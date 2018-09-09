«У нас множество идей»: Путин и Эрдоган встретятся вновь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в воскресенье, 9 сентября, что российский лидер и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган договорились продолжать общение. Как рассказал Песков, новая встреча Путина и Эрдогана вполне может состояться в скором времени.

О возможности новой встречи заявил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — по его словам, встретиться с Владимиром Путиным он может после своего визита в Германию, назначенного на 27-28 сентября.

Президенты России и Турции ранее встретились на трехстороннем саммите РФ-Иран-Турция в Тегеране 7 сентября, чтобы обсудить вопросы политического урегулирования в Сирии. Все стороны переговоров согласились, что необходимо прилагать и дальше усилия по защите мирных жителей, стараясь улучшить гуманитарную ситуацию на территории САР.

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Турецкий лидер отметил важность соглашения по поддержанию прекращения огня в Сирии и коснулся других тем для разговора с Путиным: внешней политики, военных операций и безопасности.

«Конечно, у нас есть множество других различных идей. Их будут интенсивно обсуждать наши главы министерств иностранных дел, минобороны и разведка с российской стороной. После моей поездки в Германию мы можем вновь встретиться с господином Путиным»,

— заявил журналистам Эрдоган, возвращаясь на самолете из Тегерана. Как сообщает ФАН, президент Турции также был приглашен в Россию на общевойсковые учения «Восток-2018». Детали маневров передали главе национальной обороны Турции Хулуси Акару, который находился вместе с Эрдоганом во время поездки на саммит в Тегеран. Министр отметил важность учений, поскольку за ними следят США.

Кроме того, Путин, Эрдоган и иранский президент Хасан Роухани решили, что процесс создания новой сирийской конституции должен быть упрощен — чтобы сам документ был принят как можно скорее. Следующая встреча между тремя сторонами на уровне глав государств, посвященная вопросам сирийской войны, должна состояться в России. Эрдоган подчеркнул также, что Путин выразил намерение принять окончательное решение по поводу сирийской провинции Идлиб.

«Мы желаем добиться прогресса в этом вопросе. Я верю, что в вопросе Идлиба, за которым наблюдает весь мир, мы добьемся позитивного результата», — добавил Эрдоган. При этом сам Владимир Путин после встречи в Тегеране заявил, что согласен с призывом своего турецкого коллеги объявить перемирие в Идлибе, но уточнил, что в данном вопросе участники саммита не могут говорить за террористов и представителей вооруженной оппозиции.

«Я считаю, что президент Турции, в целом, прав, это было бы хорошо. Но мы же за них не можем сказать, тем более не можем сказать за террористов, что они прекратят стрелять или прекратят использовать беспилотные летательные аппараты с бомбами», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, изгнание террористов из Идлиба является ключевой задачей на данный момент. «Главная задача на данном этапе — изгнать боевиков из провинции Идлиб, где их присутствие несет прямую угрозу безопасности сирийских граждан и жителей всего региона», — добавил президент России.

Встреча в Тегеране была воспринята как показатель — способны ли стороны достигнуть соглашения? В канун тегеранского саммита агенство Assosiated Press, к примеру, задалось вопросом — сможет ли встреча трех президентов остановить кровопролитие в Сирии? Стоит учитывать, отмечается в статье, что у каждого из участников «сирийской игры» есть свои интересы. Иран хочет сохранить свои позиции в Сирии, имеющей выход к Средиземному морю и соседствующей с Израилем и Ливаном. Турция, в свою очередь, опасается потока беженцев, спасающихся от военного наступления из разрушенных войной сирийских городов и сел.

Цель России, по мнению AP, более глобальная с точки зрения геополитики — Москва хочет не только сохранить свое присутствие в регионе, начавшееся еще с конца XIX века, но и «заполнить вакуум», оставленный там войсками и дипломатами США.

В сирийской провинции Идлиб и прилегающих районах проживают около 3 млн человек, сообщает агентство. Для России и Ирана возвращение Идлиба имеет решающее значение, которое стало бы их «военной победой» в сирийской гражданской войне. Турция также заинтересована в умиротворении мятежной провинции, находящейся непосредственно у ее южных границ, и тема гражданской войны в САР активно обсуждается на уровне российским и турецким президентами.

Новая встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться и до визита турецкого главы в ФРГ. Речь идет о четырехстороннем саммите в Стамбуле, запланированном на 14 сентября. Там должны встретиться представители России, Турции, Германии и Франции, и после — главы этих государств.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил неделей ранее, что помощники российского, германского, французского и турецкого лидеров в ближайшее время собираются обсудить повестку грядущего стамбульского саммита.

Желание Эрдогана вновь встретиться с Путиным объясняется необходимостью как можно скорее обсудить сирийский вопрос, заявил в разговоре с НСН ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов.

«Понятно, что основной вопрос будет касаться Сирии и Идлиба. Эрдоган в Тегеране не один раз сказал, что главное не допустить в Идлибе гуманитарную катастрофу. Ситуация довольно серьезная, поскольку там около трех миллионов мирного населения, а военная операция приближается семимильными шагами. Последняя крупная провинция, которую не контролирует Асад. Момент напряженный. Время поджимает», — подчеркнул Образцов, указав на победы сирийской армии.