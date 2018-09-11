По второму кругу: зачем Трамп ищет встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп готовится провести новую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Ранее представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп получил письмо северокорейского лидера с соответствующим предложением, передает РИА «Новости».

Реклама

«Основной задачей письма было запросить и попробовать назначить еще одну встречу с президентом. Мы к этому готовы и уже находимся в процессе координации на этот счет», — рассказала журналистам Сандерс, отметив, что организация встречи уже ведется.

Представитель Трампа подчеркнула, что полученное письмо позитивное, а также заявила, что текст письма полностью опубликован не будет.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не исключил возможности новой встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. В тоже время Болтон отметил, что Вашингтон ждет от Пхеньяна шагов по денуклеаризации.

«Мы все еще ждем их. Возможность новой встречи между двумя лидерами есть, но президент Трамп не может заставить Северную Корею войти в двери, которые он держит открытыми. Мы ждем шагов по денуклеаризации»,

— сказал Болтон. Он также подчеркнул, что надеялся на более быстрые шаги КНДР по пути полной денуклеаризации, однако добавил, что «один год — это неплохо».

12 июня лидеры США и КНДР провели саммит в Сингапуре, в ходе которого было подписано соглашение, один из пунктов которого гласил приверженность сторон к полной денуклеаризации Корейского полуострова. Впрочем, этот пункт основан на Пханмунджомской декларации от 27 апреля 2018 года, которая была подписана между КНДР и Республикой Кореей.

При этом в КНДР считают, что поскольку соглашение о денукулеаризации охватывает всю территорию полуострова, оно должно включать еще и запрет на любое размещение американского ядерного оружия на территории Южной Кореи.

Пхеньян, в то же время, пошел на значительные уступки США и уже год не проводит ядерные испытания, а также демонстративно взорвал несколько испытательных стендов. Кроме того, Трамп положительно отреагировал на военный парад в Пхеньяне в честь 70-летия КНДР, на котором не демонстрировались межконтинентальные баллистические ракеты.

«Спасибо, председатель Ким. Мы вместе докажем, что все не правы! Нет ничего лучше диалога двух людей, которые нравятся друг другу! Гораздо лучше, чем до того момента, когда я вступил в должность», — подчеркнул Трамп.

Однако, несмотря на стремление США к диалогу и заявления Трампа о прекращении учений с Южной Кореей, в Пентагоне считают иначе.

В начале августа министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон не планирует приостанавливать дальнейшие военные учения с Сеулом.

Комментируя эти заявления во время недавней встречи в рамках заседания Валдайского клуба, почетный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд отметил отсутствие в Вашингтоне согласованной политики в отношении КНДР.

Пока неясно, какова цель новой встречи Кима и Трампа, так как серьезного продвижения в вопросах ядерного разоружения нет, однако если встреча произойдет перед выборами в США, она может принести Трампу политические очки.

К проведению саммита обе стороны подталкивает и президент Южной Кореи, который отметил в своем заявлении 10 сентября: «Если мы хотим продвинуться к более высокому уровню, где мы ликвидируем ядерный арсенал КНДР, нам нужны четкие решения от лидеров США и КНДР».

Однако, по мнению директора Центра азиатской стратегии России Института экономики РАН Георгия Толорая,

сегодня «северокорейский диалог зашел в тупик», так как, несмотря на желания американской стороны, КНДР «не хочет отказываться от ядерного оружия «за здорово живешь».

При активизации диалога США — КНДР создается впечатление, что Россия находится в стороне от него. Вопреки ожиданиям, среди гостей Восточного экономического форума, который проходит в настоящее время во Владивостоке, Ким Чен Ына нет. И хотя о его визите в последнее время говорилось немало, политик на форум не прибыл. Вместе с тем на ВЭФ прибыла достаточно значительная делегация из КНДР.

Толорая отмечает, что не видит в этом проблем, так как подобный визит «не прорабатывался всерьез» и, вероятнее всего, отдельная встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР произойдет позже и уже в Москве.

О том, что визит главы КНДР в Россию состоится до конца года, недавно рассказала побывавшая в этой стране спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Он [Ким Чен Ын] намерен откликнуться на приглашение президента РФ и в ближайшее время, не откладывая, в зависимости от графика Владимира Владимировича [Путина], он готов приехать в Россию с визитом», — сказала Матвиенко.

Несмотря на отсутствие на ВЭФ Кима, Толорая отмечает серьезный уровень делегации КНДР, которая обсуждала с южнокорейской делегацией инфраструктурные проекты. Среди них — объединение железных дорог между государствами. По словам собеседника «Газеты.Ru», который вел одну из панельных дискуссий на форуме, в кулуарах делегаты севера и юга «мило и конструктивно общались».

Стоит отметить, что ранее подобные встречи были попросту невозможны на подобном уровне, а любые контакты между гражданами КНДР и южанами жестко пресекались властями.

По словам эксперта, Россия не упускает возможностей экономического сотрудничества с КНДР и активно выступает посредником между Республикой Корея и КНДР. Однако основной проблемой, говорит эксперт, является вопрос санкций ООН, наложенных на Пхеньян.

«Санкции не дают нам работать», — отмечает эксперт, который надеется, что часть проектов смогут быть выполнены без нарушения режима ограничений.

Россия ввела санкции против КНДР в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН в октябре 2017 года. Они накладывают серьезные ограничения на торговлю, банковские операции, а также на сферу энергетики.