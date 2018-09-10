Тяжелый выбор: «Единую Россию» ждет второй тур

Вечером 9 сентября лидер партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в центральный исполком партии прокомментировать итоги единого дня голосования. Выглядел он весьма бодро. Его окружали соратники по ЕР — секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, глава фракции в Госдуме Сергей Неверов, мэр Москвы Сергей Собянин и другие высокопоставленные единороссы.

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На первый взгляд, речь премьера не внушала пессимизма — Медведев рассказывал, что в этом году партии «с открытым забралом» пришлось обсуждать самые разные вопросы, что, безусловно, повысило «накал избирательной кампании». Разумеется, под этими вопросами, в первую очередь, имелась в виду пенсионная реформа.

Однако когда речь зашла об оценках предварительных итогов голосования, Медведев дважды использовал слово «практически».

Так, по словам Медведева, партия сохранила лидерство «практически» во всех заксобраниях субъектов РФ. Такую же аккуратную оценку он дал губернаторским кампаниям: «В целом, можно исходить из того, что практически все они (временно исполняющие обязанности губернаторов. — «Газета.Ru») выступили весьма достойно».

За этими осторожными высказываниями скрывалось то, что эти выборы прошли для власти весьма нетипично. Более того, уже сейчас их итоги не выглядят для федерального центра столь однозначно.

Второй тур — четыре раза

Уже к вечеру воскресенья стало понятно, что на губернаторских выборах с высокой долей вероятности возможны как минимум три, а то и четыре вторых тура — в Хакасии, Хабаровском и Приморском краях, а также Владимирской области.

Всего 9 сентября прошло 22 губернаторских кампании. Фактически это означает, что в четырех регионах кандидаты от партии власти не смогли обойти своих оппонентов с результатом в 50% + 1 голос. В этом случае законом предусматриваются повторные выборы между двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов в первом туре. Причем исторически во втором туре действующий глава региона чаще проигрывает.

С 2012 года — момента возвращения прямых губернаторских выборов — подобная ситуация возникла лишь однажды — в 2015 году в Иркутской области. Тогда представитель КПРФ Сергей Левченко вначале выбил во второй тур действующего кандидата от власти Сергея Ерощенко, а потом и вовсе победил его. Причем в первом туре коммунист шел на втором месте.

Беспрецедентность этих выборов в том, что, по предварительным итогам голосования, второй тур потенциально возможен сразу в нескольких регионах.

Губернаторские выборы традиционно не являются зоной ответственности руководства «Единой России». Как правило, высшие должностные лица субъектов федерации сами отвечают за свои избирательные кампании, а курируют их представители внутриполитического блока администрации президента.

Несомненно, во всех случаях, где возможен второй тур, свою роль сыграла повестка пенсионной реформы. Социологи начали фиксировать снижение рейтингов власти сразу после ее объявления. Согласно ей, планировалось поднять пенсионный возраст мужчинам до 65 лет, а женщинам — до 63.

Многие эксперты отмечают, что сама реформа фактически меняет представление жителей о государстве, а негативные последствия изменений в контексте влияния на рейтинги власти пока не преодолены.

В конце августа президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором обосновал необходимость реформы, а также внес предложения по смягчению ряда ее положений. В частности, возраст выхода на пенсию женщинам Путин предложил установить на уровне 60 лет. Также в течение лета президент лично выразил поддержку всем избирающимся главам региона. Однако в ряде случаев это не сработало.

Кроме того, в каждой ситуации потенциального второго тура есть особые обстоятельства.

Наиболее предсказуемый второй тур может случиться в Хакасии. Действующий губернатор Виктор Зимин руководит регионом с 2009 года. Он был назначен губернатором на эту должность по представлению тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева.

В 2013 году он прошел прямые выборы с результатом в 63,41%. По состоянию на 3.00 (мск) 10 сентября, согласным сайту регионального избиркома, он набирает лишь 34,8% голосов. Его ближайшие оппонент — выдвиженец от КПРФ Валентин Коновалов — даже опережает его с результатом в 43,9%.

