции в отношении иностранных лиц, компаний или стран, которые вмешиваются в американские выборы.

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Эту информацию подтвердил советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Во время видеоконференции для журналистов он и директор Национальной разведки США Дэн Коутс в общих чертах рассказали, как будет работать подписанный Трампом указ, уточнив, что сам документ будет опубликован в ближайшее время.

Отныне в случае, если американские спецслужбы зафиксируют подозрительную иностранную деятельность, разведывательному сообществу будет предоставляться 45 дней на то, чтобы оценить замеченную активность. Если подозрения подтвердятся, разведслужбы будут обязаны поставить в известность генерального прокурора и министерство национальной безопасности. У них также будет 45 дней на принятие решения о введении санкций.

Наказываться будут любые попытки вмешаться в американские выборы, включая вмешательство в политические кампании. Кроме того, санкции предусмотрены за распространение пропаганды и дезинформации.

Возможные ограничительные меры включают, к примеру, заморозку активов, ограничение на экспорт и импорт, запрет на получение инвестиций от граждан США.

Болтон и Коутс подчеркнули, что в подписанном Трампом документе не указаны конкретные страны, так как «угрозы безопасности исходят от нескольких источников». «Мы видели не только Россию и Китай, такие возможности [есть] у Ирана и Северной Кореи», — заявил журналистам директор Национальной разведки США.

Коутс добавил, что в этом году атаки, совершаемые с целью вмешательства в промежуточные выборы в конгресс, предстоящие в ноябре, «не были столь интенсивны, как то, что творилось в 2016 году». При этом он отказался подробно рассказывать об эпизодах, выявленных разведслужбами в текущем году.

«Мы продолжаем и будем продолжать наблюдать за этим. Мы не наблюдаем интенсивности, как в 2016 году, но до этого один клик. Так что мы ничего не принимаем здесь за должное», — заявил глава американской разведки.

Подписание Трампом указа об ответственности за вмешательство в выборы, по словам Болтона, — «очередная попытка защитить Соединенные Штаты от иностранного вмешательства в наши выборы и наши политические процессы более широко». По словам советника Трампа, президент США относится к проблеме вмешательства крайне серьезно.

В США уже больше года продолжаются расследования «российского вмешательства» в американские выборы, самое масштабное из которых возглавляет спецпрокурор Роберт Мюллер. При этом за все время работы команде Мюллера так и не удалось найти убедительные доказательства вины России.

Между тем Москва неоднократно подчеркивала, что никакого вмешательства в американские избирательные процессы со стороны РФ не было. В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров констатировал, что нет никаких фактов, подтверждающих эти обвинения Вашингтона в адрес России.

Об этом говорил и президент России Владимир Путин — он выразил мнение, что так называемое «российское дело» является прикрытием для внутренних распрей в США. Кроме того, глава РФ неоднократно выражал надежду на прекращение расследования и восстановление российско-американских отношений.

В ходе июльской встречи Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки также затрагивалась тема «российского вмешательства» — и президент России вновь заверил своего американского коллегу в том, что Москва не вмешивается во внутренние процессы других стран. Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным, Трамп заявил, что «не видит оснований полагать, что Россия вмешивалась в американские выборы».

Слова Трампа вызвали шквал критики в США, после чего ему даже пришлось объясняться по поводу своего высказывания — в итоге он заявил, что просто оговорился.

В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, на которых будет полностью переизбрана палата представителей, а также треть сенаторов. Американские спецслужбы опасаются, что теперь Россия попытается вмешаться в эти выборы. В середине августа Джон Болтон заявил, что среди стран, которые могут «покушаться» на ноябрьские выборы — Россия, Китай, КНДР и Иран.