По информации «Газеты.Ru», Кремль в какой-то момент хотел заменить Зимина, однако в итоге пустил его на очередные выборы. Покровителем губернатора, по данным «Газеты.Ru», является министр обороны РФ Сергей Шойгу. На этих выборах команда губернатора даже использовала рекламный баннер со слоганом: «Сергей Шойгу за Виктора Зимина».

Руководитель близкого к Кремлю фонда ЭИСИ Глеб Кузнецов за две недели до выборов называл в качестве одной из причин плохих рейтингов власти в Хакасии — американские санкции, ударившие по алюминиевой промышленности России. «Хакасия стала жертвой американских санкций. Главное предприятие региона — Хакасский алюминиевый завод», — не без иронии комментировал ситуацию политолог.

В докладе близкого к Кремлю Фонда развития Гражданского общества также отмечалось, что на отношение к власти в регионе негативно отразился недавний арест руководителя администрации Хакасии Владимира Бызова.

Второй тур уже точно будет в Хабаровском крае. Там обработано 100% бюллетеней, и действующий губернатор Вячеслав Шпорт получил лишь 35,62% голосов. Его оппонент от ЛДПР Сергей Фургал набрал чуть больше — 35,81%.

В качестве основной причины провала главы Хабаровского края эксперты отмечают его самоуверенность. Шпорт фактически не вел избирательную кампанию. «Фактически профукали кампанию», — говорит осведомленный источник «Газеты.Ru», знакомый с ситуацией.

С высокой долей вероятности будет второй тур и в Приморском крае. Об этом, как пишет РИА «Новости», заявил представитель регионального избиркома. По его словам почти все бюллетени уже подсчитаны. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко набрал только 46,57% голосов.

Результат его ближайшего соперника, представителя КПРФ Андрея Ищенко — 24,64%. Именно ситуация с Тарасенко может оказаться самой неприятной для Кремля. В отличие от Зимина и Шпорта, он пришел управлять регионом только в этом году. Ранее внутриполитический блок Кремля активно продвигал идею необходимости обновления губернаторского корпуса, и победы таких кандидатов для федеральных властей особенно важны.

До того как отправиться во Владивосток, Тарасенко успел поработать в «Росатоме», «Россельхозбанке» и во ФГУП «Росморпорт». Источник «Газеты.Ru» в Кремле, объясняет его выпадение во втором туре «тайфуном», затопившим 12 районов края, из-за чего якобы снизилась явка на выборах.

Наконец, второй тур, судя по всему, будет во Владимирской области. По данным на 4.00 (мск), действующий губернатор Светлана Орлова набирает только 36,39%. Ее ближайший оппонент от ЛДПР Владимир Сипягин — 31,4%.

И хотя результаты еще могут несколько скорректироваться, источники «Газеты.Ru» в Кремле и регионе уверенно говорят о втором туре.

Дело в том, что у Орловой есть серьезные проблемы с региональной элитой. Собеседник «Газеты.Ru», знакомый с ситуацией в регионе, также отмечает, что в области есть провал по политической работе. Ответственные за внутреннюю политику не выстроили связи с местными властями. В итоге губернатор не смогла донести информацию о своих достижениях до избирателей. Ряд источников «Газеты.Ru» ранее утверждали, что представители внутриполитического блока администрации президента даже предлагали заменить Орлову, однако она добилась возможности продлить свои полномочия у президента Владимира Путина.

Орловой на этих выборах не помогло даже то, что ее основной потенциальный оппонент от КПРФ Максим Шевченко не смог пройти регистрацию в качестве кандидата. Источник «Газеты.Ru» В Кремле не уверен в ее победе во втором туре.

Критических угроз нет

В целом, по Орловой, Шпорту и Зимину одной из причин провала называют усталость электората от старых лиц.

Однако есть и ряд других причин. В частности, один из источников «Газеты.Ru», работающий с внутриполитическим блоком Кремля, утверждает, что провал в первом туре в ряде регионов связан с некачественно проведенными социологическими исследованиями. «Социологию и политтехнологии не идиоты придумали», — подчеркнул он.

При этом он также отмечает, что все оппозиционные кандидаты, претендующие на второй тур, — «системные», а, значит, критических угроз нет.

Впрочем, источник «Газеты.Ru» во внутриполитическом блоке администрации президента и вовсе считает, что говорить о серьезном поражении власти не стоит: «Старые губернаторы пользуются меньшей поддержкой, чем новые, если не считать кейса Тарасенко с тайфуном в Приморье».

Выстрелило одновременно

Действительно, особо высоких результатов «Единой России» на фоне пенсионной реформы не ждали. По словам секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака,

до выборов эксперты заявляли, что преодолеть планку в 30% уже будет победой. По его словам, она в среднем на данный момент преодолена. Однако даже сейчас понятно, что ЕР получила большинство далеко не во всех законодательных собраниях регионов.

Портал zab.ru со ссылкой на избирком Забайкальского края сообщает, что после обработки 99% бюллетеней можно делать вывод, что ЕР, хоть и лидирует (28,3%) на выборах в местное заксобрание, может лишиться партийного большинства. Их главный соперник — КПРФ — набрала 24,65%. Это означает, что, сплотившись, у оппозиции будет больше голосов в заксобрании.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на избирком Ульяновской области, говорит и вовсе о втором месте ЕР (32,11%) на выборах в заксобрание. Лидирует КПРФ с результатом 37,02%. Данные приводятся по итогам обработки 80% бюллетеней.

В Иркутской области КПРФ также обгоняет «Единую Россию». По данным местных СМИ, обработано уже около 90% бюллетеней. На первом месте идет КПРФ с результатом в 34,04%, ЕР набирает только 24,76%.

По предварительным данным, партийный результат может быть не так высок и в Хакасии. Впрочем, Турчак заявил журналистам, что, по данным экзит-поллов, там у партии власти, скорее всего, будет большинство. Также единоросс напомнил, что все-таки окончательное положение ЕР будет понятно по итогам выборов в одномандатных округах — где-то партии удастся и добрать до большинства. Впрочем, единоросс признал, что, например, в Иркутской области большинство уже получить вряд ли получится.

«В тех регионах, где мы свои региональные организации перетряхнули, поменяли секретарей отделений и поставили на их место молодых, с электоральным опытом, там результат хороший», — заявил Турчак.

В Иркутской области, по словам политика, получилась ситуация, когда разные силы тянули в разные стороны. Также Турчак отметил сильное противодействие партии власти со стороны губернатора Сергея Левченко. Кроме того, секретарь Генсовета ЕР заявил, что по регионам, где ошибки не были учтены, придется «перезагружать партийные организации». Позже источник, близкий к руководству партии, пояснил, что речь может идти о замене секретарей.

Также Турчак в качестве тяжелой отметил ситуацию с выборами в Красноярский горсовет. Там партия рассчитывает на 17 мандатов из 36. По данным местных СМИ, по спискам пока лидирует ЛДПР с результатом в 28,14%.

Но ранее у ЕР в городском парламенте было только 12 депутатов.

Координатор по работе с экспертным сообществом «Единой России» Константин Костин отметил, что в этот раз партия не стремилась к высокой явке, а предпочла мобилизовать своих сторонников. «ЕР как партия практически никогда не занимается явкой, если это ей не нужно», — отметил эксперт.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что у каждой «неудачи» власти на этих выборах были собственные причины.

«Несколько неожиданно, что они одновременно выстрелили. Общие причины — пенсионная реформа, в части территорий — несменяемость кадров и представление части местных элит, что выборы никак не связаны с природой власти, а управление внутренней политикой — это не более чем общественная нагрузка, а не ежедневная борьба за политическое выживание», — резюмирует эксперт.